Personaj controversat în anturajul lui Simion: Marian Toniță, fost primar PD, sinecurist PNL, condamnat penal

Printre invitații la petrecerea botezului fiului liderului AUR, George Simion, s-a aflat și Marian Toniță, candidatul AUR pentru șefia CJ Galați, un personaj din eșaloanele 2-3 ale politicii locale, dar care a adunat în CV-ul său o sumedenie de controverse.

Marian Toniță era, în urmă cu cinsprezece ani, primarul PD al comunei gălățene Bălășești, o comună săracă, din nordul județului. Primarul Toniță a fost în mijlocul unui scandal care a fost, pentru o lungă perioadă de timp, pe prima pagină a presei locale, deoarece și-a folosit funcția în afaceri prin care și-a păgubit consătenii.

Deși era primar și legea îi interzicea să facă afaceri, Marian Toniță era administratorul SC Tonitza SRL (fostă Hobana SRL), o societate agricolă care deținea în arendă peste două mii de hectare de terenuri agricole din zonă, majoritatea ale sătenilor din Bălășești. După ce a izbucnit scandalul, Marian Toniță a trecut SC Tonitza SRL pe numele fiului, dar afacerile în dauna sătenilor din Bălășești au continuat.

„Răscoala de la Bălășești”, dezamorsată printr-un simulacru de anchetă

În octombrie 2011, sediul Primăriei Bălăşeşti a fost asediat de zeci de localnici nemulțumiți că primarul a pus stăpânire pe terenurile lor agricole.

„Revoltaţi, oamenii acuză faptul că primarul Marian Toniţa a pus practic stăpânire pe actele pentru sutele de hectare de pământ care le aparţin, evitând să le înscrie în Registrul agricol. Sătenilor li se pun beţe în roate de către primar, pentru ca aceştia să nu poată pleca de la firma de arendă condusă de fiul său. Scandalul a izbucnit în momentul în care o firmă din Bucureşti, Ice Blink Consulting, a anunţat că oferă aproape dublu la hectar faţă de cât oferă firma fiului primarului Toniţă. O adevărată răscoală este pe cale să se petreacă la Bălăşeşti, iar miza conflictului este una consistentă: arenda pentru circa 800 de hectare de pământ”, scria cotidianul local „Viața Liberă”.

După câteva zile, a fost publicat un nou articol cu titlul „Simulacru de anchetă la Bălășești?”, în care era prezentat modul în care a fost „rezolvat” în guvernarea PD un scandal în care era implicat un primar PD:

„Reprezentantul Instituţiei Prefectului a avut o atitudine sfidătoare şi vulgară la adresa cetăţenilor atunci când aceştia nu reuşeau să pronunţe în clar că doresc să lucreze terenul cu SC Ice Blink Consulting SRL, ba chiar concluziona că «cetăţenii habar nu au cu cine vor şi că sunt manipulaţi politic»”.

La anchetă a participat chiar primarul Marian Toniță, cel acuzat că a pus stăpânire pe actele de proprietate ale sătenilor:

„primarul şi viceprimarul au stat în permanenţă în acel birou, creând o stare conflictuală permanentă şi replicând fiecărui cetăţean câte o frază în contradictoriu, cu scopul de a-i induce în eroare şi de a-i intimida”

Agenția Națională de Integritate a descoperit, tardiv, incompatibilitatea primarului Toniță

În 2012, după ce a picat Guvernul Boc, chiar Agenția Națională de Integritate a descoperit că primarul PD din Bălășești fusese în incompatibilitate în urmă cu câțiva ani:

Agenția Națională de Integritate a constatat că „TONIȚA Marian s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.06.2008 – 03.11.2009, deoarece a deținut, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Bălășești, Județul Galați, cât şi calitatea de administrator la S.C. TONITZA S.R.L., încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare”.

Ministrul Lucian Bode l-a numit șef la Administrația Porturilor pe Marian Toniță, absolvent de „Legislație Fitosanitară” la „Bioterra”

După ce Guvernul Orban s-a instalat la Palatul Victoria, Marian Toniță a reapărut în spațiul public, de această dată la PNL, fiind unul din oamenii de încredere ai actualului lider al PNL Galați, deputatul George Stângă. Toniță a devenit chiar prim-vicepreședinte al PNL Galați.

Această încredere s-a materializat și prin numirea lui Marian Toniță la conducerea unei mari companii naționale din exploatarea portuară, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, l-a numit pe Toniță în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime, deși Legea 235/2017, privind modificarea Ordonanței nr. 22 /1999 referitoare la administrarea porturilor și a căilor navigabile, impunea „o experiență managerială de 5 ani pentru cei care conduc companii naționale din navigație sau exploatare portuară”.

În CV-ul lui Marian Toniță nu era nicio legătură cu exploatarea portuară sau navigația. Din 1984 până în 1998, a fost operator la Fabrica de Oxigen de la Sidex. Din 1998 s-a apucat de agricultură prin intermediul societăților agricole Hobana SRL și Tonitza SRL.

În 2007 și-a luat licența la „Facultatea de Inspecție și Legislație Fitosanitară și Zooveterinară” de la Universitatea Bioterra din București, iar în 2009, când deținea deja eșarfa tricolă a Primăriei Bălășești, a absolvit și cursurile de Management Public și Privat de la Universitatea (particulară) Danubius din Galați.

A fost șef la o companie națională din Transporturi, deși era condamnat penal

Mai era și un alt motiv pentru care ministrul Lucian Bode nu trebuia să îl numească pe Marian Toniță președintele CA-ului de la Administrația Porturilor Dunării Maritime: Toniță era condamnat penal și era în perioada de supraveghere.

Toniță a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați prin rechizitoriul nr. 874/P/20.09.2017, după ce, pe 3 aprilie 2016, polițiștii de la „Rutieră” l-au oprit în trafic și au constatat că urcase beat la volan. Procurorii l-au acuzat de săvârşirea infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului”, conform art. 336 al. (1) CP.

În dosarul 18.940/233/2017, instanța de la Judecătoria Galați s-a pronunțat în martie 2018: „Instanța condamnă pe inculpatul Toniță Marian la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 al. 1 din Codul Penal cu aplicarea art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală (faptă din 03.04.2016). În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani”, se spune în sentința nr 433/08.03.2018

El a fost obligat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Bălăşeşti sau a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din localitate, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Deci trebuie să facă muncă în folosul comunității la Primăria Bălășești sau la școala din sat, nu clientelism politic în folos propriu în CA-ul Administrației Porturilor.

De la PNL la Forța Dreptei și în cele din urmă la AUR

Deși la PNL a cunoscut cea mai bună perioadă a activității sale politice, devenind chiar șef al unei companii naționale din Transporturi, după 2021, când a fost demis de ministrul Drulă din CA-ul Administrației Porturilor Dunării Maritime, Toniță s-a reorientat politic.

La un moment dat a apărut în stafful local al Forței Dreptei, care a organizat vizita lui Ludovic Orban la Galați. Apropierea alegerilor locale de pe 9 iunie l-a convins să își aleagă un partid cu un potențial electoral mai mare și a ales AUR.

La recentele alegeri locale, Toniță a candidat din partea AUR la președinția Consiliului Județean Galați și a reușit o plasare pe locul 3, cu 6,95%. Acum, după participarea la botezul fiului lui George Simion, poate spera la un loc eligibil pe lista de la alegerile parlamentare.