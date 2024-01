E-Factura a deșirat site-ul ANAF! Tone de erori, căderi permanente

Introducerea obligativității e-Factura a dat peste cap site-ul ANAF. Astfel, utilizarea acesteia a devenit o provocare pentru toți contribuabilii.

Pe pagina web a ANAF, mesajul frecvent afișat astăzi, 22 ianuarie, suna astfel: „Lucrare de mentenanță. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Vă mulţumim pentru înţelegere!”. Chiar dacă revenea la funcționare în câteva minute, situația a devenit frustrantă pentru contribuabilii care doresc să depună facturi. Această problemă s-a repetat aproape zilnic începând cu începutul anului, odată cu impunerea obligativității utilizării e-Factura în relațiile B2B.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a menționat săptămâna trecută: „Iată că până acum nu au fost intervale de timp în care sistemul să nu funcționeze”. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor a anunțat că a rezolvat unele probleme legate de e-Factura, cum ar fi eroarea facturilor duplicate.

Utilizarea e-Factura a devenit o provocare pentru contribuabili

Utilizarea e-Factura a devenit o provocare pentru contribuabili, având în vedere diversele erori întâmpinate, iar problemele de pe site, precum cea menționată despre „mentenanță”, contribuie la această nemulțumire.

Săptămâna trecută, mulți contribuabili au întâmpinat probleme serioase, inclusiv fiind „ejectați” direct la autentificare, o situație anormală.

Primele zile din 2024 au fost dominate de crearea conturilor în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a utiliza e-Factura. Unii încă se confruntă cu dificultăți în procesul de autentificare, în timp ce alții au observat că unele module din e-Factura nu funcționează corect. Problemele persistente includ și apariția repetată a unor facturi în sistem, o eroare frecventă chiar și înainte de generalizarea e-Factura.

Dat fiind că această nouă obligație nu cade în sarcina contabililor, utilizatorii încearcă să se ajute reciproc pe diverse forumuri și grupuri de pe Facebook. Cu toate acestea, răspunsurile necesare nu sunt întotdeauna primite de la ANAF și Ministerul Finanțelor.

Având în vedere introducerea acestui sistem, Ministerul Finanțelor ar trebui să furnizeze un ghid detaliat pentru erori și rezolvări, adaptat la complexitatea diverselor situații. Nu ar trebui să se limiteze doar la un ghid „simplu”, așa cum este prezentat în clipurile video de pe YouTube, deoarece situațiile reale sunt mult mai complexe. De exemplu, unii utilizatori au transmis accidental aceeași factură de mai multe ori, iar problema lor este că li s-a cerut să efectueze o stornare de către ANAF.

Statul nu reușește să construiască o relație eficientă cu contribuabilii

Reprezentanții unei companii subliniază că statul nu reușește să construiască o relație eficientă cu contribuabilii, aruncând vina asupra acestora pentru problemele apărute în urma unei implementări deficitare a sistemului de e-facturare.

„Prin adoptarea e-facturii în România, autoritățile își propun să impună contribuabililor obligații, amenințându-i cu sancțiuni în cazul neconformității la noul sistem. Cu toate acestea, ANAF nu pare pregătit să gestioneze volumul imens de informații fiscale ce va fi generat, cu infrastructura actuală blocată la doar 25% din capacitatea anunțată inițial. Mai mult, sistemul existent nu reușește să preia corect facturile transmise, generând dubluri în contul SPV prin trimiterea eronată a documentelor”, a declarat Roxana Epure, reprezentant al unei astfel de companii pentru Economedia.

„Contrar asigurărilor repetate ale autorităților, se pare că statul nu s-a pregătit adecvat pentru gestionarea cantității masive de informații și tranzacții implicate în această inițiativă și pentru a gestiona schimbările impuse de aceasta”, a adăugat ea.

Antreprenorii sunt cei mai afectați, iar încrederea în sistem este în scădere.

„Toate aceste aspecte contribuie la o relație tensionată între contribuabil și instituția de control fiscal, cu un nivel crescut de frustrare, mai ales că autoritățile au anunțat cu insistență sancțiuni și termene fixe, fără a-și recunoaște responsabilitatea în nefuncționarea sistemului. Practic, aplicăm pedepse fără a explica motivul pentru care antreprenorii sunt sancționați”, a mai subliniat ea.

În contextul problemelor generate de implementarea e-facturii, multe firme au decis să accelereze procesul de digitalizare, optând pentru softuri de facturare care transmit automat documentele în SPV. În acest sens, cererea pentru astfel de softuri a înregistrat o creștere de peste 50% în primele două săptămâni ale lunii ianuarie.

E-Factura este un calvar inutil

”E-Factura este un calvar inutil care ar trebui oprit de urgență. Serverele ANAF pică și merg prost. Tone de erori pentru operațiuni uzuale. Ore întregi pierdute. Sistemul este complet disfuncțional și inutil. Guvernul trebuie să oprească calvarul inutil cu e-Factura și să permită emiterea de facturi cum se făcea înainte.

Putem să implementăm e-Factura din 2026 precum Germania. Se poate. S-a putut și la alții se poate și la noi. Trebuie doar să vrea domnul Ciolacu.

Mai grav, toată demența cu e-Factura este inutilă. Nu va opri evaziunea. Cine nu emitea facturi înainte nu o va face nici acum. Doar cei care emit facturi suferă.

Atunci de ce se face tot circul ăsta?

Pentru că clasa politică nu are nicio viziune sau dorință de a face vreo reformă. Așa că a ținut-o langa cu „digitalizarea”. Iată că a venit digitalizarea. Fișierul SAF-T e plin de erori și la fel de inutil. Casele de marcat în rețea au fost total inutile, evaziunea a rămas aceeași. Au fost doar cheltuieli pentru antreprenori. Iar acum avem calvarul cu e-Factura.

Există o singură scăpare din acest infern. Domnul Ciolacu să-și lase mândria la o parte și să facă un pas înapoi. Nu e nicio rușine să recunoști că ANAF nu era pregătit și că nu vrei să chinui tot mediul privat.

Iar dacă chiar vor să crească colectarea și să scadă evaziunea, soluția este reducerea taxelor. Taxele mari stimulează evaziunea”, a spus deputatul Claudiu Năsui.

”În meseria mea lucrez cu softuri foarte complicate, și de mai bine de un an folosesc inclusiv softuri de inteligență artificială. Azi, ca să îmi înrolez PFA-ul la ANAF pentru e-factură, am stat pe tutoriale pe net și am pierdut 4 ORE ca să înțeleg ce îmi cere. Plus obținere de semnătură digitală de la Certsign și alte documente de completat. 4 ore. Plus o grămadă de bani dați pe semnătură + abonament Smartbill ca să mi se integreze cu e-factura. Nu de alta, dar la PFA, ca să se ocupe contabila de asta, trebuie împuternicire notarială. Și asta doar ca să pot factura cu noile reguli din 2024!!!” a spus Mircea Popa.

La rândul său, George Onofrei a declarat: ”Doamne, dă-le la toți românii să simtă bucuria pe care o simt eu acum după ce ANAF mi-a validat în sistem înscrierea în Spațiul Privat Virtual (de două ori chiar) și mi-a acceptat semnătura electronică și actele semnate cu semnătura electronică!

De mâine pot trimite facturi în e-factura! Cică nu se poate de azi, că abia am devenit membru în clubul select, mai stau 24 de ore pe tușă. Prea le vrem și noi pe toate deodată”.