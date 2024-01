Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, împreună cu mai mulți polițiști, au mers în vizită la elevii de la Liceul Teoretic „Ion Barbu” .

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Cristian Popescu Piedone a subliniat importanța pregătirii tinerilor pentru viața reală. Edilul atrage atenția și susține că învățarea trebuie să fie completă și să-i pregătească pe tineri pentru orice provocare.

Împreună cu echipa de profesioniști, discuțiile s-au axat pe subiecte precum corectitudinea și greșeala. Piedone a încurajat dialogul liber și a subliniat importanța legării unei prietenii durabile.

Evenimentul s-a încheiat cu o poză de grup, menită să amintească participanților despre acest moment. Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj de mulțumire și apreciere către liceeni, subliniind că această experiență i-a adus atât bucurie, cât și învățături valoroase despre viață.

Postarea integrală a lui Cristian Popescu Piedone

”Viața mi-a dat vată pe băț, dar și neghină! Despre succes și despre ghinion, despre corectitudine și despre greșeală, aș putea vorbi ore, zile…

Tot viața însă, cu vata sa pe băț și cu neghina ei, m-a învățat că paza bună trece primejdia rea! Că… fix așa este, cum spun bătrânii, cum spune zicala!

Tocmai de aceea, împreună cu o echipă de profesioniști din cadrul Poliției Locale Sector 5 și prietenul nostru minunat, doctorul Cristian Andrei, am decis să discutăm cu liceenii noștri despre… ale vieții toate! Să fie antrenați pentru… majorat! Pentru… viața reală! Viața aceea care… deseori are colți mulți și puțină vată pe băț!

Astăzi, am cunoscut câteva zeci de adolescenți isteți! De la Liceul Teoretic „Ion Barbu”!

Mi-au plăcut, m-au impresionat! Am lăsat palavrele la poartă și… am discutat despre… baftă! Și despre clătitele succesului și insuccesului cotidian! Am dialogat ca prietenii, am legat prietenii… Și am zâmbit suficient cât să ne putem revedea bucuroși, curând!

La final… ne-am pozat! Așa… ca peste ani să ne amintim că, într-o zi de ianuarie, am discutat despre viață… în sala de sport! Și… ne-a făcut bine!

Și… ne-a fost bine!

Stimați prieteni,

primarul Piedone vă mulțumește, vă prețuiește și vă iubește.”, a scris Cristian Popescu Piedone.