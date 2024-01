Lasconi nu se mai cenzurează, atac dur la adresa lui Drulă: Conducerea USR să demisioneze dacă nu obținem 20% la europarlamentare

Primarul USR al orașului Campulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac vehement la adresa președintelui USR, Cătălin Drulă, în cadrul ședinței Comitetului Politic al USR din acest weekend. Lasconi a solicitat conducerii partidului să-și prezinte demisia în cazul în care USR obține un scor sub 20% la alegerile europarlamentare.

Lasconi a subliniat că așteaptă de trei luni o discuție cu conducerea partidului, după ce a fost exclusă de pe lista pentru alegerile europarlamentare, primit un „șut în fund”. În cadrul intervenției sale, primarul USR a criticat decizia de a forma o alianță cu PMP și Forța Dreptei, solicitând amânarea cu 30 de zile a votului pentru această alianță.

Primarul a făcut apel la membrii Comitetului Politic să aibă curaj și să se implice în dezbaterile privind construcția politică din 2024, subliniind importanța responsabilității. Lasconi a propus trei măsuri: demisia întregii conduceri în cazul unui scor sub 20%, amânarea cu 30 de zile a deciziei privind alianța, și alegerea candidatului USR pentru funcția de președinte al României cu votul fiecărui membru al USR.

„Veneam de la Câmpulung și când eram pe autostradă am avut așa, am vizualizat 2024, cu multe mașini cu partidele pe care le știți din scena politică, doar că prima noastră mașină merge pe prima bandă cu vreo 60 de kilometri la oră, să ne enerveze pe toți. Deși putem să calcăm accelerația la 130, legal. Mie-mi place viteza și mai mare, recunosc. Ce e cu frica asta, fraților? De ce ne este frică? Ce-i cu frica asta? În afara faptului că e ca o închisoare a spiritului, mi se pare. Îi înțeleg pe cei din prima mașină, pentru că vor să ajungă în siguranță la București și chiar la Bruxelles, dar noi unde vrem să ajungem? Înțeleg că mulți dintre voi se tem. Din nou, frica de faptul că n-o să mai fiți pe liste.

Vă întreb altceva. Dacă o să fiți pe liste, sprijiniți de conducere, câți dintre voi o să fiți votați? Noi suntem aleșii românilor din 2020. Ca să ajungem la Lună, trebuie să ne propunem să ajungem la Soare. Trebuie să mergem cu toate motoarele turate la maximum. Așa se face politică. Da, știu că vi se spune «cine ești tu, Lasconi? Că ești de 4 ani în politică, eu sunt din 2016». O am în sânge, cum mulți dintre voi o aveți. Nu v-ați săturat să auziți de fiecare dată sloganul ăsta – «noi suntem un partid de 15%, și-așa nu ne votează alții. De ce să ne agităm?».

Dacă aveam atitudinea asta, în 2020 nu luam 57%. Anul acesta ne-am propus 70%. Este posibil. Se poate întâmpla asta. Comitetul Politic este un for foarte important. Aici se decide construcția politică din 2024, un an foarte greu. Toate dezbaterile, toate propunerile vor fi aici, dacă vor avea curajul mulți dintre voi să le facă. Trebuie privite cu foarte mare responsabilitate. Cât contați pentru conducere, câți din Comitet ați primit ordinea de zi a ședinței, câți ați primit documentul politic referitor la această alianță pe care ni se cere să o încheiem? Care este respectul care ni se acordă?

Eu nu spun că o alianță nu este bună, dar care este respectul față de noi – Comitetul Politic? Așa că, propun trei lucruri.

Dacă la alegerile europarlamentare vom avea un scor sub 20%, întreaga conducere să-și dea demisia. Doi, amânarea cu 30 de zile a acestei decizii, pentru alianță, ca să lămuriți și voi care e treaba cu ea.

Trei, foarte important, candidatul USR pentru funcția de președinte al României să fie ales cu votul fiecărui membru al USR. Așa mi se pare normal. Aș vrea să avem dezbateri, să votați asta. Să aveți curajul de a face asta”, a spus Lasconi în ședința conducerii USR.

Reamintim că recent, Elena Lasconi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al USR Argeș, după un scandal generat de mărturisirea sa că a votat „Da” la referendumul pentru familie.