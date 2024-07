Bela Lugosi – bănățeanul care a devenit sinonim cu Dracula

Imaginea lui Dracula, cu mantia sa neagră, căptușită cu roșu, și privirea malefică ne-a fascinat pe toți, la un moment dat. Aproape toate remake-urile primei ecranizări au căutat să păstreze această imagine a personajului. Iar cel care i-a dat viață a fost bănățeanul Bela Lugosi.

Imaginea emblematică a maleficului Conte Dracula a fost adusă pentru prima oară pe scenă și, mai apoi, pe ecran, de bănățeanul Bela Lugosi.

Béla Ferenc Dezső Blaskó, pe numele său adevărat, s-a născut la Lugoj, în Banat, pe 20 octombrie 1882. El a rămas cunoscut posterității pentru interpretarea magistrală a rolului Contelui Dracula, din ecranizarea romanului lui Briam Stoker, realizată în 1931. Stimulat de succes, Bela Lugosi, cum își spunea în America, s-a dedicat filmelor de groază.

Născut într-o familie bogată – tatăl său era bancher – Bela s-a dedicat teatrului și, mai ales, cinematografiei, care abia se năștea.

El a început să joace pe scena maghiară în 1902. După ce a jucat în 172 de producții, Lugosi a trebuit să plece pe front. În timpul Primului Război Mondial, a servit ca infanterist în Armata Austro-Ungară din 1914 până în 1916, ajungând la gradul de locotenent. El a primit o medalie pentru rănile suferite în timp ce slujea pe frontul rus.

Revenit la viața civilă, Lugosi a devenit actor în filmele mut maghiare, apărând în multe dintre ele sub numele de scenă „Arisztid Olt”, până în 1917. A trebuit să emigreze brusc în Germania, după eșuarea revoluției comuniste maghiare din 1919. El a fost implicat în activități socialiste (organizarea unui sindicat al actorilor de scenă).

A jucat în mai multe filme în Germania, înainte de a ajunge în New Orleans ca marinar pe o navă comercială. Apoi a făcut drumul spre nord, spre New York City și Ellis Island.

Dracula a apărut întâi pe Brodway

Lugosi a fost abordat în vara anului 1927 pentru a juca într-o producție de teatru pe Broadway: Dracula, care fusese adaptată de Hamilton Deane și John L. Balderston după romanul lui Bram Stoker din 1897. Producția lui Horace Liveright a avut succes, având în New York City 261 de reprezentații, înainte de a face începe turneele în Statele Unite, cu multă publicitate și elogioase aprecieri ale criticilor, în 1928 și 1929.

În 1928, Lugosi a decis să rămână în California după prima interpretare a piesei pe Coasta de Vest.

În ciuda interpretării sale aclamate de critici pe scenă, Lugosi nu a fost prima alegere a Universal Pictures pentru rolul lui Dracula, când compania a început producția în 1930. Dar, urma alege!

Filmul a fost un succes major, dar Lugosi a fost plătit cu un salariu de doar 3.500 de dolari, deoarece acceptase cu prea multă nerăbdare rolul…

Tiparul fusese creat. Bela Lugosi a primit numeroase oferte pentru roluri principale în filme de groază. Dar, în 1937, deja ar fi dorit să joace și altceva…

Din păcate, a dezvoltat o sciatică severă, cronică, agravată aparent de rănile primite în timpul serviciului militar. Deși la început a fost tratat cu remedii benigne pentru durere, cum ar fi sucul de sparanghel, medicii au fost obligați să treacă la opiacee. Creșterea dependenței sale de opiacee, în special de morfină și (după 1947, când a devenit disponibilă în America) metadonă, a fost direct proporțională cu scăderea ofertelor lui Lugosi. La aceasta s-a adăugat și alc0olismul, căruia îi căzuse pradă.

Începutul decăderii

Popularitatea lui Bela Lugosi a primit un nou impuls, atât de necesar, în august 1938, când proprietarul teatrului din California, Emil Umann, a reînviat Dracula și Frankenstein ca un film dublu special. Combinația a fost atât de reușită încât Umann a programat spectacole suplimentare pentru a face față mulțimilor de solicitări. El l-a invitat pe Lugosi să apară în persoană, ceea ce a încântat publicul nou, care nu văzuse niciodată spectacolul clasic al lui Lugosi.

„Îi datorez totul acelui omuleț de la Teatrul Regina”, a spus Lugosi despre Umann. „Eram mort și m-a readus la viață”. Universal a remarcat afacerea extraordinară și a organizat propria relansare națională a acelorași două favorite horror. Studioul l-a reangajat apoi pe Lugosi pentru a juca în noi filme.

În aceași perioadă, cea de-a patra soție a lui Lugosi dăduse naștere unui fiu, unicul copil al actorului.

O înmormntare demnă de Dracula

Lugosi a murit în urma unui atac de cord la 16 august 1956, în dormitorul apartamentului său din Los Angeles, în timpul somnului. Soția lui, Hope, cu 37 de ani mai tânără, l-a descoperit mort, pe patul său, îmbrăcat doar în lenjerie intimă. Avea 73 de ani și cântărea 140 de kilograme.

A fost înmormântat purtând una dintre pelerinele „Dracula” și costumul complet, precum și inelul lui Dracula, în cimitirul Holy Cross din Culver City, California.

Pelerina purtată de Lugosi în filmul Dracula (1931) a fost în posesia fiului său până când a fost scoasă la licitație în 2011. Era de așteptat să se vândă cu până la 2 milioane de dolari, dar de atunci a fost listată din nou de Bonhams în 2018.

În 2019, Muzeul de Film al Academiei a anunțat achiziția pelerinei prin donație parțială de la familia Lugosi.

Lugosi a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1960. Steaua sa este menționată în „Celluloid Heroes”, o melodie interpretată de The Kinks și scrisă de solistul lor principal și compozitorul principal, Ray Davies. A apărut pe albumul lor din 1972, Everybody’s in Show-Biz.

Pe 19 iulie 2003, artistul german Hartmut Zech a ridicat un bust al lui Lugosi la unul dintre colțurile Castelului Vajdahunyad din Budapesta.

Muzeul Imigrației Ellis Island din New York City prezintă o piesă de teatru live de 30 de minute care se concentrează pe intrarea ilegală a lui Lugosi în țară prin New Orleans și sosirea lui la Ellis Island luni mai târziu pentru a intra legal în țară.

În 2013, trupa maghiară de muzică electronică Žagar a înregistrat o melodie intitulată „Domnul Lugosi”, care conține o înregistrare a vocii Belei Lugosi. Cântecul a făcut parte din discul Light Leaks.

În 2020, Legendary Comics a publicat o adaptare a romanului Dracula al lui Bram Stoker din 1897, care a folosit imaginea lui Lugosi.

Un roman grafic din 2021 care descrie viața lui Bela Lugosi a fost scris și desenat de Koren Shadmi, intitulat Lugosi: The Rise and Fall of Hollywood’s Dracula.