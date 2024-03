Eurodeputatul Corina Crețu, Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene, a anunțat că demisionează ” cu regret” din partidul PRO România.

Așadar, comisarul european Corina Crețu demisionează din partidul Pro România, după ce președintele Victor Ponta a bătut palma George Simion, președintele AUR. În aceste condiții, Corina Crețu și-a exprimat profunda nemulțumire față de orientarea actuală a partidului și a subliniat incompatibilitatea convingerilor sale politice cu aceasta.

Corina Crețu demisionează din Pro România

„Cu regret, am hotărât astăzi să demisionez din PRO România

Dragi prieteni,

Convingerile mele politice sunt cunoscute de mulți ani de către Dvs. Sprijinirea populismului, a ultra-naționalismului și a anti-europeismului reprezintă, în opinia mea, cel mai mare pericol pentru România și pentru generațiile care vin după noi.

De aceea, colaborarea dintre PRO România și AUR este o decizie greșită – pentru partid, pentru oamenii care au crezut în acest proiect politic și, în definitiv, pentru țară. Este o decizie pe care nu o pot gira, motiv pentru care am hotărât astăzi să demisionez din PRO România.

Îmi pare rău ca, în ciuda apelurilor repetate ale Președintelui PRO-Romania și ale mele, nu am reușit o formă de colaborare cu PSD. În aceste condiții, am militat pentru participarea pe cont propriu a PRO România în alegeri, decizie care a fost și adoptată în cadrul ultimului Congres PRO România. În ceea ce mă privește, am fost și rămân o social-democrată convinsă“, scrie Corina Crețu.

Comisarul pentru Politica Regională al Comisiei Europene și-a exprimat dorința de a-și continua mandatul de Membru al Parlamentului European.

Corina Crețu a fost membră PSD timp de 29 de ani, vicepreședintă a Grupului S&D din Parlamentul European, vicepreședinte al Parlamentului European, vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES) și Comisar European din partea SD.