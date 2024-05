Alertă: Un iranian cu mandat de arestare în Emiratele Arabe Unite este protejat de ...DIICOT

La ora actuală, serviciile de informații de la noi sunt în alertă pentru că un cetățean iranian care a escrocat băncile din Emiratele Arabe Unite și a amenințat cu moartea un afacerist din Israel, se plimbă încă liber prin România, deși are de mult timp un dosar „greu” la DIICOT.

În a doua jumătate a anului 2020, Emiratele Arabe Unite au solicitat extrădarea afaceristului iranian Safavi Sayed Mohammad Mehdi pentru că a indus în eroare băncile din EAU și pe un cetățean emiratez prin emiterea de ordine de plată fără acoperire în sumă totală de 5.900.000 AED. Practic, omul de afaceri din Iran a furat respectiva sumă de bani din EAU și a fugit în România.

Extrădare refuzată de Curtea de Apel Constanța

Ca atare, pe data de 10.08.2020 a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Constanța, cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța privind arestarea provizorie în vederea extrădării a persoanei urmărite Safavi Sayed Mohammad Mehdi. În motivarea cererii se arată că pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța se află înregistrată lucrarea nr. 662/II/5/2020 referitoare la cererea de arestare provizorie în vederea extrădării împotriva numitului Safavi Sayed Mohammad Mehdi, cetățean iranian, cercetat de autoritățile judiciare din Emiratele Arabe Unite pentru săvârșirea infracțiunii de emitere a unui cec fără acoperire, cu rea-credință. Însă, Curtea de Apel Constanța a respins, pe 3 noiembrie 2020, cererea de extrădare a autorităților judiciare din EAU pe motiv că au fost câteva nereguli în documentele de la dosar.

Protecție cu greutate

Numai că, de atunci, afaceristul iranian Safavi Sayed Mohammad Mehdi se plimbă nestingherit prin țara noastră, beneficiind de protecția unor rezerviști cu greutate din SRI. Totodată, el este în relații excelente cu doi oameni de afaceri de la noi bine înfipți în România. Este vorba de Sebastian Călugăr, proprietarul firmei CIS GAZ și Alexandru Ivan, șeful și proprietarul brokerului de asigurare Trust Brokers (fost Țiriac Brokers).

Safavi Sayed Mohammad Mehdi are dosar penal la DIICOT pentru escrocarea unui afacerist din Israel

Între timp, Safavi Sayed Mohammad Mehdi l-a escrocat și, totodată, l-a sifonat serviciilor de informații din Iran pe omul de afaceri israelian Yaniv Cohen. Mai mult, iranianul l-a amenințat cu moartea pe afaceristul din Israel prin intermediul unor interlopi cunoscuți din București. Ca atare, la ora actuală lui Safavi Sayed Mohammad Mehdi i s-a deschis dosar la DIICOT, dar care tergiversat din cauza intervenției unor băieți cu grade. Tot rezerviștii cu greutate îi asigură acestuia protecția la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), obținând permis de ședere în România, deși are un mandat de arestare emis de Emiratele Arabe Unite. În aceste condiții, se pune firesc întrebarea: Cine are interesul de la DIICOT și nu numai ca afaceristul iranian Safavi Sayed Mohammad Mehdi să se plimbe liber prin România, deși are mandat de arestare în EAU și l-a amenințat cu moartea pe un om de afaceri din Israel?