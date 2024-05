Realizările unui mandat: O comună bogată din Teleorman toacă banii pe pavele, garduri, gratare în curtea școlii și studii de fezabilitate inutile

Suntem în 2024: campanie electorală, alegeri locale și parlamentare. Val de promisiuni electorale, efervescență, polemici și dezbateri.

Ne-am hotărât să facem un reportaj la ‘firul ierbii’, pentru a vedea realitatea de pe teren în contrast cu declarațiile pompoase despre realizări. Am ales un județ nu prea îndepărtat de Capitală – Teleorman, cunoscut pentru nivelul scăzut de trai al locuitorilor. Mai departe, am mers în comuna cu cel mai substanțial buget anual: Poeni. Consultând datele Ministerului Finanțelor, observăm că aceasta a încasat 22.253.160 lei în ultimii 4 ani, plus aproximativ 5 milioane din colectările de TVA, ceea ce înseamnă un total frumos de 5,44 milioane de euro. O mare parte din buget provine din taxele plătite de OMV Petrom, care deține exploatări petroliere pe teritoriul comunei.

Pentru că facem analiză ultimului mandat, am intrat pe siteul primăriei Poeni: mister total, nimic afișat. Nicio informație referitoare la buget, la hotărâri de Consiliu Local.

Din ce în ce mai intrigați, am hotărât să trimitem un reporter la fața locului. Între timp, cei din redacție au continuat investigațiile, au luat la puricat SEAP-ul, site-uri și rețele de socializare. Am dorit să aflăm ce a promis primarul atunci când a câștigat mandatul actual.

Realitățile din teren

Comuna Poeni este situată la o oră de mers de Capitală. Drumul care ajunge dinspre București se oprește fix în centrul localității, cam la 1 km de la intrare. Prima impresie a fost una neplăcută: în centrul Poeniului, unde până acum câțiva ani funcționa o schelă petrolieră, sunt construite câteva blocuri aflate într-o stare jalnică. O imagine dezolantă de ghetou, cu tencuiala căzută, înegrită sau înverzită. Pe spațiile din jurul blocurilor se încerca, pe ultima sută de metri, în prag de alegeri, o cosmetizare prin înlocuirea pavelelor de pe alei. Subsolurile blocurilor sunt un coșmar: insalubre, cu apă și fecale până la genunchi, pline de șobolani și țânțari.

În fața blocurilor era forfotă: câțiva muncitori instalau pavele. Se vedea cu ochiul liber că e curățenia de dinainte de campanie.

Câțiva cetățeni binevoitori ne-au răspuns la întrebări, alții s-au ferit cu teamă în priviri. Unul dintre ei ne-a explicat că nu este bine să facem poze. La întrebarea noastră ‘de ce?’, ne răspunde că tot ce facem noi poate fi văzut de ‘Mocanu’, patronul depozitului de materiale de construcții din centrul comunei, de vizavi de blocuri, partenerul primarului, cel care a ocupat funcția de administrator al comunei. Ni s-a spus că putem fi luați chiar și la bătaie.

În spatele blocurilor am descoperit o cu totul altă realitate.

Din spusele cetățenilor, în ultimii patru ani, în satele Vătași, Preajba, Cătunu, Banov, Brătești și Țăvârlău nu s-a realizat nicio investiție majoră, exceptând finalizarea sistemului de alimentare cu apă și nenumăratele pietruiri ale drumurilor rămase neasfaltate. Școala este închisă, șoselele sunt neîngrijite, iar malurile râului Dâmbovnic sunt sufocate de ciulini, buruieni, arbuști și grămezi de gunoaie. Apa este poluată și are un debit mic din cauza balastierei și a diverselor reziduuri, iar drumurile de pământ au devenit impracticabile.

Întrebând cetățenii, am aflat că una dintre promisiunile electorale ale primarului a fost refacerea și igienizarea blocurilor și a centrului comunei. S-a apucat de treabă fix acum două săptămâni, în prag de campanie electorală, înlocuind vechile pavele cu unele cumpărate fix de la… magazinul ‘Mocanului’, despre care aflăm că se numește Iulian Predușcă. Executantul lucrării este Mihmar SRL, o firmă despre care veți citi în continuarea reportajului. Blocurile și subsolurile sunt însă în vechea stare, neatinsă de mâna gospodărească a primarului timp de 8 ani.

Reporterul nostru și-a continuat periplul prin comună. La sediul primăriei, edilul era de negăsit. Un cetățean ne-a spus că ‘poate îl găsiți la păcănele, ori la Mocanu, ori la celelalte de la bloc’. Nu am dat de el. Am aflat cu această ocazie că domnul primar, om corect, are trecute câștigurile de la păcănele în declarația de avere! Am întrebat în continuare despre promisiunile cu care și-a câștigat campania și am aflat: a promis că bagă gaze în comună. Am găsit aceeași promisiune și pe pagina lui de Facebook.

După cum se observă, promisiunea a fost făcută la începutul anului 2020, înaintea campaniei electorale pentru alegerile locale. Promisiunea a rămas la stadiul de promisiune. Ca de altfel și cele de mai jos:

140-150 de familii din comună vor rămâne fără apă caldă și căldură

Comuna nu are gaze și nici nu se preconizează să aibă, deoarece nu există nicio aprobare sau proiect depus. Aici am aflat că există o situație deosebită: 140-150 de familii din comună vor rămâne fără apă caldă și căldură pentru că Dănuț Botescu nu a știut să negocieze cu OMV Petrom prelungirea activității centralei termice din sat, operată de compania petrolieră pentru blocurile construite tot de aceasta pentru angajații săi. OMV Petrom dorește de ceva vreme să dea centrala în administrarea autorităților locale, dar a fost convinsă să continue să o administreze. Până în acest an, când a spus că o închide. Cu chiu cu vai, compania a fost convinsă să întrerupă activitatea la stație după alegerile locale din 9 iunie.

Botescu nu a știut să negocieze, iar cei de la OMV Petrom s-au săturat de minciunile și promisiunile primarului că, atunci când va obține gazele în comună, primăria va prelua și centrala. Pentru rețeaua de gaze există un studiu de fezabilitate făcut în 2019, dar acesta ocupă un meritat loc în raftul de la primărie, pe lângă multe altele. Pe 25 aprilie, OMV Petrom a comunicat primăriei că va sista furnizarea de agent termic de la punctul din Poeni începând cu 14 iunie. Botescu ține mailul ‘la sertar’, dar le spune oamenilor că a rezolvat cu Petromul și că, atâta timp cât el este primar, nu va permite companiei să închidă centrala. Adevărul va ieși însă la iveală după 14 iunie, iar viitorul primar va avea de rezolvat o problemă delicată și spinoasă: aceea de a asigura la iarnă încălzirea pentru aproximativ 150 de familii.

Reporterul și-a continuat periplul prin comună. Pe rând, a vizitat toate cele șapte sate și a pus întrebări. Peste tot, senzația de dezamăgire și scârbă, peste tot aceleași răspunsuri: comuna este subjugată de primarul Botescu și de gașca lui. Am aflat că cel care conduce ‘de facto’ comuna este administratorul Iulian Predușcă, poreclit Mocanu. Acesta a executat toate lucrările din comună, cârpeli mărunte, dar pe bani mulți, prin firma asociatului său, Mihai Dumitru. Depozitul lui Mocanu livrează și toate materialele de construcție pentru lucrările respective.

Contracte cu dedicație

Echipa rămasă în redacție aprofunda căutările. Ceea ce vedem pe sistemul electronic de achiziții nu ne mai surprinde: numai încredințări directe făcute către 2-3 firme, aceleași de fiecare dată. De patru ani, numai aceste firme execută toate lucrările din Poeni: Agricol Com SRL – 808.624 lei + TVA, cu 12 contracte încredințate direct; Mihmar Invest SRL – 1.237.884 lei + TVA, cu 17 contracte cu primăria localității, la care se adaugă ‘Renovarea moderată a sediului primăriei Poeni’ – o zugrăveală care va costa comuna ‘numai’ 1.040.000 lei + TVA.

Acestora li se adaugă și una dintre firmele din cercul senatorului PNL Eugen Pârvulescu, care aparține unui domn Burcescu, fost PNL, actual PSD. Compania Media Cable System SRL a executat un număr de 4 contracte cu primăria comunei Poeni, de la pietruirea drumului dintre Vătași și Sîrbeni până la instalarea camerelor de supraveghere în comună. Un frumos total de 1.208.327 lei + TVA. Pe contractele pentru sistemul video de supraveghere, pentru aproximativ 65 de camere, primăria a plătit 705.827 lei + TVA, adică 10.858 lei pentru o cameră de supraveghere, care în realitate costă 300-400 lei.

La 22 ani, fata primarului PSD, angajată la cabinetele senatoriale PNL

Pentru acordarea acestor contracte, fata domnului primar Dănuț Botescu, o domnișoară cu o carieră în modeling, a fost angajată ca și consilier parlamentar, întâi la cabinetul sentorului Pârvulescu, apoi serviciile ei au fost necesare la cabinetul senatorului de Călărași Ciprian Pandea, prieten bun cu Pârvulescu. Suntem convinși că domnișoara în cauza va avea o strălucită carieră în continuare, care a pornit totuși de la dorința tatălui ei de a o susține. Atașăm mai jos o poză de pe Instagramul domnișoarei Botescu, fata primarului PSD Dănuț Botescu și înfocată susținătoare a PNL-ului.

În mod sigur mai există și alte contracte date prin încredințare directă, care nu sunt trecute prin SEAP. Probabil că dublează ca valoare cele prezentate. Vom cerceta și mai amănunțit.

Regăsim în SEAP achiziții de servicii de consultanță pentru cele mai diverse și năstrușnice proiecte. Remarcăm sumele plătite: zeci de miliarde de lei vechi pentru proiecte care nu s-au realizat niciodată, deși la momentul de față consultantele nu se plătesc decât la succes…

Mihmar Invest, abonată la contractele comunei Poeni

Singurul proiect consistent în comună este rețeaua de apă, executată de aceeași deja cunoscuta firmă Mihmar, controlată de Predușcă și de asociatul sau. În primă fază rețeaua a fost dimensionată pentru un număr de locuințe, apa fiind captată din patru puțuri. A urmat extinderea rețelei la celelate locuințe, doar că legătura a fost făcută la puțurile existente, dintre care două nu sunt funcționale, astfel încât acestea aproape că au secat iar apa de la robinet curge cu țârâita.

Sursa: Facebook

În realitate, se pare că extinderea necontrolată a rețelei a fost o foarte bună afacere pentru cei care au executat lucrările. Atașăm poze cu lucrările de toată jena executate și pentru care s-au decontat zeci și zeci de milioane de lei noi din contul primăriei. Este singura promisiune îndeplinită a primarului, dar din păcate nu prea funcționează, deoarece apa este aproape inexistentă.

Una din cărțile de vizită ale primarului Dănuț Botescu este grătarul din curtea școlii.

Dar tot în curtea școlii se află și WC-ul. Soția lui este angajată că femeie de serviciu la școală, dar nu vine niciodată la muncă.

O altă carte de vizită care descrie foarte bine cât de bun gospodar este domnul primar Botescu este WC-ul din curtea primăriei, locul care deservește personalul și vizitatorii acesteia. Însă, edilul are propria sa toaletă în birou.

Sursa: Facebook

Conform ultimului reportaj realizat de o televiziune națională (fapt care a determinat vizita noastră în această comună), primarul Dănuț Botescu s-a lăudat și cu un loc amenajat pentru tineret.

Cu atâtea realizări ne mirăm că nimeni dintre autoritățile însărcinate cu controlul nu a declanșat încă o anchetă serioasă, Înțelegem că ar există un raport al Curții de conturi, ținut încă la sertar, în care ar există cuvântul ,,delapidare”. Urmează să cercetăm și va vom ține la curent.

Făcând o sinteză, promisiuni multe, realizări extrem de puține! Cele prezentate atât de pompos de domnul primar sunt doar reparații mărunte și prost executate, din spusele oamenilor. Dezamăgire multă la Poeni! Cu toate acestea, primarul, senin, mai cere încă un vot de încredere pentru următorii 4 ani. Are în spate banii partenerilor săi. Rămâne de văzut însă dacă cetățenii îl mai vor sau nu în fruntea comunei!! Până atunci, o poză sugestivă referitoare cu situația locuitorilor din Poeni: