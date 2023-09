Ilegalităţile imobiliare ale părinţilor drogatului Vlad Pascu EXCLUSIV

Accidentul mortal produs acum aproape o lună în 2 Mai de adolescentul drogat Vlad Pascu, în urma căruia au fost omorâţi doi studenţi, scoate la iveală detalii explozive referitoare la Mihail Claudiu şi Miruna Pascu, părinţii milionari ai autorului accidentului.

Potrivit informaţiilor oficiale, cei doi dețin o impresionantă avere imobiliară, compusă din circa 714 imobile și terenuri, majoritatea concentrate în nordul Bucureștiului (n.r. – unde prețul mediu de vânzare al unui apartament depășește 300.000 euro), dar şi în alte oraşe din ţară. Puterea vă prezintă astăzi, în exclusivitate, iţele unei afaceri controversate derulată de familia Pascu.

Conform documentelor oficiale, în data de 4 august 2008, Mihail Claudiu şi Miruna Pascu au încheiat la cabinetul notarului public Elena Mariana Schuster, situat pe strada Academiei din Bucureşti, un contract de vânzare – cumpărare, autentificat sub nr. 1878, pentru un teren situat în bd. Expoziţiei nr. 22-30 (n.r. – fost bulevard Mărăşeşti nr. 65-67). Două zile mai târziu, soţii Pascu intabulau acel teren, iar ulterior, pe repede înainte, cei doi au cerut Primăriei Generale – condusă la acea vreme de fostul primar general Sorin Oprescu – aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea pe acel teren a unui imobil compus din subsol, parter, mezanin şi 10 etaje, ce urma să aibă destinaţia de hotel.



Afaceristul Mihai Cuptor le-a blocat PUZ-ul, dar le-a fost aprobat de consilierii generali



Numai că la data de 8 ianuarie 2009, fostul afacerist Mihai Cuptor, sesizează Primăria Generală prin plângerea nr. 796064 (n.r – înregistrată ulterior şi la Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu nr. 57/14.01.2009), cerând suspendarea emiterii oricăror acte administrative (avize, aprobări, autorizaţii, etc) prin care soţii Pascu puteau obţine autorizaţia de construcţie pentru terenul din bd. Expoziţiei 22-30.

Motivul? Afaceristul Mihai Cuptor reclamase că i-a fost încălcat dreptul de proprietate de către soţii Pascu, drept pentru care a prezentat o încheiere (nr. 429283 din 2 octombrie 2008, în dosarul nr.36175/3/2008) de la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-A Civilă, care a obligat OCPI sector 1 să noteze în cartea funciară a parcelelor de teren deţinute de Miruna şi Mihail Claudiu Pascu pe bd. Expoziţiei 20-32 „dreptul de EXISTENŢĂ LITIGIU în favoarea CUPTOR MIHAI pentru sarcini: constatare nulitate absolută contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1878/04.08.2008 de notar public Elena Mariana Schuster; constatare nulitate absolută încheiere de intabulare din 06.08.2008; rectificarea Cărţilor Funciare nr.83635 si 83636”.

Urmare a acţiunii lui Mihai Cuptor, la data de 28 ianuarie 2009, cu 23 de voturi pentru, 15 împotrivă şi 8 abţineri, proiectul de aprobare a PUZ-ului depus de soţii Pascu pentru terenul pe care doreau să construiască un hotel a fost respins în şedinţa ordinară a C.G.M.B. Numai că, la un moment dat, Mihai Cuptor a vândut terenul pe care se suprapunea proprietatea soţilor Pascu, astfel că, în lipsa acţiunilor acestuia, cei doi investitori imobiliari au reuşit să obţină, în şedinţa CGMB din 19 februarie 2015, aprobarea PUZ-ului necesar construirii hotelului.





Primarul Clotilde Armand, obligată de instanță să plătească daune părinților drogatului



Vreme de 13 ani, cei doi soţi Pascu nu au mai făcut însă nimic pentru a obţine actele administrative necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire de la Primăria sector 1.

Abia în anul 2022 aceştia s-au adresat Primăriei sector 1 pentru a le fi eliberate documentele necesare construirii hotelului de 10 etaje pe terenul de 2.970,91 m.d. deţinut pe bd. Expoziţiei 20-32. Însă Primăria sector 1 a refuzat eliberarea documentelor cerute, pe motiv că PUZ-ul aprobat de C.G.M.B. expirase.

Drept urmare, în data de 26 septembrie 2022, Mihail Claudiu Pascu s-a adresat Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti (dosar nr. 25897/3/2022), cerând obligarea Primăriei sector 1, respectiv a primarului Clotilde Armand să le elibereze documentele administrative necesare construirii hotelului.

În mod surprinzător, pe 6 iunie 2023, instanţa a emis Hotărârea nr. 3292, prin care a admis în parte cererea lui Mihail Claudiu Pascu. „Respinge cererea în contradictoriu cu Primăria Sectorului 1 Bucureşti, ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă. Admite în parte cererea. Obligă pârâtul Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să emită certificatul de urbanism privind imobilul teren situat în Bucureşti, B-dul. Expoziţiei nr. 22-30, sector 1, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sub sancţiunea penalităţilor de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă pârâtul Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti la plata către reclamant a sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se precizează în minuta instanţei.





Hotelul familiei Pascu, la mâna lui Clotilde



„Ne-a dat în judecată în vederea eliberării unui certificat de urbanism de construire direct. Adică, în baza unui PUZ eliberat în 2009, pe care noi îl considerăm expirat! Și este expirat”, declara recent viceprimarul Sectorului 1, Oliver Păiuș, care lăsa să se înţeleagă că instituţia pe care o reprezintă va ataca hotărârea favorabilă lui Mihail Claudiu Pascu.

Deocamdată, pe portalul instanţelor nu a fost înregistrat însă niciun recurs al Primăriei sector 1, semn că instituţia condusă de Clotilde Armand fie nu a primit motivarea Hotărârii de la fond, fie, dacă a primit-o, a ales să nu mai întreprindă nicio acţiune. Rămâne de văzut care va fi rezultatul final … Oricum, hotelul de lux pe care familia Pascu vrea să-l construiască în zona de nord a Capitalei stă acum în pixul lui Clotilde Armand.





Un fost demnitar acuză: în spatele soţilor Pascu sunt „gulere albe”



Persoane care i-au cunoscut îndeaproape pe cei doi soţi Pascu susţin că aceştia au conexiuni puternice în toate mediile, inclusiv în masonerie, astfel că urmările accidentului mortal produs de fiul lor drogat nu îi va afecta foarte mult în ceea ce priveşte afacerile.

Contactat de Puterea, un parlamentar, membru al Comisiei de Control al SRI, ne-a declarat, sub protecţia anonimatului, că în afacerile imobiliare de zeci de milioane de euro pe care le-au derulat de-a lungul anilor, soţii Miruna şi Mihail Claudiu Pascu ar fi de fapt interpuşii unor „gulere albe” provenind din mediul politic sau din serviciile de informaţii. Aceeaşi sursă consideră că arestarea Mirunei Pascu, pe motiv că ar fi dorit să influenţeze martori din dosarul de consum de droguri al fiului său ar fi de fapt o stratagemă a „băieţilor deştepţi” care se află în spatele afacerilor derulate de aceasta şi de soţul său, pentru a o face să nu vorbească.





Tranzacţii cash, cu milioane de euro, sub ochii autorităţilor



Rămâne de văzut care vor fi verdictele în procesul pe care Mihail Claudiu Pascu l-a intentat Primăriei sector 1 şi în dosarele penale intentate soţilor Pascu şi fiului lor, Vlad Pascu.

Puterea va monitoriza toate aceste dosare la care autorităţile au cam închis ochii atunci când respectivii au derulat cu cash tranzacţii de milioane de euro care „miroseau” de departe a spălare de bani.