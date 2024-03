Înregistrare bombă la Neamț: Cum și-au aranjat candidaturile prefectul George Lazăr și deputatul Laurențiu Leoreanu

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a lansat ieri candidaţii liberali la primăria municipiilor Roman și Piatra Neamţ, dar şi candidatura la preşedinția Consiliul Judeţean Neamț, dar nu a știut că totul a fost o regie pusă la cale de prefectul George Lazăr și deputatul Laurențiu Leoreanu.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a lansat ieri candidaţii pentru funcţia de şef al CJ Neamţ, în persoana prefectului George Lazăr şi cea de primar la Roman, în persoana deputatului Laurenţiu Leoreanu. Numai că, liderul PNL nu avea de unde să știe că totul a fost o regie pusă la cale de prefectul George Lazăr, împreună cu deputatul Laurențiu Leoreanu.

PUTEREA va prezenta înregistarea discuției dintre George Lazăr și Laurențiu Leoreanu, prin care cei doi au stabilit, cu câteva zile în urmă, cum vor juca politic la alegerile locale din acest an. „Ne-am întâlnit la Palatul Victoria și am stabilit o foaie de parcurs. Nu lăsăm nimic nediscutat și neelucidat. Mergem așa cum am stabilit”, îi spunea deputatul Leoreanu prefectului George Lazăr. Practic, întreaga discuție dintre ce doi era, de fapt, o relatare a traficului de influență făcut de deputatul Laurențiu Leoreanu pentru ca ambii să fie desemnați candidați la CJ Neamț și Primăria Roman.