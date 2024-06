Cum l-a turnat la DNA candidatul PSD la Primăria Giurgiu, traseistul Nicolae Barbu, pe fostul edil Lucian Iliescu

Fostul primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, între 2012 și 2020, este disperat să obțină un al treilea mandat, iar acesta este cel care l-a turnat la DNA pe fostul edil Lucian Iliescu. Mai mult, când a ajuns primar în 2012 era înglodat în datorii, iar acum pozează într-un om bogat.

Imediat după ce a ajuns primar al municipiului Giurgiu din partea PP-DD, Nicolae Barbu a fost preocupat să-l toarne la DNA pe fostul edil Lucian Iliescu. Astfel, DNA a deschis dosarul nr. 284/P/2013 împotriva lui Lucian Iliescu pe motiv că a construit în condiții suspecte o piață țărănească modernă în municipiul Giurgiu. PUTEREA va prezenta câteva dintre declarațiile date de Nicolae Barbu la DNA pe data de 16 iunie 2015, din care reiese că acesta l-a denunțat pe fostul primar Lucian Iliescu, dar în fața procurorilor a cam dat-o de gard, adică a scăldat-o prin declarații confuze și fără argumente.

Barbu la DNA: „În orașul Giurgiu au circulat mai multe zvonuri precum că piața țărănească din Giurgiu va ajunge în posesia lui Iliescu Adrian, fiul lui Iliescu Lucian”

„Menționez că piața țărănească din Mun. Giurgiu era în administrarea DADP Giurgiu, direcție condusă până la sfârșitul anului 2009 de numitul Ovidiu Andrei care a fost eliberat din funcție de către Consiliul Local Giurgiu întrucât piața țărănească din Giurgiu nu aducea venituri în bugetul primăriei. Acesta a fost înlocuit de numitul Pavel Marin la începutul anului 2010, context în care piața țărănească a început să aducă venituri la bugetul local de cca 80-100.000 lei/lunar, lucru care a atras atenția, fiind o investiție profitabilă pentru un investitor privat”, declara la DNA Nicolae Barbu.

Însă, în fața procurorilor DNA, acesta nu are niciun argument clar că acea piață țărănească ar fi deținută de fiul edilului Lucian Iliescu. „În aceea perioadă în orașul Giurgiu au circulat mai multe zvonuri precum că piața țărănească din Giurgiu va ajunge în posesia lui Iliescu Adrian, fiul lui Iliescu Lucian…Din discuțiile pe care le-am purtat după ce am devenit primar al Mun Giurgiu cu diverși angajați al ADPP Giurgiu, am înțeles că în perioada construcției pieței numitul Pavel Marin s-a ocupat de bunul mers al realizării investiției și, ulterior, a devenit administratorul pieței, plecând de la ADPP Giurgiu”, a declarat procurorilor DNA Nicolae Barbu.

Ulterior, dosarul de la DNA s-a închis, iar fostul primar a fost găsit nevinovat, dar Nicolae Barbu a rămas primar. Tot PUTEREA a semnalat că Nicolae Barbu este un traseist politic, susținut și garantat de Niculae Bădălău și Victor Ponta, care a trecut pe la PP-DD, PSD, Pro România și acum iar a ajuns la PSD. De asemenea, Nicolae Barbu este și un stripper talentat, iar reprezentațiile sale au fost extrem de apreciate (Candidatul PSD la Primăria Giurgiu, traseistul Nicolae Barbu, este și un stripper talentat).

CV-ul lui Nicolae Barbu din 2012: îndrăgostit de țambal, stripper talentat și înglodat în datorii

Însă, ceea ce s-a uitat cam repede este faptul că în 2012, când a ajuns primar, Nicolae Barbu era îndrăgostit de țambal (vezi FOTO) și, totodată, înglodat în datorii. ZIUAnews relata, în august 2012, că proaspătul edil al Giurgiului, Nicolae Barbu, are de dat peste 700.000 de euro la BCR și Banca Transilvania (vezi documentul în facsimil). De asemenea, șase dintre cele 11 firme ale lui Nicolae Barbu erau la aceea vreme în executare silită, iar acesta vroia să sisteze lucrările la rețeaua de alimentare cu gaze a orașului Giurgiu, pentru ca oamenii să cumpere butelii chiar de la firmele familiei sale. Acum, Nicolae Barbu vrea un al treilea mandat de primar al municipiului Giurgiu, spunându-le giurgiuvenilor, cu tupeu și nonșalanță că „avem nevoie de o schimbare semnificativă și de o viziune clară pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunitatea noastră!”. Dar, timp de 8 ani cât ai fost primar n-ai fost preocupat de așa ceva? Sau doar te-ai preocupat să prospere afacerile firmelor familiei sale?