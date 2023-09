Felicitări, Nicu Marcu (ASF)! Vă meritați primele de performanță după tunurile City și Euroins

Mandatul lui Nicu Marcu la conducerea ASF a fost glorios: două falimente, prețul RCA mai mare cu 300%, salarii mărite, prime peste prime.

Conform comunicatului transmis în data de 29.04.2022 de către CITR, administratorul firmei City Insurance, totalul creanțelor revendicate în cazul City Insurance se ridică la peste 9 miliarde lei (1,8 miliarde euro), fiind înscriși peste 1.600 de creditori la masa credală.

În data de 04.09.2023, conform coordonatorului echipei CITR, lichidator judiciar și al firmei Euroins, expunerea potențială a daunelor firmei Euroins a atins 5 miliarde de lei (1 miliard de euro).

În timpul mandatului domnului Nicu Marcu împreună cu actualul consiliu al ASF au avut loc următoarele:

– 2 falimente de proporții în piața RCA (City Insurance și Euroins), care dețineau cumulat peste 75% din piața RCA. Practic, aproape 8 milioane de autovehicule din România au fost asigurate la companii de asigurări falimentare “supravegheate“ de către ASF.

– prețul RCA a crescut cu peste 300% în 2 ani și se anunță majorări de preț de peste 50% după încheierea perioadei de plafonare a prețului RCA, în luna octombrie 2023.

– doar 30% din dosarele de daună ale firmei City Insurance au fost soluționate de către FGA în decurs de 2 ani. ASF a retras autorizația de funcționare a firmei City Insurance în 17 Septembrie 2021.

– 32% reprezintă majorarea salariului președintelui ASF, Nicu Marcu, în ultimul an.

Întrucât au existat atenționări scrise despre iminentele falimente transmise din partea avertizorilor de integritate angajați ai ASF, atât către Parlamentul României, cât și către Direcția Naționala Anticorupție, au existat memorii însoțite de documente transmise către Parlamentul României, către Oficiul împotriva spălării banilor, DNA, DIICOT, iar aceste instituții nu au mișcat niciun deget până azi în vederea prevenirii acestor mega tunuri financiare, care au avut loc în piața de asigurări, și nici nu au tras la răspundere pe nimeni din ASF sau conducerile societăților de asigurări falimentate, întrebarea publică adresată astăzi către Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este următoarea:

Intenționați să mai mențineți în funcție întreg consiliul de conducere al ASF și al FGA? Dar conducerea Oficiului împotriva spălării banilor și conducerea DNA și DIICOT, MAI, după găurile de 3 miliarde de euro date de către firmele de asigurări sprijinite fățiș de unii angajați ai ASF, poate chiar și din alte instituții ale statului?

Anchetele desfășurate de către DNA și DIICOT sunt ținute la sertar în vederea prescrierii faptelor. În timp ce oameni care mor de foame fac pușcărie pentru o găină furată…

Nimeni din această țară nu răspunde pentru mega tunurile financiare de 3 miliarde de euro din piața de asigurări.

Deși ASF a avut toate informațiile de mulți ani de zile, iar presa a sesizat periodic cu privire la tunurile repetate date ani la rând de către City Insurance și Euroins, conducerea ASF a așteptat ca acționarii ambelor companii de asigurări să retragă banii, sutele de milioane de euro din conturile din România și abia apoi a decis retragerea autorizației de funcționare, fiind vorba despre o complicitate fățișă a ASF-ului cu acționarii City Insurance și Euroins.

Președintele ASF, Nicu Marcu, după majorarea prețului RCA cu 300% și după ce a supravegheat tunurile financiare ale lui City Insurance și Euroins, și-a majorat salariul cu 32% în ultimul an, încasând astăzi cumulat cu prime peste 20.000 de euro / lună, iar în această toamnă urmând să mai încaseze câteva salarii sub formă de prime de performanță, primă de zilele ASF-ului și primă de sfârșit de an.

Întrebăm public pe șefii DNA și DIICOT: În ce țară trăim și cum reprezentați cetățenii României înșelați, cei care vă achita lunar salariile?