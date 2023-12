Spălătorii de rufe îmbogățiți pe spatele CFR Călători

În ultimii ani, mai multe companii care activează pe piața de curățenie au reușit să se înfrupte de contracte cu CFR Călători.

PUTEREA a investigat piața de curățenie din țară și a descoperit cinci societăți care își construiesc o bună parte din cifra de afaceri cu ajutorul CFR Călători. Participă la licitațiile organizate de operatorul de stat și le câștigă, de multe ori fără competitori, dând impresia că acel/acele contracte este/sunt cu dedicație.

Toate aceste societăți au acționariat românesc. Studiindu-le situația financiară se poate observa că în ultimii ani au un salt important în ceea ce privește cifra de afaceri.

Care sunt companiile cu lipici la CFR Călători?

Una dintre aceste societăți este Ozon Serv SRL. Aceasta este deținută 100% de Marin Tincu din 2017. Până atunci acținari au fost: Cornel Vlădaia, Romulus-Mihai Vlădaia, Constanța Vlădaia.

Dacă studiem SEAP, observăm că Marin Tincu este un specialist de primă clasă pe licitațiile câștigate cu CFR Călători. Din 2023 a început timid să câștige și contracte atribuite direct, suma fiind până în prezent de 258.950 de lei.

Mai jos va prezentăm contractele publice pe care Ozon Serv a pus mâna în ultimii ani. La multe dintre acestea Marin Tincu s-a prezentat singur, neavând competitor.

Situația financiară nu arată foarte strălucitor, chiar dacă din 2015 a realizat profit. Câștigurile nu au fost mari, în 2022 profit net fiind de 22.198 de lei. Cifra de afaceri a fost de 1,8 milioane de lei, în scădere de la 2,52 milioane de lei. Contractele directe vor fi pentru Marin Tincu o gură de aer necesară pentru ridicarea acestor afaceri ce nu extraordinare. Grație CFR Călători, oricine poate derula o afacere cinstită și curată, nu-i așa? Din 2021, compania nu are dosare în instanță.

O altă companie care spală rufele CFR Călători este Silgimar Prod din Tulcea. Aceasta este deținută de Ramela-Angelina Lombardi – 51,22% (din 2018) și Rodica-Mariana Pop-Roatiș – 48.78% (din mai 2023). Administrator este Ramela-Angelina Lombardi (fostă Popescu). Acesta mai deține 100% din Magna RRR Management SRL, precum și Lombardi Ramela Angelina Persoana Fizică Autorizată.

Achizițiile directe ale Silgimar Prod au fost: 51.190 de lei în 2017, 44.336 lei – 2018, 176.823 lei – 2019, 619.816 lei în 2020, 266.243 lei în 2021, 58.903 lei în 2022, 174.216 în 2023.

Achizițiile publice în relația cu CFR Călători au fost următoarele:

Afacerile Silgimar Prod au fost de 3,8 milioane de lei în 2022, iar profitul a fost de 834 mii de lei.

Compania s-a confruntat în justiție cu o solicitare de intrare în faliment, din partea Cartoon Ambalaj Distribution SRL. Instanța a respins definitiv solicitarea în noiembrie 2023.

Sigilmar Prod deține 7,69% din Euroinverca Cooperativa Agricolă, alăuri de alte companii care au și ele câte 7,69%. În jurul Euroinverca se învârt: Chirana Serv, care deține 10% din Agro Chirana Cooperativa Agricolă, Ahmet Metin Dilemere, care are 100% din Alves SRL, Andrei Florin Ianțoc, care are 100% din Serra-Ivas, Vasile Florin Ilie cu 50% din Agrosoft Consulting SRL, Ștefan Jipa, cu 100% din Chirana Energy, Dropia Grup de Producători, Chirana Serv., Daniela Lazia, care are 50% din AC Electro Nuclear, 50% din Baby Blue, 100% din Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Feel & Heal SRL, 100% din Acvacons, 90% din Twenty-Eight, Antonio Romeo Lombardi, cu 100% din Lombardi Agro, 50% din Euro Suin și 50% din Dinogetia Avi.

Până în acest an, acționar a fost Radu-Gheorghe Roatiș-Chețan. Acesta a apărut într-o anchetă DNA. Timp de patru ani, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș a plătit salariul unui angajat și i-a evaluat cu „foarte bine” performanțele profesionale, deși acesta nu s-a prezentat deloc la serviciu. Toți șefii instituției au închis ochii pentru că era vorba de fostul președinte al Autorității Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Radu Chețan Roatiș, arată o anchetă a DNA.

Firma lui Ion Darie Grigorescu și Adrian Gheorghe Rădulescu – Eco Clean SRL – este de asemenea una abonată la contractele CFR Călători. Cei doi dețin câte 50% din societate, iar administrator este Grigorescu. Conform Termene.ro, acesta a fost acționar în peste 20-30 de companii, radiate în timp. Deține 100% din Ardis Select Real Estate SRL. Și Adrian Gheorge Rădulescu are de asemenea un istoric bogat în firme radiate, multe împreună cu Grigorescu.

Eco Clean este specializată pe achiziții publice directe: 38.254 lei – 2018, 313.016 lei – 2019, 373.779 lei – 2020, 134.229 lei în 2021, 92.229 lei – 2022, 147.893 lei în 2023.

Achizițiile publice din ultimii ani sunt următoarele (se observă numele CFR Călători de mai multe ori):

Cifra de afaceri a companiei este de 22,2 milioane de lei în 2022, iar profitul net este de 333 mii de lei.

Cei doi au apărut în mai multe articole cu iz de reclamă în Ziarul Financiar. În ultimul dintre ele, din 18 august 2023, se spune că „spitalele şi hotelurile generează 60% din business”, și proprietarii au fost nevoiți să apeleze la 15 lucrători din Nepal. Despre conecțiunile cu CFR Călători, nu s-a menționat nimic.

Compania Textilservice Miettex, unde acționar unic este Elena Ciucă, a câștigat un singur contract cu CFR Călători, și acela în 2023.

Profitul net al companiei a fost de 218 mii de lei în 2022 iar cifra de afaceri de 1 milion de lei.

Ultima companie de pe lista celor cinci este Direct Retail Distribution, a lui Samuel Călin, acționar unic. Conform informațiilor de pe Termene, societate e prinsă rău în morișca CFR Călători:

Compania obținut un profit net de 108 mii de lei în 2022, la o cifră de afaceri de 157 mii de lei.

După cum se poate observa, CFR Călători nu se încurcă cu spălătorii prea mari, excepția Eco Clean. E ca o cloșcă cu pui de aur care aruncă contracte cât să țină în viață societăți mai mici și fără de speranță. În cazul Eco Clean s-a trecut la un nivel superior pentru că se lovește de piață. Și prin urmare, ajunge prin Ziarul Financiar cu texte care se observă de la distanță că sunt publicitare.

Spălătorii CFR Călători ar putea intra în vizorul Consiliului Concurenței pentru că e inexplicabil că multe dintre licitațiile organizate de CFR Călători au doar un singur ofertant. De ce se întâmplă asta, omenii cu Bogdan Chirițoiu, de la autoritatea de concurență, ar trebui să investigheze.