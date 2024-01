Cine l-a decorat pe Raed Arafat

Declarația fostului șef al SIE, Ioan Talpeș, referitoarea la susținerea lui Raed Arafat, a readus în prim plan o altfel de biografie a acestuia, și anume cea a decorațiilor și distrincțiilor.

Ioan Talpeș: „Cine, cu adevărat îl, susține pe Raed Arafat și de nu pleacă?”

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș, a făcut recent o declarație uluitoare la adresa lui Raed Arafat, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Pentru mine este uluitoare această încrâncenare a lui Raed Arafat în a se menține într-o poziție oficială a statului român. Toată chestiunea asta trebuie privită altcumva: de ce el dorește să rămână în continuare? Cine cu adevărat îl susține de nu pleacă? Arafat este un personaj care depășește cu mult nivelul unor personaje care se consideră foarte înalte în România”, a spus Ioan Talpeș, la Realitatea Plus.

Un posibil răspuns la afirmațiile lui Ioan Talpeș îl putem afla din CV-ul, atenție, de 17 pagini, al lui Raed Arafat, postat pe siteul MAI. Trebuie precizat că Raed Arafat ocupă această funcție în MAI din 29 ianuarie 2014, adică anul acesta face zece ani de la înscăunare.

Raed Arafat decorat de Franța, Italia și Finlanda, dar și de Iliescu, Băsescu și Iohannis

Între 1993 și 2020, Raed Arafat a primit o mulțime de decorații și distincții atât din țară cât și din străinătate. A fost decorat de președinții României Ion Iliescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, dar și de fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea. Însă,în 2013, Raed Arafat a primit „Legiunea de Onoare în grad de cavaler” conferită de președintele Franței, iar în 2020 a fost decorat președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella cu „Ordine della Stella d’Italia, nel grado di Grande Ufficiale”. De asemenea, în 2017, a fost decorat și de președintele Finlandei cu „Commander of the Order of the Lion of Finland”. De ce oare l-au decorat aceste țări pe Raed Arafat?

Cele mai importante distrincții și decorații primite de Raed Arafat în perioada 1993- 2020