Influencer: „Dacă vreau să văd o schimbare în lume, în primul rând trebuie să mă schimb eu.”

Bianca Adam

M-am întâlnit cu doi influenceri, care trăiesc din postările de pe rețelele de socializare. Bianca Adam, 26 ani și Vlad Grigore, 23 ani. Tineri, veseli, degajați, fără inhibiții. Normal, am gândit, trăiesc în lumea lor, orice aș zice, întotdeauna lumea a fost a tinerilor. Ei îi dau energia, ei sunt la pas cu evoluția digitală, cu tot ce mișcă în online. Sincer, am avut mai mult trac decât ei, pentru că ei aveau toate răspunsurile, iar eu doar câteva întrebări.

Interviul l-am făcut în sufrageria unui apartament. Ei s-au urcat pe canapea, eu pe un scaun. Pe o măsuță erau boluri cu chips-uri și cu pufarine îmbrăcate în caramel. Bianca a gustat din ele și a zis că sunt minunate. Vlad, pe chips-uri.

Oameni normali, care pun idei pe o platformă

– Hai să începem, le-am zis și i-am invitat să se prezinte.

„Bună, sunt Bianca! Sunt creator de conținut pe Instagram, Tik Tok, iar pe YouTube de 12 ani. Prefer să mă numesc așa, nu influencer, pentru că eu consider despre mine că fac o muncă complexă și am ajuns la un nivel în care creez de la zero, eu fac scenariul, montajul, producția, organizarea, absolut tot procesul prin care trece un material video.”

Bianca Adam

„Salut, sunt Vlad! Activez de 5 ani în industrie și îi spun industrie pentru este asemănătoare cu cea a filmului, unde sunt foarte multe categorii, care formează o industrie. Noi suntem vloggeri, postăm pe YouTube, unde publicul nu este ca pe TikTok, dacă pe TikTok vezi orice tipologie de om, pe YouTube este mai selectiv, mai serios

Activez pe toate platformele, pentru că un influencer trebuie să fie vizibil. Eu nu mă consider influencer, poate nici măcar creator de conținut, sunt un om normal, care pune niște idei pe o platformă.”

Vlad Grigore

„Oamenii simt dacă ești fals”

Deja mi s-a schimbat optica, de la influencer, la creator de conținut și la oameni cu idei, am realizat că nu știam nimic despre influenceri. Credeam că sunt niște copiii care se strâmbă online și urmăritorii râd. I-am întrebat cum au început.

Bianca a spus că a făcut acest lucru dintr-un impuls natural, din dorința de a descoperi lumea.

„La 14 ani am avut șansa să primesc o cameră video de la tatăl meu și așa am început călătoria. Eram foarte curioasă, voiam să aflu cât mai multe lucruri, din toate domeniile și îmi imaginam că voi fi medic, militar sau că o să mă dau pe skate toată viața. Mi-am dorit acea cameră, simțeam că prin ea mă identific.

Inițial am vorbit despre ceea ce trăiam eu. Glume, scheci-uri și, cu timpul, mi-am dat seama că dacă ai o voce pe internet, trebuie să mai și spui ceva. Internetul a trecut la alt nivel, eu am trecut prin multe faze și m-am reinventat. Mi-am dat seama că oamenii primesc cel mai bine autenticitatea, sinceritatea și asumarea, acele lucruri care mă definesc pe mine. Oamenii simt dacă ești fals.

Dacă vreau să văd o schimbare în lume, în primul rând trebuie să mă schimb eu. Dacă se aprinde o lampă într-o încăpere, va lumina toată încăperea. Atât trebuie să fac, să devin eu cea mai bună versiune a mea.”

Vlad face vlogging din liceu.

„Am simțit mereu că sunt o persoană creativă, aveam idei și am început să le pun în aplicare. Mă uitam de mic la Bianca, erau foarte puține persoane care făceau YouTube, vreo două-trei, și m-au influențat.”

„Un influencer este format de publicul lui”

Bianca are pe YouTube 1.800.000 de abonați, pe Instagram, 1.000.000, iar pe Tik Tok, 800.000. Într-o perioadă a făcut muzică și a avut 5.000.000 de vizualizări.

Bianca Adam

Eram curios ce înseamnă pentru ea un influencer.

„Acea persoană care are ceva de spus și reușește, prin carisma pe care o are, să atragă mulți oameni, care se regăsec în persoana respectivă. Eu mă gândesc să transmit ceva cu fiecare postare, în special, să le transmit oamenilor o stare de bine. Am făcut challenge-uri, am setat trend-uri, provocări, am vorbit despre lucruri de suflet, am diverse postări.

Un influencer este format de publicul lui, pentru că publicul se regăsește în omul pe care îl urmărește. Există tot felul de influenceri, chiar dacă nu se raportează la valorile noastre, ei există. Câte feluri de oameni sunt, atâtea feluri de influenceri există.

Sunt bucuroasă să-mi exercit pasiunea și mă gândesc că un om care vizualizează postările mele se deconectează, uită de cotidian, de problemele zilnice. Eu nu sunt formator de opinie, sunt om, cu greșeli, am viața mea, nu pot să gestionez educația unei generații. Spun ce trăiesc.”

„Fiecare influencer face ce vrea, nu vreau să influențez”

Vlad mi-a spus că a avut cele mai multe vizualizări acum aproximativ un an, când a scos o serie pe YouTube, se numea „Insula dramei totale”, unde a avut invitați cu care discuta neconvențional.

„Eu fac mai mult divertisment, nu o să mă apuc să spun lumii ce să facă, pentru că nu vreau să mă bag în polemica asta. Fiecare face ce vrea, nu vreau să influențez. Nu spun numănui ce e bine și ce e rău.

Știu că trebuie să muncesc foarte mult, ca să cresc. Sunt conștient că o să merg mereu pe partea de creație și vreau să mă dezvolt în zona asta. Ne ajută și tehnologia care avansează rapid, eu cred că o să evolueze din ce în ce mai bine platformele online.”

Când vorbea Vlad, Bianca scria pe telefon. „Am niște task-uri. Trebuie să le rezolv” mi-a zis când am întrebat-o ce face. Scria foarte repede, poate ați văzut cum scriu tinerii pe telefon. Este clar, au alte abilități, alt fel de a fi. Cât mă consider eu de update, tot nu o să am dexteritatea aceasta.

„Unii oameni consideră că bășcălia este umor”

Le-am spus că eu nu mă uit TikTok pentru că există multă bășcălie, care se diferențiază de umor și mi se pare un conținut slab calitativ.

Bianca: „Depinde de perspectiva din care vezi umorul. Unii oameni consideră că bășcălia este umor. Când mă uit ce făceam în trecut, nu mi se mai pare amuzant, am crescut și nu mă mai identific cu acel conținut. Managerii, la început de drum, mi-au zis că eu fac umor, dar dacă mă uit mai bine, era bășcălie…”

Vlad: „Îmi place să creez conținut de calitate, cu umor, nu cu bășcălie. Mă inspir de la oameni, petrec foarte mult timp cu prietenii, ne distrăm, vorbim, ne bucurăm împreună. Eu așa mă relaxez, cu prietenii. Mai fac ore de echitație, am și alte activități, cum ar fi faptul că sprijin organizația Salvați Copiii.”

Creatorii de conținut sunt cei care îți plac sau nu

I-am întrebat care sunt cei mai buni creatori de conținut.

Bianca: „Nu pot să spun că există cei mai buni. Sunt cei care îți plac sau nu. Pe YouTube, îl urmăresc pe Theo Zeciu, mi se pare foarte bun, este pe filmul meu de creație, este pozitiv, zâmbește mereu, se poartă frumos cu fanii lui și face creații excelente. Altul ar fi SNIK, cu care am și colaborat. Are acel ceva al lui, fiind moldovean, are un accent foarte amuzant, care îmi place, eu fiind din Craiova.

Mai sunt colegii mei de breaslă, cum este Vlad, de exemplu, adică prietenii cu care colaborez, suntem o gașcă de influenceri, ne invităm unii pe alții la filmări. Dacă nu ai prieteni din domeniu, rămâi puțin de dinafară, schimbăm impresii, ne sfătuim, ne ajutăm. Dacă îți mai trebuie un cameraman, chemi un prieten.”

Vlad: „În România, în afară de Edi Brandabura, Alex Ciobanu, și, normal, Bianca Adam, nu urmăresc altceva. Mă uit mai mult la vloggeri de afară. Favorita mea este Naomi Jon, are claritate, este exact pe gustul meu.”

Tinerii din fața mea se transformaseră și, acum, stăteam de vorbă ca și când nu ar existat o diferență de vârstă între noi. Am realizat că a fi creator de conținut este, de fapt, o meserie în sine, care implică talent, muncă și seriozitate.

Vlad Grigore

Trăim pentru revelație

– Vă simțiți inspirați? i-am întrebat scurt.

Bianca: „Când scriu scenariul, am acces la inspirație. Toți avem acces, doar că trebuie să ne deconectăm și să ne dăm seama de moment. Cel mai frumos este când te apuci să scrii și dintr-o dată se face „click-ul”, simți că știi ce ai de făcut. Simți că este o revelație. Pentru aceste momente trăim.”

Vlad: „Mă simt inspirat, îmi vin idei, pe stradă, cu prietenii, oriunde și îmi notez. Apoi, seara, construiesc pe baza a ceea ce mi-am notat, mai ales când stau în cadă și fac o baie fierbinte. Eu încă învăț, nu pot să spun că am trecut prin revelație sau nu știu eu să definesc stările prin care trec când scriu.”

Am încheiat bucuros interviul, cu speranța că există mulți tineri ca ei, care își asumă ce fac și sunt conștienți de lumea în care trăiesc. În plus, o să spun la toată lumea că știu ce este un influencer.