Liderul PSD, Marcel Ciolacu a reacționat în cazul demiterii directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), liberalul Ionuţ Lupu.

Ionuț Lupu făcuse în urmă cu câteva săptămâni o plângere la DNA în care a denunțat presupuse presiuni asupra lui pentru a debloca plățile pentru anumite firme care aveau legături cu familia liderului PSD Paul Stănescu.

Atât Marcel Ciolacu cât și Nicolae Ciucă au declarat că decizia „ține de Ministerul Agriculturii”. Liderul PSD susține că nu trebuie să fie informat de ministrul Agriculturii în legătură cu o astfel de decizie.

„Vorbim de un funcționar public. Iertați-mă, nu este funcție politică. N-am auzit ca vreodată eu cu domnul Ciucă să fi împărțit funcțiile funcționarilor publici. Ar fi trebuit să fim arestați astăzi amândoi. Este atributul ministrului și cred că poate…Nici nu trebuie să mă informeze pe mine dacă schimbă pe cineva de la o agenție, fiindcă ține de funcționarea Ministerului Agriculturii. Dacă este o ilegalitate, mă bucur mult. Este deja DNA sesizat, Parchetul European și vom afla adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă susține că nu a avut timp să discute despre acest subiect.

„Nu am discutat cu domnul Lupu. Este o chestiune care ține nemijlocit de activitatea internă la nivelul Ministerului Agriculturii. Ca atare, sincer, nu am avut timp să discutăm despre acest aspect și nu vreau să speculez în acest moment”, a spus Nicolae Ciucă pentru Digi 24.

„Ca să luăm atitudine, trebuie să avem o discuție, să avem date despre ceea ce s-a întâmplat și după aceea vom discuta”, a mai precizat Ciucă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a venit cu completări și a declarat că demisia acestuia are legătură și cu incompetența șefului APIA, Ionuț Lupu.

„Am discutat și-n partid. Am spus incompetența pe care o are domnul Lupu. A reușit să blocheze 400 de milioane de euro, plățile subvențiilor fermierilor români. Și am luat această decizie”, a spus ministrul social-democrat. Întrebat de jurnaliști dacă s-a consultat cu liberalii în această privință, el a precizat că „funcția de director general al APIA este funcție publică, nu politică”, dând de înțeles că nu trebuia să își anunțe decizia.