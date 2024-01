Previziuni: Oscarul, Barbie și bomba atomică

Premiile Oscar se apropie cu pași repezi, iar emoțiile cresc odată cu anunțarea nominalizărilor pentru cea de-a 96-a gală a Premiilor Academiei. Deocamdată, câteva previziuni, într-un an plin de filme captivante și actori talentați, fiindcă întrebările planează în aer ca bomba atomică a lui Oppenheimer. Cine înhață statueta, Barbie, bomba sexy, sau bomba atomică?

În categoria „Cel mai bun film„, previziunile merg către „Oppenheimer„, biopicul celui care a dat omenirii prima bombă atomică, care pare să fie la un pas de Oscar, având deja premii la Globurile de Aur și Critics Choice Awards. Dacă va continua în același ritm, vom vedea probabil „Barbie”, „Poor Things”, „The Holdovers” și „Killers of the Flower Moon” dansând pe covorul roșu alături de el. Cine nu ar vrea să-l vadă pe Ryan Gosling interpretându-l pe Ken și cântând „I’m Just Ken” la ceremonie?

În cursa pentru „Cel mai bun actor„, avem o confruntare epică între Cillian Murphy („Oppenheimer”) și Paul Giamatti („The Holdovers”). Cu toate acestea, previziunile nu subestimează forța lui Bradley Cooper („Maestro”), care pare să-și păstreze șansele de a face ravagii în această competiție.

Pe frontul actrițelor, bătălia este la fel de aprigă. Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon”) și Emma Stone („Poor Things”) par a fi favoritele, dar nu subestimați surprizele pe care le pot aduce Margot Robbie („Barbie”) și Carey Mulligan („Maestro”). Cea mai bună actriță în rol principal va fi dificil de desemnat anul acesta. Previziunile includ nume precum Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”) și Greta Lee („Past Lives”) care candidează serios la statuetă, cu toată forța unor interpretări de excepție.

Trecând la actorii în rol secundar, Robert Downey Jr. („Oppenheimer”) se pregătește să ridice statueta Oscar (ar fi și timpul!), iar Gosling („Barbie”) și De Niro („Killers of the Flower Moon”) par să fie la fel de încrezători. Doar timpul va dezvălui dacă Mark Ruffalo din „Poor Things” va rămâne în cursă sau va fi eclipsat de colegele sale de distribuție.

Categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar” este plină de nominalizări puternice, cu Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers”) având avantajul, susținută de Emily Blunt („Oppenheimer”) și Danielle Brooks („The Color Purple”). Între timp, vedete precum Jodie Foster („Nyad”) și Rosamund Pike („Saltburn”) așteaptă să surprindă.

La categoria „Cel mai bun regizor„, nume precum Christopher Nolan, Martin Scorsese, Greta Gerwig, Lanthimos și Payne par să ofere o competiție foarte strânsă. Dar, cine știe, previziunile îl includ și pe Bradley Cooper, care poate oricând sări în ring cu „Maestro”. Și nu am fi foarte surprinși.

Deci: Barbie sau bomba atomică? În final, Oscarul este o sărbătoare a cinematografiei, unde amuzamentul se împletește cu emoțiile și talentul strălucește pe covorul roșu. Cu fiecare nume anunțat și cu fiecare film prezentat, vom fi foarte curând martorii unui spectacol strălucitor, unde surprizele sunt la ordinea zilei și râsul este cel mai bun tovarăș de drum. Așa că, așteptăm cu nerăbdare să vedem cine va râde cel mai tare la finalul serii și cine va pleca acasă cu statueta mult dorită.