Ghiță Ciobanu speră la un ajutor pentru lână de 2 euro pe cap de oaie

Crescătorii de ovine tot mai speră să primească subvenția pentru lână, promisă aproape în fiecare an de oficialii de la Agricultură, dar care tot întârzie. Anul acesta, sunt speranțe mari să fie acordată și încă la o valoare însemnată: 2 euro pe cap de oaie.

Atât i-au cerut subvenție pentru lână oierii ministrului Agriculturii și speră să o și obțină, spune Ghiță Ciobanu, pe numele lui adevărat Gheorghe Dănulețiu.

Să sperăm că, în 2024, oierii vor avea ceva mai mult noroc, față de anul trecut, de exemplu, când li s-a promis suma de 2 lei/kg pentru lâna vândută, însă varianta a căzut nefiind bani la buget.

„Am vorbit la minister (n.red- Ministrul Agriculturii) pentru un ajutor pentru lâna comercializată, ne-ar fi de folos, pentru că o aruncam… ziceau să fie undeva la 2 euro pe cap de oaie, am cerut niște lucruri pentru care să putem dovedi de ce am cerut. Eu zic că sunt șanse să o obținem”, a declarat pentru Ziarul Puterea Ghiță Ciobanu.

În ceea ce îl privește, Ghiță Ciobanu, care are în jur de 1.700 de oi, spune că el n-a vândut niciun kilogram de lână nici de anul trecut, nici din acest an, o are pe toată depozitată, în speranța că se va deschide fabrica de procesare de care s-a vorbit atât și în care oierii români își pun speranțele.

„Sperăm să se schimbe ceva, mai ales că s-a primit aprobarea pentru o fabrică de lână, cea mai mare din Europa să fie în România”, afirmă Ghiță Ciobanu.

În ultimii ani, foarte mulți oieri au ajuns să arunce lâna pur și simplu sau chiar să o vândă la turci cu 30 de bani pe kilogram numai ca să scape de ea de frica amenzilor de la Mediu, în lipsa unor unități de procesare pe plan intern. Apariția unei fabrici de procesare este un motiv de bucurie pentru toată lumea.

România se numără printre cei mai mari crescători de ovine din UE, cu efective de 10 milioane de capete în 2021, potrivit datelor Eurostat, alături de Spania – 15 milioane capete. Principalele țări care importă lână de la noi sunt Turcia, Italia, India, China.

Unde va fi construită fabrica de procesare a lânii

Fabrica de procesare lână va fi construită în România, în judeţul Olt, comuna Făgeţelu, de investitori români. Aceștia au obţinut suma de 182 milioane lei în cadrul unei scheme de ajutor de stat instituită prin HG nr 959/2022, finanțarea fiind asigurată de Ministerul Economiei.

Fondurile au fost obținute de firma ECO PARTNERSHEEP INSULATION și vor fi folosite pentru înfiinţarea unei fabrici de procesare a lânii. De asemenea, se are în vedere fabricarea de produse fono şi termo izolante din lână, precum și valorificarea unor produse secundare, precum lanolina, îngrăşămintele organice sub formă de pelete sau compostul rezultat în urma spălării lânii.



Fabrica va include o hală de producţie de 12.500 mp, trei linii de spălare pentru lâna brută cu o capacitate unitară de 1t/oră/linie. Aceasta va dispune de sub-capacităţi precum instalaţii de centrifugare pentru extragerea lanolinei, două linii de peletizare, o staţie de reciclare a apei şi reintroducere în circuit, două linii automate de prelucrare şi ambalare produse finite şi o capacitate de producere a energiei prin panouri fotovoltaice instalate pe întreaga suprafaţă a halei.