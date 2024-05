Dezvăluiri explozive: Râmnicu Sărat sub asediul delapidărilor și neregulilor cu fonduri europene

Râmnicu Sărat, un oraș considerat până de curând un model de colaborare între autoritățile locale și organizațiile nonguvernamentale, se confruntă acum cu un scandal uriaș de corupție și delapidare care zguduie din temelii încrederea comunității.

Ani de succes în umbra minciunii

Timp de peste 15 ani, Râmnicu Sărat a fost mândria județului, cu o societate civilă activă, formată din organizații nonguvernamentale care au influențat pozitiv tinerii, liceenii și antreprenorii locali. Premiile de excelență, programele pentru tineri și parteneriatele de succes cu primăria păreau dovezi ale unei colaborări eficiente și fructuoase. Însă, în spatele acestei imagini strălucitoare se ascunde o realitate sumbră.

Scufundarea corabiei

Însă, în spatele acestei imagini strălucitoare se ascunde de ani de zile o realitate sumbră. Centrul acestui univers aparent perfect s-a dovedit a fi o cometă pe cale să se prăbușească într-un abis al decepțiilor. Recent, am aflat că o federație de ONG-uri din Râmnicu Sărat este implicată într-un proces cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru o delapidare de 800.000 de euro. Investigațiile DLAF au dezvăluit că această federație, împreună cu alte entități din țară, este implicată în delapidarea și deturnarea a milioane de euro.

Capul răutăților

În centrul acestei rețele se află președintele ONG-urilor din Râmnicu Sărat, Mateevici Volodea. Acesta este președintele mai multor organizații, Federația FORTES, Asociația de Tineret Speranța Râmniceană, Asociația Social Culturala Pentru Prosperitate, și manager de proiecte în cadrul GAL “Sus Râmnicul”. Mateevici Volodea este, de asemenea, patronul unor firme mai mult sau mai puțin active sau inactive și administratorul a cel puțin opt firme care au primit granturi de 100.000 de euro fiecare. Aceste firme sunt suspectate că au încheiat înțelegeri ilegale cu alți administratori de granturi pentru a deturna fonduri publice.

Contracte și conexiuni dubioase

De asemenea, se pare că Mateevici Volodea este conectat la bani publici prin toate cele opt firme care, aparent, deși nu sunt din Râmnicu Sărat, au contracte cu municipiul Râmnicu Sărat și instituțiile subordonate obținand subvenții considerabile. Printre acestea se numără firmele de catering și restaurante „Artcafe” constituite din finanțarea de 300.000 euro a firmelor Nomad Food Restaurant, Dacul Catering și Med Event Coffee, deținute de familia Mateevici, care beneficiază de contracte de catering cu toate proiectele în care a fost implicat prin fondurile europene derulate de municipiul Râmnicu Sărat.

Implicarea primarului Sorin Cîrjan

În spatele acestei rețele se află un susținător influent: primarul Cîrjan Sorin. Se pare că acesta este unul dintre beneficiarii sistemului mafiot creat de Mateevici. Începând din 2008, Mateevici a avut acces la fonduri publice prin diverse strategii de finanțare, în special parteneriate cu primăria Râmnicu Sărat angajând o serie de persoane din anturajul primarului din fieful PSD. Cu protecția lui Cîrjan, a dezvoltat un sistem tentacular care a ajuns să capteze direct fonduri publice, parazitând bugetele instituțiilor locale prin contracte cu firmele interpușilor săi: Future Development Savian Consulting SRL din Valea Râmnicului, în care un proaspăt absolvent de Teologie si angajat in primărie oferă o multitudine de servicii de consultanță atât pentru Primăria Municipiului Râmnicu Sărat și instituții de învățământ (din portalul SICAP aflăm că numai în anul 2023 a avut sume adunate de peste 150.000 lei din servicii de formare profesională) și Iso Est Media Vision SRL din localitatea Siriu, care a obținut in exclusivitate servicii de filmări la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu și realizarea în 2022 a unei platforme online dlrc-rmsarat.ro o bătaie de joc cu trafic zero de 105.000 lei pe bani publici. Conform unei auditări IT a site-ului acesta nu ar putea costa mai mult de 500 euro, deci restul poate fi considerat profit din subvenții europene!

FORTES a primit 70.000 de lei din bugetul Primăriei Râmnicu Sărat

În anul 2021, organizația FORTES a primit 70.000 de lei din bugetul primăriei Râmnicu Sărat pentru un proiect controversat, intitulat „Colectăm selectiv în școlile și liceele râmnicene”. Proiectul, inventat de Cîrjan Sorin și Volodea Mateevici, a fost înregistrat oficial la registrul primăriei sub numărul 10.350, pe data de 16 august 2021, la ora 11:08.

Circuitul banilor publici din Râmnicu Sărat

Deși fondurile ar fi putut fi direcționate direct către școli și licee, s-a ales un alt traseu financiar. Suma alocată a fost canalizată prin firma „Dugheana de printuri”, o companie de casă, pentru achiziționarea unor coșuri de gunoi incluse în proiect, la un cost de aproximativ 12.000 de lei. Restul sumei de 58.000 de lei a fost redirecționată către Volodea Mateevici, urmând apoi să ajungă, conform acuzațiilor, la primarul Cîrjan. Avem în posesie procesele verbale care confirmă distribuirea acestor coșuri de gunoi în școlile respective. În plus, au fost identificate și nereguli majore în utilizarea fondurilor europene. Proiectele europene, în care FORTES a fost partener al Primăriei Râmnicu Sărat și Ministerului Fondurilor Europene, nu au respectat destinația inițială a fondurilor, banii fiind redirecționați către alte scopuri. Ca urmare a acestor abateri grave, autoritățile cer acum returnarea unei sume imense de 3.699.000 de lei (36 miliarde de lei vechi) către ANAF. Aceste fonduri europene sunt acum imputate organizației FORTES, Primăriei Râmnicu Sărat și celorlalți implicați în aceste proiecte. Aceste dezvăluiri șocante ridică întrebări grave despre integritatea administrației locale și despre modul în care fondurile publice sunt gestionate. Ancheta în desfășurare promite să aducă la lumină mai multe detalii despre această rețea complexă de corupție și delapidare care afectează profund comunitatea din Râmnicu Sărat.