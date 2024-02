Regina Margrethe a Danemarcei, „cel mai bun designer de costume” la 83 de ani

La puțină vreme după ce a abdicat, motivând probleme de sănătate, Regina Margrethe a Danemarcei, în vârstă de 83 de ani, a câştigat sâmbătă echivalentul danez al premiului Oscar pentru „cel mai bun designer de costume”.

Fostul monarh a primit un premiu Robert pentru contribuţia sa la filmul Netflix „Ehrengard: The Art of Seduction”, o adaptare a unei cărţi a scriitoarei daneze Karen Blixen. Aceasta este cunoscută în principal pentru volumul de memorii „Out of Africa”, şi regizată de Bille August, unul dintre cei mai cunoscuţi regizori danezi.

Regina nu a fost prezentă la ceremonia de decernare a premiilor de sâmbătă de la Copenhaga. Premiul a fost acceptat în numele reginei de către producătorul filmului, Marcella Dichmann.

Pe lângă îndatoririle sale de regină, Margrethe şi-a câștigat un nume ca artist de-a lungul anilor. Regina este pictoriţă (picturile sale au fost expuse în muzee şi galerii din Danemarca şi din străinătate), ilustratoare şi a lucrat în numeroase ocazii ca designer de costume şi scenograf pentru Baletul Regal Danez şi Teatrul Regal Danez.

De asemenea, Margrethe a realizat și decorurile pentru „Ehrengard”, fiind nominalizată la Premiul Robert la această categorie.

Fosta regină este foarte iubită și populară în Danemarca. Margrethe a studiat la Cambridge, în Anglia, şi la Sorbona, la Paris, şi vorbeşte fluent mai multe limbi: engleza, franceza, germana şi suedeza. Aceasta i-a și permis să traducă piese de teatru, împreună cu soţul ei de origine franceză, prinţul consort Henrik, sub pseudonim.

Anul trecut, Margrethe a suferit o intervenţie chirurgicală la spate, după care i-a predat tronul fiului său la 14 ianuarie, după o domnie de 52 de ani. În urma abdicării, Margrethe şi-a păstrat titlul de regină.