Bugetul pentru 2024 se dezbate astăzi în Parlamentul României

Bugetul României pe 2024 se discută azi în camerele reunite ale Parlamentului. Deputaţii şi senatorii au avut obligația să depună amendamente la proiectul de buget până ieri la ora 14:00. Azi, la ora 10:00, Birourile permanente reunite urmează să stabilească timpii de dezbatere în comisiile de buget – finanţe.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Update 21.10 – A fost aprobat bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2024 în sumă de 95,22 miliarde lei (credite de angajament), în creştere cu 44,68% faţă de execuţia preliminată din 2023 (65 miliarde lei).

Update 21.00 – Comisiile parlamentare de buget-finanţe au aprobat bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2024 în sumă de 1,3 miliarde lei credite de angajament, cu 0,26% mai puţin, față de 2023, şi 1,3 miliarde lei credite bugetare, în scădere cu 3,73% față de 2023.

Update 18.00 – Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a trecut cu 19 voturi pentru, nouă împotrivă şi nicio abţinere. Pentru 2024, bugetul MTI este de peste 30 de miliarde de lei.

Update 16.00 – Aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate din Parlament pentru proiectul de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru anul 2024 cu 34 de voturi „pentru” şi 7 „împotrivă”.



Update 15.45. La proiectul de buget au fost depuse 15 amendamente, din care unul singur a fost aprobat. Este vorba de amendamentul depus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care vizează redistribuirea unei sume de 268 de milioane de lei pentru asigurarea despăgubirilor către fermierii care au fost afectaţi, în toamna 2022, de fenomenele meteo nefavorabile.

Update. Dezbateri aprinse la Parlament asupra bugetului 2024. Sunt 5.000 de amendamente, 4.000 de la AUR, 400 de la USR, iar restul de la PNL și PSD. Opoziția vrea să întârzie termenul de votare a noului buget. Puterea vrea să treacă amendamentele pe repede înainte.

Bugetul țării se dezbate azi în Parlament. Între 11.00 și 15.00 vor avea loc şedinţele comune ale comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectelor de buget, iar între 12:00 şi 13:00, vor avea loc dezbaterile generale asupra proiectelor de buget în comisiile de buget – finanţe, care vor elabora rapoartele pe fond.

Deputații și senatorii care au avut amedamente privind bugetul de stat și al asigurărilor sociale le-au depus deja. Numai USR are peste 400 de amendamente la proiectul bugetului de stat pe anul 2024 care „ar repara într-o bună măsură jaful PNL şi PSD”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvaţi România (USR), Ionuţ Moşteanu. Acesta a adăugat: „Am corectat ce trebuia corectat pe fiecare sector, pe fiecare minister. (…) constatăm că acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciucă şi Ciolacu, un buget care nu are nicio legătură cu situaţia şi nevoile reale din societate, cu respectarea legilor în vigoare. Este un buget care are o gaură de aproximativ 41 de miliarde în total. (…) Au estimat 80 de miliarde deficit, dar vor avea 120 şi ceva de miliarde, spun asta experţii. (…)”

Dezbaterile pe ordonatorii de credite în comisiile de buget – finanţe se vor desfăşura în cursul zilei de astăzi, de la ora 16.00 până la finalizare, iar marţi, la ora 18.00, se vor depune rapoartele asupra proiectelor de buget la Birourile permanente.

Şedinţa comună a Parlamentului pentru dezbaterea proiectelor de buget va începe marţi, de la ora 20.00, urmând ca votul final să fie dat în ziua de miercuri.