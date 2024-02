Publicația PUTEREA a reușit să vorbească cu mai mulți antreprenori români care sunt pățiți în relația cu italienii de la Pizzarotti, beneficiarii mai multor contracte pe infrastructura mare a României.

Compania italiană Impresa Pizzarotti, care derulează mai multe proiecte de infrastructură mare în țara noastră, își plătește cu întârziere furnizorii și subcontractorii români, conform mai multor declarații pe care publicația PUTEREA le-a obținut de la companii. Mai toți acești furnizori și subcontractori au spus că motivul invocat de CNAIR este acela că nu are bani pentru că a nu a primit sumele de la CNAIR.

Mi-au dat după un an de zile banii, numai că eu sunt printre cei puțini care au avut norocul acesta”

Antreprenorul C.N. (nu a dorit să îi fie dezvăluit numele) susține că a primit banii după un an pentru contractul încheiat cu Pizzarotti pe șantierul de pe lotul 1 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda. ”Aoleu!”, a fost reacția omului de afaceri la întrebarea reporterului dacă Pizzarotti are sau nu restanțe financiare către el. ”Mi-au dat după un an de zile banii, numai că eu sunt printre cei puțini care au avut norocul acesta. Cei mai mulți nu îi primesc”, a adăugat antreprenorul. ”Mi-au zis că nu au bani, că nu i-au plătit cei de la CNAIR”. Omul de afaceri s-a întrebat de ce astfel de firme, ”care de cum au venit în România s-au comportat așa”, mai sunt lăsate să participe la licitații, știind că au întârzieri, plătesc sau nu furnizorii și subcontractorii.

”Mi-am impus propria versiune de contract. Și așa au avut întârzieri”

V.M. este și el unul dintre fericiții care au încasat banii cu întârziere, dar i-au încasat. ”La 1 ianuarie nu pot spune că mai au restanțe la mine, dar fetele de la contabilitate mi-au spus că a fost întradevăr, în toamna trecut, octombrie-noiembrie, o restanță”, a spus acesta. Totuși, antreprenorul a scăpat bine în relația cu Pizzartotti pentru că a reușit să își impună propria sa versiune de contract. ”Nu am fost de acord cu varianta lor, cu niște clauza care nu mi s-au părut ok. Mi-au spus că ei propun o variantă de contract în oglindă cu ce au ei cu CNAIR. Chiar dacă e așa, tot mi s-a părut că nu e de semnat”, a mai spus acest.

Interesant este că Pizzarotti invocă lipsa banilor din cauza CNAIR, deși Compania de Autostrăzi plătește la timp pentru orice lucrare făcută. Mai mult decât atât, sistează banii dacă subcontractorul nu este plătit. Chestiunea că lipsa de bani nu ține nici cu CFR, pentru că societatea de stat a confirmat pentru PUTEREA plata intragrală pentru lucrarea de pe tronsonul de CFR Coșlariu-Vințu de Jos.

Întârzieri cu anii

PUTEREA a arătat zilele trecute că italienii de la Impresa Pizzarroti s-au specializat puternic pe întârzierea lucrărilor în România și cu toate acestea încă primesc contracte serioase, ca să fie probabil întârziate și acelea. Lotul 1 de pe A10 Sebeș-Turda a fost construit în 7 ani în loc de 2, iar tronsonul de CFR Coșlariu-Vințu de Jos a fost terminat în 11 ani în loc de 4. În aceste condiții, anul trecut, italienii au fost desemnați câștigătorii licitației pentru proiectarea și execuția lotului 1 din secțiunea nord a autostrăzii A0 Centura București.Termenul de predare al lucrării este de 34 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare și 22 de luni perioada de execuție a lucrărilor. Garanția ofertată de Pizzarotti este de 10 ani.

Șmecherie Pizzarotti pentru a evita sancțiunile

De asemenea, publicația noastră a expus și modul cum Pizzarotti încearcă să fenteze sancțiunile pe care statul român, prin companiile sale, le-a dat italienilor. Pentru că a beneficiat de lucrare cu întârziere, CFR emis emis o factură, care a avut scadență la finele anului trecut, prin care solicită plata penalităților de întârziere în cuantum de 115 milioane lei. Impresa Pizzaroti a respins această decizie impusă prin contract a CFR și acum încearcă un artificiu cu care să scoată chiar profit. Din informațiile noastre, italienii vor să depună la CFR un claim de 60 milioane de euro prin care să compenseze cei 115 milioane de lei care trebuie plătiți statului român ca și despăgubire și din care să obțină restul banilor ca și beneficiu. În termen juridic, „claim” poate reprezenta o plângere sau o cerere formală făcută de o parte împotriva celeilalte. În loc să se mobilizeze pe șantier, firmele care apelează la aceste claimuri caută chichițe de tot felul, legislative, contractuale, pentru a încasa bani necuveniți. . Pierderea garanției de 115 milioane de lei ar putea însemna un mic dezastru pentru Impresa Pizzarotti, pentru că nu mai poate finanța proiectele pe care le are în derulare, în special cele de pe pe A7 (un tronson de pe Ploieșt-Buzău) și A0 (un lot din zona nord a Centurii Capitalei). Se vorbește despre scoaterea italienilor din ecuație și formarea unor consorții de companii românești pentru demararea sau continuarea lucrărilor.

Pe rol, are contracte pe lotul 1 de pe A7, tronsonul Ploiești- Buzău, pe lotul 1 de pe A0 Nord, centura Capitalei, și mai sus citata electrificare și modernizare a infrastructurii feroviare pentru lotul 4 Aleşd-Frontieră, parte din tronsonul de cale ferată Cluj-Oradea-Episcopia Bihor.

PUTEREA a trimis italienilor mai multe întrebări legate de activitatea lor în România, cu referire la acele claimuri, la modum cum îi plătește pe furnizorii și subcontractorii români, Răspunsul încă îl așteptăm.