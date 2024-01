Bacteria din stomac care mărește riscul de Alzheimer

S-a demonostrat că Helicobacter pylori, bacteria prezentă în stomac, poate mări riscul de maladia Alzheimer.

Este principala concluzie a studiului efectuat de o echipă de cercetători de la Universitatea McGill, publicat în revista Alzheimer’s & Dementia, The Journal of the Alzheimer’s Association.

Autorii studiului au analizat datele legate de starea de sănătate ale peste 4 milioane de persoane cu vârste de 50 de ani și peste din Regatul Unit, între 1988 și 2019.

Datele au evidențiat că persoanele infectate cu Helicobacter pylori prezentau un risc cu peste 11% mai mare de maladie Alzheimer.

”Este o mărire modestă, dar statistic este importantă, deoarece este observată la o mare parte a populației”, explică autorul principal al studiului, Paul Brassard, specialist în sănătate publică și medicină preventivă în cadrul Centrului universitar pentru sănătate McGill (CUSM).

Potrivit experților, bacteria ar putea declanșa un proces inflamatoriu care ar favoriza formarea depozitelor de plăci amilioide la nivelul creierului. Un fenomen caracteristic pentru maladia Alzheimer.

Evident, riscul de maladia Alzheimer variază în funcție de mai mulți factori. În primul rând, Helicobacter pylori trebuie să provoace simptome – indigestii, arsuri stomacale, ulcere, chiar cancer gastric -, pentru ca să aibă un impact real la nivelul creierului, respectiv demența.

În studiul lor, autorii spun că riscul de demență Alzheimer variază în timp.

La zece ani după manifestarea clinică a infecției cu Helicobacter pylori, riscul scade. Adică, ar fi necesar de un deceniu pentru a induce un proces inflamatoriu – în special neuro-inflamatoriu nefast – sau eroziunea mucoasei gastrice, care reduce smnificativ absorbția vitaminei B12. Or, se știe că deficitul de vitamin B12 este asociat cu demența, adaugă Paul Brassard.

Ce este Helicobacter pylori

Helicobacter pylori este o bacterie extrem de răspândită, localizată la nivelul mucoasei stomacului și duodenului.

Aproape două treimi din populația lumii este purtătoare acestei bacterii.

De cele mai multe ori este asimptomatică. Totuși, poate fi cauza indigestiilor, gastritelor, ulcerelor gastrointestinale și chiar a cancerului stomacului.