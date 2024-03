Ideea nu e nouă. Dar este speculată intens în ultimele zile. Fiindcă în tabăra democraților americani crește spaima că vor fi înfrânți de Donald Trump. Marele Smintit nu va fi judecat până în noiembrie. Deci, va candida sigur. Este Michelle Obama cea care îl poate înfrunta pe Donald Trump? Va funcționa o schimbare, chiar dacă Joe Biden ar fi de acord?

În ultimele zile, rapoartele despre fosta primă doamnă Michelle Obama, care apare ca principalul concurent pentru a-l înlocui pe președintele Joe Biden în calitate de candidat democratic la președinție în alegerile din noiembrie, au făcut înconjurul întregii media mondiale. Ceea ce a declanșat aceste rapoarte a fost un sondaj realizat de Rasmussen Reports, care a constatat că 47% dintre votanții americani cred că Partidul Democrat ar trebui să-l îndepărteze pe Biden și să numească un nou candidat. Înlocuitorii posibili includ vicepreședintele Kamala Harris, guvernatorul Californiei Gavin Newsom și guvernatorul Michiganului Gretchen Whitmer. Dar liderul surpriză al grupului a fost Michelle Obama.

Deși Michelle Obama nu a manifestat niciodată niciun fel de înclinație către vreo funcție politică și a negat de mai multe ori că ar fi interesată de postul de conducere, câteva remarci pe care le-a făcut la începutul acestui an nu au trecut neobservate. Ea a spus că este îngrozită de o victorie republicană în noiembrie (într-o referire indirectă la Donald Trump) și că îi este teamă de alegerile din 2024. Cu toate acestea, în ciuda negărilor sale, Michelle rămâne, probabil, cel mai bun candidat pe care democrații l-ar putea găsi ca alternativă la Biden.

Dar cu o mare rezervă. Va funcționa doar dacă Biden este de acord să se retragă de bunăvoie. Din punct de vedere politic, este practic imposibil să-l forțezi pe Biden să renunțe, atât de târziu în campania electorală. Mai important, pârghiile de putere din cadrul Partidului Democrat sunt controlate în totalitate de adepții lui Biden. Dar, dacă el ar fi de acord, atunci Michelle ar putea fi purtătorul de steag al partidului din mai multe motive.

Rasă și gen

Dacă Biden renunță la pretenția sa pentru un al doilea mandat, alegerea automată pentru a-l înlocui ar fi vicepreședintele Harris. Dar democrații sunt îngroziți de perspectiva de a o prezenta pe californiană, având în vedere cifrele sale foarte slabe și carisma total absentă. De fapt, ea este mult în spatele lui Biden în toate sondajele de opinie. Unul dintre pilonii principali ai campaniei republicane este că, dacă ceva i se întâmplă lui Biden, americanii vor trebui să se confrunte cu Harris.

Cu toate că este un candidat atât de slab, nici Harris nu poate fi îndepărtată ușor, având în vedere grupul demografic pe care îl reprezintă. Este aproape sigur că o asemenea mișcare va contraria votanții afro-americani, în special femeile, care sunt un bloc de vot solid pentru democrați. Chiar și o ușoară schimbare în acest bazin demografic, împotriva candidaturii Harris din partea democraților, ar compromite șansele partidului în mai multe state-cheie, punând capăt oricărei șanse realiste de a rămâne la putere. Aducerea lui Michelle ar rezolva această dilemă pentru Partidul Democrat. Ea este o femeie afro-americană care a ajuns pe calea grea dintr-un cartier muncitoresc din Chicago, a urmat Harvard Law, a devenit un avocat de succes, un organizator popular și o primă doamnă foarte admirată.

Mașina politică Obama

Când Barack Obama și-a lansat candidatura la președinție în 2007, puțini oameni în afara Chicago-ului și Illinois-ului îl cunoșteau. Dar senatorul afro-american novice a construit o mașină politică mult lăudată, axată pe date, care l-a ajutat să câștige două alegeri prezidențiale. La apogeul său, rivaliza sau chiar întrecea establishmentul democratic. O listă de emailuri a milioane de susținători înfocați, o rețea de activiști și organizatori dedicați, o comoară de detalii bazate pe date și un sistem eficient de strângere de fonduri fac parte din mașina bine unsă a lui Obama. Mai mult, este binecuvântată cu mai mulți operatori politici încercați și testați care sunt fanatic loiali familiei Obama. În cele din urmă, coaliția electorală a lui Obama, care este formată din tineri, minorități și femei, are puterea de a-și duce nominalizatul la victorie. Dacă Michelle plănuiește să intre în cursă, va fi înarmată cu toate aceste avantaje formidabile. Și popularitatea durabilă și carisma de neegalat a lui Barack Obama vor fi un atu pentru campanie.

Să nu fii Biden

Atunci când Barack Obama a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2009, gluma era că a primit premiul doar pentru că nu era (George W.) Bush. În această campanie electorală, Michelle ar putea să se prezinte doar drept candidatul anti-Biden, deoarece îngrijorarea electoratului democratic este în mare parte legată de vârsta președintelui. Aproape 75% dintre americani au îndoieli cu privire la abilitățile cognitive ale președintelui. Raportul consilierului special Robert Hur care pune la îndoială acuitatea mentală a lui Biden, împreună cu greșelile sale frecvente de limbaj, nu au ajutat. Michelle, la 60 de ani, este – comparativ – tânără, dinamică și cu mintea limpede.

Războiul din Gaza

Acesta este un element variabil neașteptat în ciclul electoral din 2024. Biden, în ciuda antipatiei sale față de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, este un prieten apropiat al Israelului și administrația sa a oferit până acum un sprijin aproape necondiționat pentru Israel. Acest lucru a neliniștit o mare parte din progresiștii din Partidul Democrat și multe din colegii și studenții de la universități. În timpul preliminarelor din Michigan din 28 februarie, mai mult de 100 000 de votanți democrați au ales coloana „neangajat” pentru a-și exprima opoziția față de politica lui Biden privind Israelul, ceea ce este clar un semn de avertisment pentru democrați înaintea alegerilor generale din noiembrie.

Există și o ruptură crescândă între Biden și Obama pe această problemă. Au existat mai multe rapoarte care citează oficiali ai fostei administrații Obama spunând că au simțit că Biden nu își face treaba corect, dându-i lui Netanyahu mână liberă. O administrație Obama, spun ei, ar fi impus mai multe restricții conduitei israeliene înainte de a oferi mai mult ajutor militar. Prin urmare, Michelle ar putea fi un punct de convergență pentru liberalii și progresiștii din Partidul Democrat în această problemă. Și ar fi mai mult decât încântați să o vadă ca nominalizată.

Dar, va funcționa o schimbare, chiar dacă Biden este de acord? Istoria oferă câteva indicii. Ironia face ca ultimul președinte care a renunțat la un al doilea mandat să fie și el un democrat, Lyndon B. Johnson, în timpul alegerilor din 1968. Războiul din Vietnam îl făcuse extrem de impopular și, în februarie în acel an, abia scăpase de pierderea preliminarelor din New Hampshire. Pe 31 martie, o săptămână înainte de preliminarele din Wisconsin, Johnson a șocat lumea anunțând decizia sa de a se retrage. Așa cum afirmă Enciclopedia Britanică, „suferind de probleme de sănătate, cu un rating de aprobare sub 40% și mâhnit de opoziția larg răspândită la modul său de gestionare a războiului, Johnson a ales să nu candideze din nou„. Toate cele trei puncte i s-ar aplica și lui Biden, în special cu creșterea opoziției față de războiul din Gaza.

După ce Johnson s-a retras, vicepreședintele său Hubert Humphrey și-a anunțat candidatura, dar, deoarece sezonul preliminarelor era aproape încheiat, a trebuit să suporte o luptă grea la convenție pentru a câștiga nominalizarea. Cu toate acestea, Humphrey a pierdut alegerile generale în fața candidatului republican Richard Nixon, ceea ce ar trebui să fie un avertisment pentru Biden și establishmentul democratic.

Într-o eventuală confruntare între Michelle Obama și Donald Trump, rezultatul ar putea depinde de o serie de factori, cum ar fi performanța lor în campanie, problemele politice și economice actuale, precum și schimbările din preferințele și opinia publică a alegătorilor. Este important să subliniem că multe lucruri pot interveni între momentul actual și viitoarele alegeri, iar rezultatul final ar putea fi diferit în funcție de evoluțiile ulterioare.

(adaptare The Week)