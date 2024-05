One United Properties, inclusă de Nicușor Dan în ”mafia imobiliară”, hărțuiește în instanță jurnaliști și ONG-uri

Compania One United Properties, fondată de foștii bancheri Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, se remarcă în ultima vreme prin acționarea în judecată a jurnaliștilor și ONG-urilor care au avut curajul să dezvăluie realități neglijate în comunicările ei corporatiste.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a folosit cuvinte grele când s-a referit la proiectul imobiliar One Modrogan: mafie imobiliară. Rămâne de văzut dacă One United Properties va da în judecată primarul general, solicitând despăgubiri financiare.Așteptăm comunicatul One United Properties prin care să fim înștiințați că edilul șef al Capitalei va fi dat în judecat și că va fi nevoit să plătească acționarilor societății imobiliare sute de mii de euro. Pentru că One United Properties s-a specializat în ultima vreme în procese cu jurnaliști și cu ONG-uri, cărora le cere daune morale uriaș. Și de ce nu ar apărea un primar pe lista selectă?

Câteva publicații și ONG-uri au avut curajul să dezvăluie realități care sunt ascunse de dezvoltatorul cotat la Bursa de Valori București. Și pentru că și-au făcut onest meseria au fost acționați în judecată. Jurnaliștii Maria Pană, Mircea Marian, Doro Romniceanu, Cristian Matache, publicațiile Podul, Puterea, asociația Doar Fapte, ONG-urile Miliția Spirituală, Asociația Salvați Bucureștiu, SOS Orașul și Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural au fost și sunt târâți în instanțe de One United Properties, companie catalogată de Nicușor Dan ca fiind parte din ”mafia imobiliară”. În ciuda avocaților grei cu care vin în tribunale, gen Stoica&Asociații, One United Properties se alege cu buza umflată.

De exemplu, a pierdut procesul în primă instanță cu Miliția Spirituală (deja dizolvată), Asociația Salvați Bucureștiu, SOS Orașul și Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, proces în care Căpitanu și Diaconescu cereau ONG-urilor daune de doar 1 milion de euro (inițial ceruseră 1.900.000 euro).

”Respinge cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantele ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRL şi ONE UNITED TOWER SA, în contradictoriu cu pârâtele Asociaţia Mişcarea Civică Miliţia Spirituală, Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, Asociaţia S.O.S. Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, ca neîntemeiată. Cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată azi, 22.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în minuta instanței.

Nicușor Dan: ”Am prezentat modul în care proiectul imobiliar din Aleea Modrogan nr. 1 este un exemplu tipic de mafie imobiliară”.

Primarul Nicușor Dan a anunțat că Tribunalul București a respins solicitarea One United Properties de a anula Planul Urbanistic Zonal al zonei protejate din jurul Palatului Modrogan.

Decizia instanței confirmă legalitatea Planului Urbanistic Zonal din 2000, care protejează respectiva zonă.

În cadrul unei conferințe de presă, primarul a detaliat modul în care proiectul imobiliar de pe Aleea Modrogan nr. 1 exemplifică practicile tipice ale mafiei imobiliare. ”Am prezentat astăzi (joi, 23 mai, n.r.), în cadrul unei conferințe de presă, modul în care proiectul imobiliar din Aleea Modrogan nr. 1 este un exemplu tipic de mafie imobiliară”, a spus Nicușor Dan.

Ansamblul de locuințe a fost ridicat pe spațiul verde al monumentului istoric Palatul Modrogan, beneficiind de o autorizație de construire emisă într-o perioadă anterioară.

Primarul a subliniat că PUZ-ul Zonei Protejate a început să fie aplicat abia sub administrația actuală, deși a fost emis acum 24 de ani. Pe baza acestuia, au fost respinse cereri de emitere a autorizațiilor de construire care depășeau limitele legale referitoare la înălțimea clădirilor, distanțele laterale, procentul de ocupare al terenului și altele.

Anularea autorizațiilor de construire ilegale din zona istorică a dus la o serie de procese legate de Planul Urbanistic Zonal. Cu toate acestea, există încă aproximativ zece astfel de procese în curs, însă primarul susține că are încredere deplină în justiție.

One United Properties vrea să închidă gura presei

Textele critice din presă deranjează foarte mult feng shiu-ul celor doi acționari One United Properties. Avocații companiei au cerut instanței să decidă eliminarea de urgență a materialelor considerate incomode. Dar au fost respinși:

Jurnalista Camelia Ciobanu a spus pe pagina sa de Facebook următoarele: ”One United Properties și cofondatorii au dat Podul.ro în judecată și cer ștergerea articolelor în care ne-am referit la ei cu „rechini imobiliari” și „mafie imobiliară” care a aglomerat orașul cu construcții hidoase. Am mai scris, citând publicația De Fapt a lui Mircea Marian și Cătălin Prisăcariu, că One a luat un credit de la o bancă codusă de un apropiat al lui Vladimir Putin. În solicitarea adresată instanței, One și avocații mint cu nerușinare afirmând că am fi susținut sau măcar sugerat că justiția implicată în spețele One United „a fost cumpărată de rechinii imobiliari și că, mai mult, finanțele ar fi fost procurate din Rusia” (citat din textul adresat instanței de One&avocații Adrian-Alexandru Ioniță și Andreea Paulescu).

Am avut un proces lung cu Mircea și Răzvan Lucescu (nu era al meu, era „moștenit” de la tatăl fiicei mele după decesul acestuia), câștigat de jurnaliștii de la EVZ în cele din urmă (prin 2017), dar eu asemenea neadevăruri n-am văzut, deși am citit sute de pagini de întâmpinări, hotărâri ale instanțelor etc. O să fie interesant…

Pe 10 mai (textul a fost scris pe 26 aprilie, n.r.) e primul termen, pregătim întâmpinarea.

Evident, putem pierde, dar putem și câștiga (avem o tonă de argumente). Probabil că marii dezvoltatori imobiliari nemafioți nu au luat în calcul ultima variantă, adică aia în care instanța va stabili că nu am încălcat limitele dreptului la liberă exprimare și opinie. Și atunci? oricine îi va putea numi, fără teamă de consecințe juridice, exact ce sunt.”

Puterea i-a scuturat pe cei de la One United Properties

PUTEREA face parte din lista selectă a publicațiilor care au prezentat realitatea necosmetizată a dezvoltatorului imobiliar. Ne-am pus întrebări de ce Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu vând o parte din acțiuni prin procedură accelerată în momentul când cotația One era foarte sus. Am spus despre cei doi că sunt finanțiști, nu constructori, pentru că au activat înainte în sectorul financiar. Fapt care a deranjat. Am mai spus că apartamentele le vând și revând în grupul de companii unde Căpitanu și Diaconescu sunt acționari, prin One. Și am mai spus că dezvoltatorul vinde anumite proprietăți cu peste 10.000 de euro metru pătrat, după o analiză destul de simplu de realizat. Și ne-am trezit cu două acțiuni în judecată prin care One United Properties cere instanței să decidă scoaterea articolelor de pe site și să ne oblige să plătim daune pentru ”prejudiciul grav” priciunuit. Promitem că nu ne vom opri să scriem despre ce considerăm că modelul de afaceri propus de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu nu este cel înflorit prin comunicare corporatistă (un alt termen care i-a enervat la culme pe cei doi…).

Manipulare One?

În spațiul public, oamenii își dau cu păerea și mulți sunt foarte acizi cu cei de la One United Properties. Imaginea companiei nu a fost afectată de Puterea ci de constatările celor care văd cum se comportă proprietarii și partenerii societății. ”

”Manipulare sau nu, vorba românului , nu iese fum fără foc

De ce prefer să stau departe de companiile listate la BVB??? Riscul valutar, riscul politic, riscul de țară, riscul regional și un alt fel de risc ( cel descris în această postare)…. Sunt destule riscuri

Să luăm un ultim exemplu, dar trebuie să menționez ca știrea nu este verificată …

ONE UNITED

Victor Căpitanu și Andrei Liviu Diaconescu susțin că profitul dezvoltatorului pe care îl dețin, One United Properties, va fi de 525 milioane de lei în 2024, în creștere cu 17% față de 2023.

O parte importantă din acesta este însă creat artificial pentru a convinge băncile să le acorde finanțări pentru noi proiecte imobiliare.

Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties, a declarat la ZF Live că firma pe care o deține a vândut 37 de apartamente pentru 37 milioane de euro unui fond de investiții elvețian.

O parte dintre acestea au fost răscumpărate și vândute pe profit celor care au vrut să locuiască în blocurile One, urmând ca restul să fie achiziționate în trimestrul 2024. „Cea mai mare tranzacţie a fost cu CCT&One, care este un fond elveţian.

Oare raportarea arată creșterea reală a ONE sau este ceva artificial???” scrie Valentin Dragu, proprietarul GrowYour Wealth.

De ce ard blocurile One?

În noiembrie 2023 și în aprilie 2024 au avut loc două incendii la blocurile One. După aceste evenimente au apărut reacțiile.

Mihai Bumbeș, de la Miliția Spirituală, a spus: ” Arde One, One United Properties. Și nu-i de mirare. Dacă mergi să vezi urbanismul „de tip caramitru” de la podul Aerogării (granița dintre cartierele Aviației și Băneasa), ai să înțelegi pe loc că emiterea autorizațiilor de construcție&mediu sunt rezultatul unor înțelegeri pecuniare ale foștilor primari de la PMB&PS1 (Firea&Tudorache) cu mafia imobiliară.”

Iar Mihaela Elena Ivan susține că One invocă către clienții săi care i-au plătit în avans, integral, zeci/sute de apartamente, întârzierea livrărilor, în baza clauzei pentru situații de urgență, cum ar fi aceste incendii? ”De ce ard clădirile în construcție de pe șantierele One din București în preajma sărbătorilor, când bucureștenii sunt plecați din oraș? Cum răspunde dezvoltatorul imobiliar în fața cetățenilor și a Gărzii de mediu și a Agenției de Mediu pentru cele două mari poluări din sectorul 1, la câțiva metri distanță, unul de celălalt?

– azi, 29 aprilie 2024 la One Herăstrău Vista, Str. G. Gafencu

– 30 noiembrie 2023 la One Herăstrău Plaza, Str. Zăgazului?

Inspectoratul de construcții ce amenzi a emis pentru nerespectarea normelor în vigoare?

ISU ce a constatat în rapoartele post incendii de la șantierele One?”, a scria Mihaela Elena Ivan.

Ce intenții au Căpitanu și Diaconescu în AGA de săptămâna viitoare

One United Properties a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 28/29 mai 2024 pentru a supune la vot o majorare de capital prin emisiunea unui număr de 1,75 miliarde de acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei per acțiune. La Adunare pot participa acționarii care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15 mai.

Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere în două etape; în prima, toți acționarii înregistrați la data de 6 august vor putea subscrie 1 acțiune nouă la 2,1879186 drepturi de preferință la un preț de 0,2 lei per acțiune; în cea de-a doua, acțiunile nesubscrise în cadrul primei etape vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat la un preț ce va fi stabilit printr-o decizie de CA. Orice acțiuni noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celor două etape vor fi anulate.

Consiliul de Administrație va stabili ulterior dacă drepturile de preferință vor fi tranzacționate la BVB. Detaliile privind procedura și perioada de subscriere, precum și toate detaliile referitoare la majorarea de capital vor fi incluse în prospectul ce va fi transmis spre aprobare către ASF.

Fondurile obținute în urma majorării de capital sunt destinate finanțării activității curente a companiei pentru dezvoltarea proiectelor în derulare și/sau pentru alte proiecte noi.

Adrian Cojocar, Risk Officer at NN Pensions Romania la NN comentează acest eveniment: ”Am văzut că media nu a acoperit aproape deloc acest subiect legat de dezvoltatorul imobiliar One United Properties, așa că îl aduc eu în discuție.

Media a acoperit recenta vânzare accelerată a aproape 10% din actiunele companiei de către fondatorii acesteia dar și parte din rezultatele dezvoltatorului din primul trimestru publicate pe bursă.

S-a vorbit în media și despre majorarea de capital a ONE cu 31,2 mil. acțiuni (cu o valoare de piață actuală de circa 28 mil. RON) alocate celor 2 fondatori pentru programul de recompensare SOP.

N-am văzut nicăieri însă discutându-se despre mega majorarea de capital propusă de ONE acționarilor, care, așa cum reiese din convocator, se va realiza la un preț de 4,5 ori sub prețul actual de piață al acțiunilor, respectiv la 0,2 lei/acțiune față de peste 0,9 lei/acțiune prețul curent de piață.

ONE intenționează să emită 1,75 miliarde de acțiuni adițional față de cele 3,8 miliarde de acțiuni existente, adică aproape o acțiune nouă la două deținute anterior.

Atenție! Acest lucru va conduce la o diluare semnificativă a acționarilor existenți în cazul în care aceștia nu participa la majorare, având în vederea diferența imensă dintre prețul de emisiune (0,2 lei) și prețul de piață(circa 0.9 lei).

Prețul teoretic rezultat în urmă acestei operațiuni este undeva cu 25% sub prețul de piață, cam cât ar fi și pierderea de valoare a acțiunilor existente în cazul neparticipării.”