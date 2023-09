Nordis a vândut etaje pe hârtie și s-a dat expert pe o piață inexistentă acum 3 ani

Marketingul agresiv al Nordis Grup a păcălit foarte multă lume. Consecința: sute de dosare în instanță!

Grupul Nordis controlat de Victor Ciorbă și Gheorghe Emanuel Poștoacă își construiește un imperiu cu picioare de lut în Mamaia, București, Sinaia și Brașov, vânzând clienților povești cu randamente sigure de 7%, de experiențe în afaceri în condițiile în care acum doi-trei ani nimeni în România nu vorbea de managementul investițiilor în camerele de hotel în România, de afaceri de succes, dar în primele 8 luni a adunat peste 200 de dosare în instanță, depuse de clienți nemulțumiți, inclusiv o solicitare de intrare în insolvență.

Nordis este legat ombilical de influența politică, pentru că Victor Ciorbă este soțul Laurei Vicol, nimeni alta decât președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților a României. Ciorbă și Vicol au fost cununați de soții Daniel și Marinela Dragomir, ambii cercetați în dosarul Black Cube. Printre nuntași au fost Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, fugită în Italia după ce a fost condamnată la patru ani pentru fapte de corupție. Tot în Italia s-a predat și nașul Dragomir, fost membru al SRI, până în 2013. Vicol a fost avocata Liei Olguța Vasilescu și a candidat în fieful acesteia, Dolj.



Autorizații pentru 10 etaje. Dar te uiți la 13

Atracția principală a Nordis-ului este ansamblului de la malul mării, în Mamaia Nord. Conform informațiilor publice, autorizația de construire s-a dat în 25 aprilie 2019 pentru o construcție aparthotel cu restaurant, piscină și parcare auto, cu parter și nouă etaje. Un an mai târziu, s-au eliberat autorizații pentru racordarea la rețeaua de distribuție energie electrică.

Marketing-ul agresiv al societății lui Ciorbă-Vicol și Poștoacă a vizat vânzarea de camere peste capacitatea construcției, adică s-au pus la vânzare încă trei etaje peste cele nouă. În 2021, pe 22 aprilie, s-a obținut autorizația de construcție pentru recompartimentări interioare, modificări fațade și supraetajare, ATENȚIE!, cu nivel în limita a 20% din suprafața desfășurată.

Uitându-ne la produsul finit, oricât am număra de jos până sus parcă nu sunt 10 etaje, ci mai multe:

În Registrul Autorizații de Construire de la Primăria Năvodari apar și alte documente care să ateste eventuale adăugiri de nivele la cele deja aprobate. Există câteva eliberări de certificate de urbanism în 2022. Doar că pe baza acestora nu poți să construiești. Informațiile Primăriei Năvodari se opresc la 2022 și, astfel, nu putem ști dacă Nordis a primit ok-ul pentru legalizarea și a etajelor superioare. Redacția Puterea a făcut o notificare Primăriei Năvodari și încă așteaptă răspunsul.

Nordis a vândut blana ursului din pădure. Clienții au plătit 95% din contravaloarea spațiilor și a primit promisiunea că vor deveni stăpâni pe spații în 2021, dar nici azi nu sunt. Din această cauză, au apărut diverse diferende între viitorii proprietari și Nordis Management, principala companie din grup. După cum se vede în graficul de mai jos, se observă o explozie a dosarelor în instanță în ultimii doi ani.

Principala acuzație împotriva Nordis este că debitorul nu și-a onorat obligațiile contractuale referitoare la achitarea facturilor emise de creditori. În plus față de aceasta, creditoarele solicită și impunerea de penalități pentru întârzieri în plată. În ultimul timp, dosarele au devenit tot mai complexe, implicând nu doar persoane fizice, ci și companii.

La data de 9 iunie 2023, Cătălin Frâncu și Georgetta Cornelia Frâncu au depus o acțiune în baza Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă împotriva presupusei companii debitoare Nordis Management SRL București (CUI/CIF: 24813191), ceea ce a generat Dosarul nr. 17707/3/2023.

Un client supărat

Unul dintre clienții nemulțumiți și-a spus oful pe Grupul Antreprenorilor din România, de pe Facebook:

”În 2020 am semnat o promisiune de vânzare cumpărare pentru o camera de hotel fără contract de locațiune, în care era specificat că termenul de predare va fi iunie 2021.

Am înțeles că au fost situații deosebite cu războiul și pandemia așa că am prelungit promisiunea prin act adițional până la final de 2023, fără să primesc vreo despăgubire.

Am sperat că măcar anul acesta să deschidă hotelul pentru a primi proprietatea, dar de fapt abia acum am descoperit adevărata față a lor. NU AU MAI VRUT SĂ SEMNEZE!

Intenția lor e să păcălească oamenii, să se folosească de banii acestora, în așa fel încât cei care nu vor să semneze cu acel așa zis „contract de locațiune” pe care îl impun, să nu mai primească nimic.

Merg la intimidare, prin tot felul de notificări abuzive și ilegale, trimise oamenilor prin executor judecătoresc.

Invocă tot felul de motive pentru a amână semnările cu clienții, pentru că dacă trec 6 luni de când a expirat data din promisiune, clienții nu mai pot cere în instanța perfectarea actului de vânzare cumpărare, conform clauzelor din promisiune, rămânând la decizia Nordis când și cu ce clauze abuzive semnează (este o găselniță juridică).

Iar cei care au semnat cu ei acel contract de locațiune pe care ei îl impun, au primit fără să fie conștienți ce au semnat, doar „nudă proprietate”, dreptul de uzufruct rămânând la Nordis (asta înseamnă că proprietarul doar plătește impozitele, de a locui în el se poate bucură doar Nordis, fiind și asta o altă găselniță juridică).

Clienții care mai știu de țepele lor nu zic nimic deoarece le este frică de daune, Nordis are inserată o clauză abuzivă de confidențialitate în antecontracte, de 10000 de euro pentru fiecare eveniment expus. Unii clienți au inclusiv la acea clauză și mențiunea, „fără să trebuiască să se dovedească prejudiciul creat lui Nordis”

De asemenea, sunt convins că ei nu vor să semneze cu cei care au în hotel, poate chiar și în rezidențial, pentru că au vândut de mai multe ori același apartament. Au denumit în așa fel unitățile locative la cartea funciară în așa fel încât noi, cei cu promisiuni, să putem să le identificăm foarte greu, iar astfel să nu le putem înscrie în cartea funciară.

Această ȚEAPĂ a fost premeditată de la bun început pentru a se FOLOSI DE BANII OAMENILOR. Aceasta este situația la Mamaia, însă proiectele din Sinaia sau Brașov sunt la stadiu de groapă din 2020, acelea nu se vor finaliza niciodată”.

În replică, Alexandru Mihai, managing partner Nordis, a spus: ”Cu privire la refuzul de semnare, deoarece nu cunoaștem detalii cu privire la acest pretins refuz, nu putem emite un punct de vedere, ci doar să ne manifestăm îndoiala că acest refuz a fost unul nejustificat. Și, totodată, menționăm că nu corespunde adevărului ceea ce susțineți, respectiv că nu vrem să semnăm actele de vânzare – cumpărare pentru unitățile din hotel, dovadă fiind toate contractele deja semnate și testimonialele video, disponibile în mediul online, ușor accesibile publicului.

Cu privire la contractul de locațiune și dreptul de uzufruct, în afară faptului că se fac multe confuzii cu privire la natura juridică a termenilor folosiți (intenționate sau neintenționate), generate de scopul dvs. de a induce în eroare, facem precizarea că, din nou, ați omis cel mai important “detaliu”, și anume că aceste drepturi se cedează contra cost, această structura nefiind “o țeapă”, ci un model de business/investiție prin care titularul dreptului de proprietate obține un randament garantat pe o perioada lungă de timp”.

Marketing agresiv și înșelător

Nordis vinde pentru că are un marketing agresiv. Dar și înșelător. De exemplu, poți investi sub forma achiziției camerelor de hotel supus regimului de închiriere ulterioară. Se spune că primești lunar o dobândă ”garantată” și o săptămână pe an te poți bucura de o ”vacanță de vis” gratuită în camera aleasă. Totul pentru că Nordis are experiență vastă în acest domeniu, după cum se vând oficialii companiei. Ori, până acum 2-3 ani, nimeni în România nu se ocupa de managementul hotelier și turism. Și atunci, de unde experiența?

O reclamă Nordis din spațiul online spunea că se poate obține un randament garantat de 7%, ce îți aduce un venit pasiv lunar de până la 1.000 de euro și o vacanță de 7 zile în fiecare an. Aici se pune întrebarea cine în țara aceasta poate să îți garanteze de X%? Doar titlurile de stat! Nordis avansează aceste bomboane amare în condițiile în care regimul hotelier de pe litoral este redus la maxim 3 luni pe an, și în condițiile inexistenței unei legături cu un mare jucător de pe piață mondială care să știe cu ce se mănâncă managementul acesta al spațiilor închiriate. În plus, situația financiară a companiei lui Ciorbă-Vicol și Poștoacă nu te duce cu gândul la o societate sănătoasă financiar: cifră de afaceri de 78 milioane de lei, profit de 470.000 de lei și datorii de 566 milioane de lei. ”Cu privire la așa-zisele datorii menționate, precizăm că datele financiare accesibile publicului larg sunt interpretate de dvs. în aceeași manieră tendențioasă, urmărind să creeze o imagine distorsionată a situației, ceea ce manipulează în mod negativ opinia publică, aspect ce va avea repercusiuni majore asupra imaginii noastre”, a spus reprezentantul Nordis.

Spuneam că Nordis promovează un venit pasiv garantat de 1.000 de euro pe lună dacă achiziționezi o cameră în regim de hotel. Alteori, promovarea e la jumătate de preț, după cum se vede mai jos:

Ce să mai înțeleagă potențialul client?