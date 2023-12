Confesiuni regale 2023: William și Harry, secrete despre viața lor personală

Nick Bolen spune că William și Harry au luat „decizia corectă” de a nu urmări moartea Prințesei Diana, în „The Crown”.

Familia regală britanică, de obicei discretă cu privire la viața privată, a făcut câteva dezvăluiri notabile în cursul anului 2023, în special William și Harry, scrie Fox News.

În luna octombrie, Prințul William a dezvăluit un detaliu neașteptat: emoji-ul său preferat este unul NSFW. Tot în aceeași lună, Prințesa Eugenie a participat la podcastul „White Wine Question Time”, moderat de Kate Thornton, unde a împărtășit că fanii familiei regale au abordat-o, remarcând că arată mult mai bine în persoană decât în „îngrozitoarele” fotografii de paparazzi.

Lady Anne Glenconner, prietena din copilărie a Reginei Elisabeta, a analizat recent tensiunile dintre Prințul Harry și Meghan Markle și familia regală, exprimându-și tristețea față de situația lui Harry. Și, desigur, Prințul Harry nu a fost lipsit de revelații, împărtășind numeroase secrete în cartea sa intitulată „Spare”.

William și Harry au împărtășit detalii despre viața lor personală

Iată o privire asupra câțiva membri ai familiei regale – și prieteni – care și-au împărtășit secretele publicului, William și Harry fiind personajele cu cele mai multe apariții în presă.

Prințul William

William a spus la emisiunea BBC Radio 1 „Going Home” că emoji-ul lui preferat de folosit este vinetele, dar i s-a sfătuit să nu-l folosească prea des.

„Mi s-a spus să nu spun vinetele, așa că trebuie să aleg altceva”, a spus viitorul rege al Angliei pe 10 octombrie. „Ar fi fost vinetele, dar spun acum – pentru că trebuie să fiu adult – este cel în care ochii merg în sus și în jos și gura este afară.”

William a apărut în emisiune împreună cu soția sa, Kate Middleton, pentru a onora Ziua Mondială a Sănătății Mintale.

Mai târziu, într-un episod din podcastul „Seven: Rob Burrow” din decembrie, vărul lui William, Mike Tindall, a dezvăluit o poreclă secretă pe care i-a dat-o Prințului de Wales.

Mike Tindall este căsătorit cu verișoara prințului William, Zara Tindall. (Fotografia de Max Mumby)

„Prințul de Wales este cunoscut pentru mine ca „One Pint Willy” pentru că nu este cel mai bun dintre băutori”, a spus Tindall pe podcast. „Acesta este unul pe care cu siguranță îl voi oferi prințului de Wales. „One Pint Willy”. Este acolo acum. Îmi pare rău, domnule!”

Prințesa Eugenie

Prințesa Eugenie nu este străină ochiului public.

Fiind în centrul atenției încă de la naștere, ca fiică a prințului Andrew și a lui Sarah, ducesa de York, Eugenie a făcut nenumărate apariții și i s-au făcut și mai multe fotografii. Acum, ea dezvăluie că i s-a spus că arată „mult mai bine” în persoană.

Prințesa Eugenie a recunoscut că a fost abordată de străini spunându-i că arată „mult mai bine” în persoană. (David M. Benett)

Eugenie a recunoscut că unele fotografii cu ea și cu sora sa, prințesa Beatrice , de-a lungul anilor s-ar putea să nu fi fost cele mai măgulitoare.

Vorbind despre Instagramul ei, ea a spus: „Vreau ca oamenii să mă cunoască pentru că cred că au existat atât de multe dezinformări și că este atât de ușor să judeci pe cineva când îl citești în ziar sau dacă vezi o poză, ca o fotografie terifiant de urâtă cu noi ieșim dintr-un bar sau, știi, acele fotografii de acțiune pe care le fac oamenii – nu sunt cele mai frumoase fotografii.”

„Oamenii vin uneori la mine și îmi spun: „Oh, arăți mult mai bine în viața reală”, a continuat ea, „și tu spui „Ah! Mulțumesc!”. Este un compliment? Nu știu.”

Prințesa Beatrice, stânga, și Prințesa Eugenie sunt fiicele Prințului Andrew și Sarah Ferguson. (Chris Jackson)

„Așa că devin nervoasă, dar am vrut ca oamenii să mă vadă cu adevărat. Și să știe că am simțul umorului”, a explicat ea în podcastul „White Wine Question Time”.

Eugenie are 1,8 milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează regulat. Feedul ei include atât fotografii, cât și informații despre munca ei ca membru al familiei regale , precum și mai multe fotografii personale.

Lady Anne Glenconner

Prietenul de multă vreme din copilărie al regretatului monarh a avut câteva lucruri de spus despre plecarea lui Markle și a Prințului Harry ca membri seniori ai familiei regale în 2020.

Aristocratul în vârstă de 91 de ani a fost doamna de companie a Prințesei Margaret timp de trei decenii și a servit ca domnișoară de onoare la încoronarea Reginei Elisabeta în 1953. În timpul unei apariții recente la podcastul „Rosebud with Gyles Brandreth”, ea și-a amintit că îl cunoștea pe ducele de Sussex, în vârstă de 39 de ani, de când era copil, descriindu-l drept un „băiețel drăguț”.

Lady Anne Glenconner a fost o veche prietenă a reginei Elisabeta. (Isabel Infantes/PA Images prin Getty Images)

Glenconner credea despre Markle, o fostă vedetă din serialul „Suits”, că a deveni un membru al familiei regale ar fi la fel cu viața de celebritate înainte de a se căsători cu Harry în mai 2018.

„Cred că chestia cu Meghan a fost că nu avea idee ce se aștepta de la ea cu adevărat”, a spus Glenconner. „Cred că ea a crezut că e ca și cum ai fi o altă actriță, știi. Călărind într-un autocar de aur și toate astea”.

Ea a continuat: „De fapt, a fi membru al familiei regale – multe dintre ele sunt extrem de plictisitoare”.

„O mare parte este întâlnirea cu sute de mii de oameni pe care nu îi vei mai întâlni niciodată – încercând mereu să spui ceva interesant și frumos”, a adăugat Glenconner. „Cred că este foarte trist și sunt foarte tristă pentru Harry.”

Lady Anne Glenconner a luat în considerare ieșirea prințului Harry și a lui Meghan Markle ca membri seniori ai familiei regale în 2020. (Isabel Infantes/PA Images prin Getty Images)

Episodul podcast a avut loc în timpul unui eveniment live la Barnes Book Fest din Londra pe 20 octombrie. Remarcile lui Glenconner despre Harry și Markle au venit după ce un membru al publicului a întrebat-o despre Sussex.

Relațiile dintre William și Harry au devenit tensionate

Relațiile dintre William și Harry au devenit tensionate după ce Sussex au anunțat că își renunță din rolurile de membri ai familiei regale în ianuarie 2020. Ulterior, cuplul s-a mutat în California împreună cu copiii lor Archie, de 4 ani, și Lilibet, de 2 ani.

Harry a plecat într-un turneu de presă pentru memoriile sale bombă, „Spare”, în ianuarie. În perioada premergătoare debutului memoriilor, Harry a vorbit cu Anderson Cooper la „60 Minutes” și a împărtășit câteva întâmplări despre consumul de droguri și despre moartea mamei sale, Prințesa Diana.

Când avea 20 de ani, la opt ani de la moartea ei, Prințul Harry a cerut raportul poliției despre accidentul fatal al mamei sale.

Prințul Harry și-a lansat memoriile-bombă, „Spare”, în ianuarie. (Agenția Wiktor Szymanowicz/Anadolu)

Prințesa Diana avea 36 de ani când a murit pe 31 august 1997, în urma unei coliziuni cu mașina la Paris. Diana, împreună cu iubitul ei, Dodi Al-Fayed, și șoferul lor, Henri Paul, au murit în timp ce erau urmăriți de fotografi în tunelul Pont de l’Alma.

„Fișierele conțineau fotografii ale locului accidentului. De ce ai vrut să-l vezi?”, a întrebat Cooper.

În principal ca dovadă, spuse Harry. „Dovada că era în mașină. Dovada că a fost rănită. Și dovada că tocmai paparazzii care au urmărit-o în tunel au fost cei care făceau fotografii – fotografii cu ea întinsă pe jumătate moartă pe bancheta din spate a mașinii”.

În timpul interviului, Harry a mai menționat că a căutat tratamente terapeutice experimentale pentru a suprima „multa furie”.

La un moment dat, el „a recurs la băutură. Pentru că voiam să amorțesc sentimentul sau voiam să-mi distrag atenția de la modul în care… orice mă gândeam. Și, știi, aș recurge și la droguri”.

Harry a recunoscut că a fumat marijuana și a consumat cocaină după ce s-a simțit „deznădăjduit și pierdut” la vârsta de 20 de ani.

Meghan Markle și Prințul Harry s-au îndepărtat de familia regală în 2020. (ANGELA WEISS)

„A fost această greutate pe piept pe care am simțit-o atâția ani, încât nu am putut niciodată să plâng”, a spus el. „Așa că am încercat în mod constant să găsesc o modalitate de a plânge, dar – chiar și să stau pe canapea și să trec peste câte amintiri mi-am putut strânge despre mama mea. Și uneori mă uitam la videoclipuri online.”

„A mamei tale”, a spus Anderson, lucru cu care Prințul Harry a fost de acord, dar a recunoscut că încă nu poate plânge după moartea Prințesei Diana.

„Scrii în carte despre psihedelice, ayahuasca, psilocibină , ciuperci”, a spus Anderson.

Prințul Harry a discutat despre consumul său de droguri într-un interviu „60 Minutes” și în „Spare”. (Hannah McKay – WPA Pool)

„Nu le-aș recomanda niciodată oamenilor să facă acest lucru în mod recreațional. Dar făcând-o cu oamenii potriviți dacă suferiți pierderi, aveți dureri sau traume, atunci aceste lucruri au un mod de a funcționa ca un medicament”, a recunoscut Prințul Harry.

„Pentru mine, au curățat parbrizul, parbrizul, mizeria pierderii. Au îndepărtat ideea pe care o aveam în cap că – că mama mea, că trebuie să plâng pentru a-i dovedi mamei că mi-a fost dor de ea. Când de fapt, tot ce și-a dorit ea era să fiu fericit”.