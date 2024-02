Revolut Bank a lansat în România primul său produs de economisire cu dobândă, accesibil direct din aplicație, adresat celor peste 3,5 milioane de clienți români.

Conturile de economii, dezvoltate integral de Revolut Bank UAB, oferă o dobândă brută anuală de până la 4,25% pentru depozitele în lei. Această dobândă variază în funcție de planul de cont Revolut al utilizatorului: Standard 2,50% p.a. (per annum), Plus 2,50% p.a., Premium 3% p.a., Metal 3,75% p.a., și Ultra 4,25% p.a.

Utilizatorii pot trece la un plan superior prin doar câteva apăsări de ecran pentru a obține dobânzi mai mari. Depunerile și dobânda aferentă pot fi gestionate ușor din aplicație.

Gabriela Simion, Manager General al Revolut Bank UAB sucursala România, a subliniat importanța acestui produs pentru clienții români, noutatea permițându-le să-și maximizeze economiile și să le gestioneze mai eficient. În plus, depozitele sunt garantate prin Schema de Garantare a Depozitelor.

Cum economisesc românii?

Un studiu realizat pentru Revolut arată că aproximativ unul din cinci români nu economisește deloc, iar majoritatea celor care economisesc adună sume sub 500 de lei pe lună. Depozitele la termen sunt preferate de 35% dintre respondenți, urmate de conturile de economii cu dobândă lunară (29%) și obligațiunile de stat (25%).

În ceea ce privește distribuția economiilor în funcție de vârstă, tinerii economisesc în general sume mai mici, în timp ce cei mai în vârstă sunt mai predispuși să opteze pentru instrumente de economisire tradiționale, cum ar fi depozitele la termen și obligațiunile de stat.