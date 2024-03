Se anunță un Post al Paștelui cu prețuri exagerate în piețe!

Se anunță un Post al Paștelui cu prețuri exagerate. Fasole – 20 de lei kilogramul. Urzicile – 1 kg , 15 lei; ceapa de apă – 1 kg – 15 lei.

În preajma Postului Paștelui, prețuri mari se cer și pentru pentru pătrunjel, mărar și leuștean, dar și pentru păstrârnac, conopidă și roșii. Sunt câteva dintre prețurile curente în piețele bucureștene, care anunță un Post al Paștelui exagerat de scump.

Cumpărătorii simt că prețurile au crescut și remarcă faptul că încă nu am intrat în Postul Paștelui, când cererea de verdețuri este mare și, evident, cultivatorii nu vor scăpa momentul pentru a câștiga mai mult.

Pentru a-și atrage cumpărătorii, urzicile și spanacul sunt expuse pe tarabe fără codițe, gata pentru a fi gătite, după ce sunt temeinic spălate, cartofii sunt curățați…, la care se adaugă oferta de condimente după gust: hrean la borcan, cimbru etc.

În majoritatea lor, cumpărătoarele pensionare consideră că actualele prețuri la verdețurile de sezon sun ”exagerate”, dacă sunt raportate la pensile lor.

Beneficii

În aceste condiții, recomandările medicilor de a profita de verdețurile de sezon – ceapă și usturoi verde, spanac, urzici, untișor, lobodă, ștevie, leurdă etc. – sunt greu de urmat. Se știe că aceste verdețuri conțin multe elemente nutritive valoroase, îmbunătățesc digestia, scad tensiunea arterială.

De exemplu, despre leurdă – usturoiul sălbatic – nutriționiștii spun că are efecte diuretice și depurative, are acțiune benefică asupra plămânilor, stimulează , are acțiune antiinflamatoare, combate paraziții intestinali. Se adaugă în salate, ciorbe.

Urzicile și spanacul sunt surse de minerale, ambele contribuind la prevenirea anemiei feriprive. De asemenea, reglează menstrele neregulate și abundente, tonifică musculatura și echilibrează metabolismul.

Un Post lung și scump

Din nefericire, în Postul Paștelui, multe persoane recurg tot la ceea ce mai găsesc în camară, respectiv la borcanul de zacuscă din toamna anului trecut. Sau la un pateu vegetal, dar, surpriză, și produsele vegetale din magazine s-au scumpit.

Așadar, la provocările unui Post cum este cel al Paștelui, care este cel mai lung, se mai adaugă una: prețurile ”exagerate” la majoritatea alimentelor.