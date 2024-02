Nicuşor Dan spune că îl îngrozeşte scurtarea mandatului de primar general. A trecut timpul și acum este nevoit să facă iar campanie electorală.



Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a exprimat joi opoziția față de propunerea de a combina alegerile locale cu cele europarlamentare, subliniind că îl îngrijorează gândul de a demara o nouă campanie electorală în timp ce este „pe deplin dedicat” continuării proiectelor administrației.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului de lansare a candidatului USR, Mihaela Ștefan, pentru funcția de primar al Sectorului 6, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

„În legătură cu propunerea de scurtare a mandatului… Personal, am fost profund îngrijorat. După un an de corectare a erorilor, am reușit să ne dedicăm doi ani administrației și acum, când suntem în plină activitate, ar trebui să ne pregătim din nou pentru o campanie electorală…”, a declarat el.

Nicușor Dan a subliniat importanța ca cetățenii să aibă posibilitatea de a se informa în mod adecvat cu privire la aspectele legate de alegerile locale.

„Este extrem de serioasă propunerea de a combina alegerile locale cu cele europarlamentare, deoarece privează cetățenii de dreptul lor de a vota informat. Alegerea reprezintă singurul moment în care un cetățean obișnuit, care nu este implicat politic, participă la viața comunității. Este corect ca atunci când votează la alegerile locale să fie bine informați despre problemele locale, iar atunci când votează la europarlamentare să fie bine informați despre aspectele europene. Este important ca aceste aspecte să nu fie amestecate”, a subliniat Nicușor Dan.

Întrebat cum vede opţiunea PNL de a nu-l susţine pentru un nou mandat, Nicușor Dan a reiterat că în cadrul alegerilor locale se vor confrunta dreapta şi PSD, exprimându-şi încrederea că electoratul va şti care este candidatul cu mai multe şanse.

„Am un mare respect faţă de simpatizanţii PNL. Sunt oameni care m-au votat, cărora le datorez mandatul acesta şi tot ce am făcut în mandatul acesta a fost să le respect încrederea pe care mi-au acordat-o, aşa cum simpatizanţii PMP mi-au acordat-o, unii dintre ei; aşa cum simpatizanţii USR mi-au acordat-o. O să avem nişte alegeri în care o să fie dreapta contra PSD şi am încredere că susţinătorii partidelor de dreapta vor vedea cine este candidatul dreptei cu şanse pentru a nu ne întoarce la jaful care a fost în administraţia PSD, 12 ani în Bucureşti, şi a nu ne lăsa conduşi de mafia imobiliară”, a spus Nicușor Dan.