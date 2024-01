Emily Pellegrini a păcălit mai multe personalități că este reală. Aceasta este un model creat de inteligența artificială. Așa cum arată pe conturile de socializare, are 23 de ani și locuiește în Los Angeles.

La scurt timp după ce a fost creat contul de instagram a ajuns la peste 150.000 de urmăritori. Ea s-a remarcat prin fizicul de invidiat și este în atenția mai multor celebrități, de la fotbaliști, la miliardari și luptători MMA.

Modelul generat de AI este creat de numai patru luni și nu este o persoană reală. Datorită frumuseții ei, cel care a creat-o a câștigat sume frumoase de bani.

,,Am întrebat Chat GPT-ul care este femeia visurilor oricărui bărbat și mi-a răspuns că aceasta are părul lung și șaten și picioare lungi, așa că am făcut-o pe Emily să arate exact așa. Țelul a fost să o fac atractivă și să pară cât mai reală.

Mai multe celebrități, printre care fotbaliști, miliardari, luptători de MMA sau jucători de tenis i-au transmis mesaje private pe Instagram. Mulți cred că este reală. A fost invitată la Dubai, pentru întâlniri și ieșiri la restaurante luxoase. La un moment dat chiar m-am întrebat ce naiba se întâmplă. „, le-a spus creatorul lui Emily Pellegrini celor de la Daily Mail.

Printre mesajele primite pe contul de instagram se numără:„Cum este posibil ca o astfel de doamnă frumoasă să nu aibă un iubit?”, urmat de un mesaj în care admiratorul îi cerea datele de contact. Acesta lucrează în jur de opt ore pe săptămână pentru imaginea lui Emily.

Conform jurnaliștilor spanioli, creatorul lui Emily Pellegrini a căștigat 10.000 de dolari în doar șase săptămâni de la crearea ei.