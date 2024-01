Zahărul din Ucraina, ambalat sub marca Bod, a invadat România

Fermierii au protestat împotriva invadării pieței românești de către produsele alimentare din Ucraina, dar în continuare zahărul ucrainian este ambalat și vândut în România sub o cunoscută marcă de la noi.

Unul dintre supermarketurile de pe piața românescă a anunțat că vinde în aceste zile, la ofertă, zahăr sub brandul Bod. Astfel, un kilogram de zahăr Bod s-a vândut cu 4,5 lei. Numai că, surpriză! Zahărul vândut sub marca Bod provenea din Ucraina și era ambalat în România de către firma Best Achiziții SRL din București (vezi FOTO).

Adică tocmai de firma controlată de afacerista Mihaela Neagu, cea care a achiziționat anul trecut Fabrica de zahăr Luduș, susținând că primele cantităţi de zahăr produse în oraşul mureşean au ajuns deja în magazine sub brandul Bod.

De fapt, firma bucureșteană vinde pe piață și zahăr Bod, care nu este din Ucraina, dar cu o singură deosebire: zahărul din Ucraina are un amabalaj lucios, iar celălalt este ambalat în hârtie și tot 4,5 lei costă un kilogram(vezi FOTO). Practic, acum se poate constata că zahărul sub brandul Bod este, de fapt, zahăr din Ucraina.