Se anunță o nouă întârziere epică pe autostrăzile patriei, made in Turkey

Turcii care construiesc autostrăzile în România ar putea să ne facă o nouă surpriză. După ce Alsim Alarko au întârziat lucrările la două loturi de pe A0, Mapa nu a început deloc bine secțiunea 2 a A1 Sibiu-Pitești.

Asociația Pro Infrastructură, ONG care monitorizează lucrările de pe autostrăzile din România, susține că asocierea turcă Mapa-Cengiz, care lucrează cel mai greu tronson de autostradă din țară, secținea 2 a A1 Sibiu-Pitești, a început cu stângul.

”Contractul semnat cu asocierea turcă Mapa-Cengiz în 07.02.2022 are ordin de începere dat în 01.07.2022 și specifică negru pe alb ca depunerea PAC, Proiectul pentru obținerea Autorizației de Construire (AC), să se facă în 15 luni astfel încât la sfârșitul perioadei de 18 luni “toate activitățile de proiectare să fie finalizate” și “să poată fi demarate lucrările de execuție”.

Dar la 31.12.2023 nu avem nici urmă de AC, deci nu putem băga excavatoarele. Unde este blocajul? Probleme birocratice de tot felul, cum ar fi accesul în păduri pentru forajele geotehnice.

În țara în care pădurile se fură… ca-n codru, este teribil de greu să le tai legal. Forajele geotehnice au fost efectuate peste tot pe unde nu erau copaci. Nu a fost rezolvat accesul pe zonele forestiere, adică pe aproximativ o treime din traseul autostrăzii, la 18 luni de la ordinul de începere”, susține cei de la Pro Infrastructură.

Ar fi o nouă lovitură de pumnal dată de companiile din Turcia României. Să ne amintim de Alsim Alarko. Aceasta are în construcție două loturi de autostradă din A0 sud, 1 și 2. Ambele trebuiau să fie gata în urmă cu 10 luni, dar s-au dat în funcțiune doar câțiva kilometri din lotul 2. Care e cauza întârzierii? ”Este o extensie de termen acordată de CNAIR pe baza unor motivații care au fost considerate. Favorabil extensiei în termeni generali și de partea cu inflația și criza materialelor de construcții. Începutul contractului a fost în zona de vid. Vă aduceți foarte bine aminte când a început acest lot, în 2020. În 2021 era încă zona de pandemie și a fost o problemă cu mobilizarea muncitorilor din Turcia, pentru că o parte din muncitori au venit din Turcia în România să lucreze“, a spus Irinel Ionel Scrioșteanu, la podcastul Dialogurile Puterii.

Revenind Sibiu-Pitești, Mapa-Cengiz are cel mai dificil tronson din cele existente pe autostrăzile din România: 31,33 kilometri și 4,25 miliarde lei plus TVA pentru lucrări prin peisaje ca-n Alpi, 7 tuneluri, vreo 50 de viaducte, poduri și pasaje, păduri întregi de tăiat și mutat, acces teribil de greu prin creierii munților croșetând pe lângă Olt, calea ferată și DN7.

Conform Pro Infrastructură, sunt măcar două-trei portaluri din totalul de 14 și cu siguranță vreo 2-3-10 poduri din cele 50 de pe lot unde nu avem copaci și/sau alte blocaje birocratice majore.

”Ar fi un MIRACOL ca termenul de execuție de 50 de luni să fie respectat. De fapt, cu lentoarea turcilor de la Mapa-Cengiz și cu obișnuita fugă de răspundere din CNAIR și MT, mare minune să fie gata autostrada până în 2030, adică în mai puțin de 7 ani, darămite în 4 și ceva cât cere contractul!

Solicităm asocierii Mapa-Cengiz și oficialilor din CNAIR și MT în frunte cu Pistol și Grindeanu să identifice de urgență sectoarele unde proiectarea se poate livra și aproba în vederea autorizării parțiale și demarării lucrărilor în teren în 2024”, au spus cei de la Pro Infrastructură.