Hala Ford: One United Properties încasează chirii duble față de maximul din zona de elită a Capitalei

One United Properties a încheiat un contract de închiriere pentru un spațiu de retail pe o perioadă de 17 ani, în urma căruia va încasa o chirie dublă față de media chiriilor din zona de elită a Capitalei.

One United Properties, compania lui Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, va primi 54,6 euro pe metru pătrat pentru un total de 3.600 mp, pe durata a 17 ani, de la compania Tomcat Hospitality, conform unui contract de închiriere în cadrul One Gallery, fosta hală Ford din cartierul Floreasca.

Prețul chiriei este dublu față de media din zona CBD a Bucureștiului (Central Business District, situată în sectorul 1, ca și One Gallery), unde s-a ajuns chiar și la chirii de 22 de euro pe metru pătrat, potrivit unei declarații recente a Simonei Urse, associate director, Office Agency, în cadrul Crosspoint Real Estate.

Anul trecut, însă, consultanții Colliers au observat o creștere cu aproximativ 16% a chiriilor în zona CBD, până la 22 de euro pe metru pătrat. O creștere similară a fost observată, în general, în clădirile de bună calitate din punct de vedere al eficienței energetice, care sunt, de asemenea, bine conectate la infrastructura orașului. În paralel, clădirile mai vechi sau cele din locații mai puțin atractive pierd chiriași și, prin urmare, nu pot justifica chirii mai mari, contribuind astfel la decalajul semnificativ dintre birourile care respectă standardele ESG și sunt bine poziționate și cele din clădiri mai vechi.

În cartierul Floreasca, prețul pe metru pătrat închiriat în vile cu suprafețe de peste 300 de metri pătrați este undeva la 7 euro/mp.

”One United Properties anunță închirierea unui spaţiu de retail cu o suprafaţă închiriabilă brută de 3.600 mp, la parterul imobilului One Gallery, plus terase şi spații de depozitare. Contractul de închiriere este semnat cu compania Tomcat Hospitality pentru a opera în cadrul One Gallery un concept modern de food market, care va adăposti peste 40 de operatori diferiţi, cu produse premium, în diverse formate integrate sub acelaşi acoperiş. Durata contractului de închiriere este de 17 ani, iar valoarea acestuia se ridică la 40,14 milioane de euro fără TVA”, se spune într-un comunicat One United. Reiese că pe an, chiria este de 2,36 milioane de euro, ceea ce înseamnă că lunar, Tomcat Hospitality plătește 196.764 euro. Cum suprafața brută e de 3.600 mp, rezultă 54,6 euro/mp.

One Gallery nu este gata

One United Properties desfășoară în prezent lucrări de restaurare la One Gallery, fosta fabrică Ford, pe care a achiziționat în 2022. Conform One United Properties, One Gallery se va deschide ca un spațiu retail și office, parte integrantă a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City, completând oferta de servicii comerciale atât pentru rezidenți, cât și pentru întreaga comunitate locală. One Gallery va beneficia de 14.333 mp de spații comerciale, iar data estimată de livrare a imobilului restaurat este trimestrul al treilea din 2025.

Tomcat Hospitality, grup cu circa 40 de restaurante şi afaceri de 15 milioane de euro anul trecut, este operator al cunoscutelor branduri de restaurante Treevi Pizza al Taglio, Élephante, Sagakura, printre altele.

One, acuzată că demolează hala Ford

One United Properties a achiziționat anul trecut de la Auchan România fosta fabrică Ford, un imobil istoric situat pe șoseaua Floreasca din București. Atunci spunea că o restaurează. Dar mulți au spus că e vorba de demolare.

Ovidiu Neacșu, vicepreședinte la SoLib – Societatea pentru Libertate individuala, a postat pe pagina sa de Facebook, în urmă cu un an, o imagine cu lucrările ce au loc la fosta fabrică Ford din zona Floreasca. Părea mai degrabă o demolare!

Sursa foto: Facebook/Ovidiu Neacșu

”One United Properties : „Hala Ford, mândria industriei interbelice, nu va fi demolată, ci restaurată”. Așa se vede azi Hala Ford de sus. Îi dai un glet și nici nu se cunoaște”, a comentat acid Ovidiu Neacșu.

Publicația B365 a întrebat compania dacă se face demolări la hala Ford și a primit următorul răspuns: ” Aceasta nu va fi demolată, ci restaurată printr-un proces complex prin care fațadele originale sunt conservate, se reconstruiește structura, apoi fațadele sunt atașate de noua structură. Acesta este un procedeu de restaurare foarte des utilizat de specialiști din întreaga lume, pentru a conserva aspectul original al clădirii istorice restaurate. Este un procedeu prin care materialele și tehnicile de construire moderne sunt integrate în proiectul original, permițând păstrarea aspectului original al imobilului. După restaurare, aceasta va deveni One Gallery, un spațiu modern ce păstrează accentele sale de istorie, cu funcțiuni comerciale și office”.

De altfel, Victor Căpitanu, CEO la One United Properties, a postat pe Facebook o imagine în care vrea să arate că hala Ford va fi restaurată.

Rezistența Urbană: ”Trebuie să fii naiv să crezi că nu urmează demolarea ”vechiturii”

“Trebuia să fii cel puțin naiv să crezi că după construirea turnurilor One pe Calea Floreasca, în coasta Halei Ford (monument industrial istoric interbelic), nu urma demolarea inevitabilă a „vechiturii”, deși au zis că o păstrează și o refuncționalizează. Nu-i problemă, oamenii finuți care merg la petrecerile posh de la etajele superioare ale turnurilor nu vor fi deranjați, că de acolo de sus nu se vede dezastrul de la nivelul străzii. Noul București își detestă trecutul industrial glorios. La Hala Ford se produceau, în anii ’30, automobile Ford model A și B, legendare în istoria mașinilor. După naționalizare, în anul 1948, construcția masivă în stil modernist a devenit intreprinderea de stat Automatica, iar după 1989, a devenit abandonată. Hai c-ai salvat-o și pe asta, Nicule. Mandatul 2 acum!”, a scris pe Facebook Rezistența Urbană, “o comunitate cu atitudine” care promovează Bucureștiul.#rezistențaurbană.

Lângă hala Ford au fost ridicate turnurile de la One Mircea Eliade.