Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că, în momentul de față, „fermierii nu trebuie să lase pârloagă 4% din teren”. De nici un fel, declară ministrul.

Florin Barbu afirmă că aceasta este o victorie a României și a fermierilor români la Bruxelles, iar faptul că agricultorii au ieșit în stradă l-a ajutat mult la negocieri.

„Nu trebuie lăsată pârloaga de 4%, zero pârloagă. La nivel național, s-a deschis regulamentul și va fi modificat, astfel încât cei 4% să rămână așa la nivel național, adică cum a propus România. Este deschidere de regulament trimisă către Comisie. Eu cred că până la finalizarea alegerilor europarlamentare, parlamentul care este în funcțiune va vota acest regulament”, a declarat ministrul Florin Barbu la un post TV.

Primele discuții deschise în 2023

România a cerut încă din iulie 2023 în Consiliul AgriFish prelungirea derogării de la GAEC 8 (4% pârloagă) și de la GAEC 7 ((rotația culturilor).

„Din iulie 2023 am solicitat derogare de la GAEC 7 și GAEC 8, aceasta înseamnă rotație la culturi și fermierii să nu mai lase pârloagă la nivel de fermă, iar fiecare stat să demonstreze că are 4% teren neproductiv. România se încadrează perfect, avem 1,1 milioane de teren neproductiv și 800 000 hectare de teren arabil în zona de protecție a canalelor de irigații și desecare”, a declarat ministrul Barbu la B1TV.

Ministrul Florin Barbu spune că, în iulie 2023, au fost 17 state care au susținut România, ceea ce înseamnă un procent de 70%.

„În noiembrie 2023, am atras atenția și am avut o majoritate de peste 15 state. Dacă regulamentul era modificat, nu mai ieșeau fermierii nemți și francezi pe stradă. Din punct de vedere al terenului și al procentului de 4% pentru a lăsa pârloagă, se îndeplineau condițiile încă din decembrie. Săptămâna trecută, am depus modificarea regulamentului care stă la baza celor 3 GAEC-uri importante (GAEC 6, GAEC 7 și GAEC 8) și am obținut o susținere totală, aproape de 90% de la toate statele. Este pentru prima dată în UE pe documentul depus de România când se deschid regulamente în primul an de PAC”, a declarat Barbu.

