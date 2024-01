Cursa către Zero, drumul către sclavie pregătit de elitele „civilizaţiei” Potopului

Dacă în 1989 mi-ar fi spus cineva că, la un moment dat, fantomele trecutului nu foarte îndepărtat se vor ridica şi ne vor impune un regim draconic, în care individul va fi lipsit de libertatea de a-şi decide singur viitorul, probabil că l-aş fi înjurat. Sincer, nici în cele mai negre vise nu mi-am imaginat niciodată că vom trăi vremuri în care o mână de indivizi ne pregătesc Cursa către nimic, ce ne-ar putea impune reguli care să transforme individul într-un robot care poate fi închis sau restartat cu un simplu Ctrl – Alt – Del. Dar iată că am ajuns să trăim vremuri tulburi, în care fantasmagoriile celor care vor să deţină o putere divină asupra lumii prind contur.



Probabil că mulţi aţi aflat că zilele acestea, la Davos, autointitulatele „elite” ale planetei, vreo 3.000 de politicieni, feţe regale, afacerişti şi oengişti, care visează la o nouă arhitectură globală, s-au reunit pentru a ne decide viitorul.



Sub pretextul salvării planetei, gulerele albe globaliste vor avea ca teme de discuţie doar proiecte „smart”, precum restricționarea libertăţii de mișcare a individului, prin implementarea orașelor de 15 minute, utilizarea implanturilor de tip micro-cip, inclusiv la copii, care să permită colectarea masivă de date, manipularea ADN-ului înainte de naşterea copiilor pentru a-i transforma în „super-eroi” şi Cursa către Zero (Race to Zero).

Dacă despre majoritatea planurilor cinice ale globaliştilor am auzit , vă mărturisesc că am rămas perplex atunci când am auzit de noul plan Race to Zero.

Am stat şi m-am întrebat: cum Cursă către Zero? Adică spre nimic ?

Aşa că am apelat la goagălul decrepitului Bill Gates şi am aflat cu stupoare că respectiva campanie a păpuşarilor globalişti care are ca scop declarat înjumătățirea emisiile globale până în 2030 nu este decât un plan de înrobire a omenirii care a fost deja pus în practică. Deja 9.000 de companii, 600 de bănci, 1.100 de instituții de învățământ şi 70 din sănătate, 30 de ONG-uri şi vreo 50 de regiuni care cuprind 1.100 de orașe au aderat la acest proiect dement. Lecturând obiectivele Cursei către Zero, am rămas siderat, pentru că ceea ce i se pregăteşte omenirii depăşeşte puterea de înţelegere a oricărui individ sănătos la mansardă.

Dacă acum doi ani, tot de la Davos, globaliştii ne recomandau să mâncăm mai puţină carne, de data aceasta marele plan „smart” Race to Zero al globaliştilor îşi propune că din 2030 fiecare locuitor al planetei să nu mai consume deloc carne şi lactate, căci, nu-i aşa, vaca produce metan, care este un gaz cu efect de seră.

Totodată, cei care şi-au propus să conducă planeta şi să o transforme într-un imens lagăr în aer liber, sub pretextul reducerii încălzirii globale, şi-au propus să limiteze drastic libertatea de mişcare a individului, în contextul în care Cursa către Zero prevede ca fiecare fiinţă umană să renunţe la autovehiculul personal şi să aibă dreptul la o singură călătorie cu avionul, o singură dată la 3 ani, pe o distanţă de maximum 1.500 de kilometri.

Dar asta nu e tot! Invocând ideea nobilă a necesităţii reducerii emisiilor de carbon, planul globalist Cursa către Zero îşi propune ca, la un moment dat, fiecare individ să îşi mai poată cumpăra doar trei articole vestimentare noi pe an. Ceva de genul, o pereche de chiloţi, un maieu şi o pereche de şosete ….

Culmea, la acest plan draconic care vizează desființarea societăţilor tradiționale, sau a fărâma care a mai rămas din acestea, s-au raliat şi 17 urbe autohtone (Aiud, Alba Iulia, Bârlad, Botoșani, Brașov, Buzău, Câmpina, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Lugoj, Moinești, Petroșani, Pitești, Suceava, Tulcea, Zalău).

Nu ştiu câţi dintre românii care trăiesc în respectivele oraşe au fost informaţi sau au înţeles ce îi aşteaptă la finalul acestui maraton infernal către nimic, în care au fost angrenaţi fără voia lor, sub pretextul salvării planetei.

Aşa că lumea trebuie să înţeleagă că dintotdeauna drumul spre Iad este pavat cu bune intenţii şi tocmai de aceea este obligată moral în faţa generaţiilor viitoare să iasă din starea flagrantă de inerţie, care a fost inoculată în mod conştient, şi să respingă, până nu e prea târziu, drumul către sclavie pregătit de elitele „civilizaţiei” Potopului.