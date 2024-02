Terasele din Herăstrău construite ilegal sunt în continuare funcționale, deși au trecut aproape două săptămâni de la momentul în care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că vor fi demolate în 72 de ore de la înștiințare. Reprezentanții localurilor se feresc să vorbească, dar au declarat sub protecția anonimatului că nu au primit nicio astfel de înștiințare până acum.

Încă de la primele ore ale dimineții, angajații localurilor situate pe malul Lacului Herăstrău se pregăteau de zor pentru încă o zi plină de clienți. Semn că în ciuda tuturor presiunilor, afacerile merg mai departe.

Terasele, situate una lângă alta pe pontoanele de pe lac, atrag zilnic sute sau poate chiar mii de oameni dispuși să achite note de plată piperate pentru delicatesele pe care le servesc în compania unei panorame de vis.

Clotilde Armand cere desființarea de urgență a teraselor contruite ilegal

Patronii localurilor nu par însă speriați de amenințările cu demolarea. În urmă cu aproape 2 săptămâni, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ieșea public cu o declarație care a făcut mare vâlvă. În data de 10 februarie, edilul îi avertiza pe patronii localurilor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale că dacă nu vor demola singuri construcțiile ridicate ilegal, acestea vor fi dărâmate prin dispoziția Primarului General, în 72 de ore de la înștiințarea primită de la Poliția Locală a municipiului București.

În plus, edilul a amenințat și cu plângeri penale.

”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fără autorizație pe malul lacului Herăstrău. La solicitarea noastră, Poliția Locală a Municipiului București, singura instituție care are competența să facă astfel de verificări în zonele protejate (Parcul Herăstrău este monument istoric), a verificat aceste terase și a confirmat tot ce am spus public. Nu doar că fostele administrații PSD-PNL le-au dat afaceriștilor de partid lacul Herăstrău, i-au și protejat de controale și au închis ochii la toate neregulile.

Tupeul unor patroni a fost atât de mare încât în goana după profit unii dintre ei au ridicat construcții direct pe domeniul public, pe spațiul verde, și pe pontoanele care sunt în proprietatea Municipiului București. Ilegalități peste ilegalități. În toate aceste cazuri, Poliția Locală a Capitalei a sesizat Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 și s-au deschis dosare penale pentru executarea de lucrări fără autorizație de construire într-o zonă protejată (pentru încălcarea flagrantă a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii).

În plus, polițiștii locali le-au dat termen de 72 de ore pentru desființarea lucrărilor ilegale construite pe domeniul public al Capitalei, urmând ca în caz de neconformare, aceste construcții să fie desființate pe cale administrativă, în baza Dispozițiilor Primarului General.”, a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.

Reprezentanții localurilor vizate se feresc să vorbească public despre acest subiect

Doar că reprezentanții acestor terase nu ar fi primit nicio înștiințare până în acest moment.

”Nici vorbă de așa ceva”, ne-a declarat managerul uneia dintre terase, care a preferat să rămână anonim.

”Nu știm ce vrea să obțină dânsa (primarul Clotilde Armand n.r.) din toată această treabă”, a mai completat reprezentatul localului.

Angajatul unui alt local pare mai degrabă speriat de posibilitatea desființării acestor terase: ”Suntem zeci de angajați aici (la localul lui n.r.). Dacă ne desființează, noi ce facem? Unde plecăm? Avem rate, avem credite, familii.”

Nicușor Dan nu vrea demolarea construcțiilor

Primarul general Nicușor Dan nu este nici el de acord cu varianta demolării construcțiilor și crede că situația teraselor construite ilegal pe malul lacului Herăstrău nu se va rezolva prea curând.

”E o problemă complexă asta cu terasele din Parcul Herăstrău. E o chestiune care poate să fie rezolvată într-un număr de relativ mulţi ani, adică de ordinul 3, 4, 5 ani din momentul ăsta. Care este avantajul economic al acestor terase? Avantajul lor economic este că ele sunt unele lângă altele şi creează un ecosistem pentru care au foarte mulţi clienţi. Şi atunci, în opinia mea, soluţia pe termen mediu este să nu intrăm cu buldozerul în nişte afaceri care angajează nişte mii de oameni şi care, în fine, deservesc un număr de oameni, că altfel n-ar funcţiona, ci de a le găsi o locaţie alternativă în Bucureşti, pentru ca, cu buna lor… cu acordul lor, să se mute cu toţii în altă parte, să recreăm acest ecosistem. Pentru că faptul că ele sunt în parcuri sau lângă lac nu e niciun avantaj economic”, a precizat edilul Capitalei într-o conferință de presă, la o zi după anunțul făcut de Clotilde Armand, potrivit Libertatea.ro.