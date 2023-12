Cele mai grele crime rezolvate de celebrul criminolog Dan Antonescu

Celebrul criminolog Dan Antonescu, acum colonel în rezervă, a rememorat la podcastul “Puterea Cuvântului” câteva dintre crimele complicate soluţionate cu echipa sa de la serviciul “Omoruri” din cadrul Poliţiei Capitalei.



Dintre sutele de omoruri pe care le-a anchetat în diferite medii, unul dintre cele mai grele de rezolvat a fost cel din noiembrie 1993 referitor la uciderea fondatorului și conducătorului grupului vocal “Song”, Ioan Lucian Mihalea.

“A fost un caz foarte greu, foarte greu. În primul rând pentru că el avea cele trei vieți distincte: viața de artist, viața de familist pe care o știa lumea și viața lui personală, pe care o cunoșteau doar câțiva apropiați de-ai lui, parteneri de joc. De aceea era foarte greu să pătrunzi dintr-o parte fără să uiți pe cealaltă. Chiar a fost dificil de rezolvat acel caz. Am primit însă ajutor din partea celor din mediul lui, al vieții a treia, și așa am ajuns la criminali”, şi-a amintit Dan Antonescu.

Un alt caz deosebit, rezolvat însă extrem de rapid de Dan Antonescu şi colegii săi de la “Omoruri”, a fost cel al arestării grecului Konstantinos Passaris, care după ce fusese condamnat în Grecia pentru 18 fapte penale, dintre care cinci crime, a comis în noiembrie 2001 un jaf armat şi un dublu asasinat în centrul Capitalei, pentru care a fost condamnat în 2003 la închisoare pe viață.



Cheia succesului: tenacitate + putere de observație + memorie bună + persuasiune



Cum a reuşit însă Dan Antonescu să fie unul dintre cei care nu a rămas cu niciun dosar de omor nerezolvat, în condiţiile în care nu dispunea de calculatoare, de camera de luat vederi sau de internet? “În primul rând datorită tenacităţii. Nu te lași până când nu rezolvi. Apoi îţi trebuie putere de observație, memorie bună, persuasiune. Trebuie să le îmbini pe toate”, a declarat Dan Antonescu.

Cheia succesului : furtul de meserie



Dedicat meseriei, Dan Antonescu a dezvăluit la “Puterea Cuvântului” că a ajuns unul dintre cei mai buni criminologi din România săvârşind o “infracţiune” neprevăzută de Codul Penal: furtul de meserie.

“Deși nu-mi apare în cazier, am comis o infracțiune: furtul de meserie. Am avut șansa să lucrez cu niște oameni extraordinar de capabili. Mulți dintre ei nu mai sunt, Dumnezeu să-i ierte! De la fiecare am învățat câte ceva”, s-a destăinuit Dan Antonescu.