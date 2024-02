Câți bani a câștigat Gheorghe Hagi lună de lună, timp de 14 ani

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al clubului de fotbal Farul Constanța, a făcut o declarație puternică privind contribuția sa excepțională în ultimii ani și nevoia acută de schimbare în cadrul clubului.



Gheorghe Hagi susține că a dedicat nu mai puțin de 14 ani muncii intense, deseori fără recompensă financiară adecvată, cu un salariu modest de 500 de euro lunar sau chiar deloc. Într-o declarație de presă, Hagi a subliniat că este timpul ca un alt antrenor să preia conducerea, recunoscând că performanțele sale pot fluctua, așa cum se întâmplă tuturor oamenilor.

“Noi ne-am făcut datoria cu vârf şi îndesat la Constanţa. Mai mult de atât eu nu pot să fac. Nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii doi ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis sau pe 500 de euro salariu. Asta nu o să mai poată să se întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte aşa. Şi eu vreau să aduc pe altcineva şi eu vreau să fie altcineva în postul ăsta, că nu întotdeauna pot să dau randament, nu întotdeauna o să fiu eu perfect, că sunt şi eu om ca toţi oamenii, ca toţi ceilalţi”, a afirmat Gheorghe Hagi.

Cu privire la viitorul echipei Farul, Hagi a adus în prim-plan necesitatea urgentă de a găsi acționari, recunoscând că formula actuală necesită ajustări pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă. Este evident că Hagi își dorește să ofere șansa altcuiva să preia timona echipei, înțelegând că rolul de manager vine cu provocări și perioade de incertitudine.

Hagi a subliniat că, în ciuda eforturilor sale, nu poate continua la nesfârșit să susțină financiar clubul, atrăgând atenția asupra nevoii de a echilibra bugetul. Cu toate acestea, a evidențiat faptul că Farul a obținut profit în ultimii ani, fără a beneficia de aporturi financiare externe.

De asemenea, Hagi a ridicat problema fotbalului românesc, exprimându-și îngrijorarea cu privire la direcția actuală a acestuia. În ciuda unor succese recente, Hagi a atras atenția asupra pericolelor care amenință sportul, evidențiind necesitatea unei schimbări profunde și a unei strategii pe termen lung pentru a sprijini dezvoltarea generațiilor viitoare.

Prin urmare, discursul lui Hagi nu este doar o simplă reflectare a experiențelor sale personale în cadrul echipei Farul, ci și o chemare la acțiune și reformă în fotbalul românesc. Este clar că este momentul pentru o schimbare și pentru a aduce idei proaspete și perspective noi în lumea fotbalului.