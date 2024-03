Directoarea școlii susține că nu. Dar este profund tulburător să citim despre un astfel de incident tragic, care ar fi avut loc într-o școală. Mama copilului își împărtășește durerea și frustrarea în legătură cu abuzul suferit de fiul ei. Și evidențiază necesitatea urgentă a unor măsuri eficiente pentru a asigura siguranța și protecția tuturor elevilor.

Într-un incident șocant care a avut loc în 2022, un copil de 8 ani, elev la Școala Nicolae Titulescu din București, a fost supus unor acte de violență în propriul mediu școlar. Acesta a fost violat de două ori chiar în baia școlii, de către colegii săi. Părinții, revoltați și îngroziți, s-au adunat în curtea școlii pentru a cere dreptate și măsuri urgente.

„În anul 2022 copilul meu a fost abuzat în toaleta școlii. Noi am aflat prea târziu, într-o joi seară am văzut comportamentului copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului. Am aflat totul prin joacă, ne-a povestit cum băiatul s-a dus după școală, înainte de after school, la toaletă și a intrat peste el un băiețel, i-a zis să tacă din gură. Restul vă închipuiți ce s-a făcut. A doua zi am venit la doamna directoare și i-am zis, și dânsa a zis că e data de 10 iunie și că e vacanță și că de ce nu am venit imediat. Noi am aflat după 3 săptămâni după ce s-a întâmplat. M-am dus la Poliție. Doamna directoare nu a sunat poliția. Noi am sunat poliția de acasă. Doamna directoare, când am venit în septembrie să cer o hârtie dacă s-a făcut o anchetă, dânsa mi-a zis că nu s-a făcut o anchetă. Agresorul e clasa a opta. Copilul meu e clasa a doua acum„, a declarat mama copilului agresat, conform Digi24.





Deci, primul caz de viol ar fi avut loc în iunie 2022, când băiatul era în clasa zero. Ar fi fost abuzat sexual în toaleta de la parter. Cu toate acestea, conducerea școlii nu a luat măsuri adecvate și a încercat să mușamalizeze cazul. Părinții au aflat despre aceste evenimente traumatizante abia după 3 săptămâni. În ciuda gravității situației, directoarea școlii nu a sunat poliția, iar părinții au fost cei care au făcut acest pas.

Un dosar penal a fost deschis, dar s-a clasat, deoarece agresorul era considerat prea mic pentru a fi tras la răspundere penală, având doar 11 ani. Cu toate acestea, în decembrie 2023, aceeași victimă a fost din nou violată, de data aceasta de către un alt elev. Un nou dosar penal a fost deschis, iar anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicii legiști.

Mai mulți reprezentanți ai Ministerului Educației și Inspectoratului Școlar București, printre care secretarul de stat Sorin Ion și inspectorul general de la Inspectoratul Școlar București, au ajuns, luni, la Școala Nicolae Titulescu, acolo unde zeci de părinți au protestat și au cerut explicații de la directoarea unității școlare.

Această poveste cutremurătoare ridică întrebări importante despre siguranța copiilor în școli și necesitatea unor politici și proceduri mai stricte pentru prevenirea și gestionarea astfel de incidente. Este imperativ ca instituțiile de învățământ să acționeze prompt, să colaboreze cu autoritățile și să ofere sprijin victimelor și familiilor acestora.

Într-o societate în care copiii ar trebui să se simtă în siguranță și protejați, este datoria noastră să ne asigurăm că aceste atrocități nu rămân nepedepsite și că se iau măsuri pentru a preveni repetarea lor. Educația și sensibilizarea sunt esențiale pentru a construi un mediu școlar sigur și sănătos pentru toți copiii.