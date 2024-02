RTV şi un cunoscut jurnalist, despăgubiri de 10.000 de euro pentru Emilia Şercan

Jurnalista Emilia Şercan a obținut o a doua sentinţă favorabilă în procesul civil intentat România TV, după ce a acuzat televiziunea respectivă că ar fi realizat o serie de emisiuni denigratoare la adresa sa după dezvăluirile pe care ea le-a făcut cu privire la plagiatul lucrării de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă.



Iniţial, procesul intentat de Emilia Şercan postului de televiziune menţionat şi realizatorului Ioan Korpos a avut loc la Tribunalul Bucureşti. Acolo, magistraţii au decis că RTV trebuie să-i plătească jurnalistei despăgubiri în sumă de 2.000 de euro, plus cheltuieli de judecată. Ulterior, atât Emilia Şercan, cât RTV şi Ioan Korpos au făcut recurs împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti, la Curtea de Apel.

Luni, la cel de-al treilea termen al procesului, magistraţii Curţii de Apel au respins ca nefondat apelul formulat de apelanţii-pârâţi RTV (reprezentatã de SC Ridzone Computers SRL) şi Ioan Korpos, şi, admiţând apelul Emiliei Şercan au modificat în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că a obligat RTV şi pe jurnalistul Ioan Korpos la plata în solidar către jurnalistă a sumei de 10.000 euro cu titlu de despăgubiri, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii, precum şi la plata în solidar a sumei de 7.735 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat.

Deşi decizia poate fi atacată cu recurs, aceasta este executorie, RTV urmând a fi obligată să plătească daunele imediat după ce va apărea şi motivarea sentinţei.



Ce spune Şercan despre procesul cu RTV

Imediat după hotărârea Curţii de Apel Bucureşti, Emilia Şercan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a precizat: „Emisiunile pentru care am dat în judecată România TV – trei la număr – au fost difuzate imediat după ce am scris despre dr. Nicolae Ciucă, premierul de atunci şi prezidenţiabilul de acum, că e un plagiator, subiectul lor având legătură exact cu acest lucru. Practic, pentru îndrăzneala de a dovedi că bravul dr. Ciucă e un plagiator am fost linşată de România TV. În paralel cu acest linşaj prelungit pe câteva săptămâni, s-a produs kompromatul organizat în interiorul Poliţiei Române, pe care (in) justiţia din Poliţie şi Parchete se fac că nu îl văd. Am mai spus-o în trecut şi o spun şi acum, dacă e să mai am puţină speranţă că deciziile halucinante ale unor organe de urmărire penală pot fi corectate, acea speranţă mi-o pun în instanţele de judecată”.