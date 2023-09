Victima unui accident provocat de firmele lui Umbrărescu cere 3.000.000 de lei

Un preot din Bacău a acuzat firma responsabilă de accidentul din Călimănești, dar și o societate deținută de Dorinel Umbrărescu, care l-a lăsat invalid.

În august 2011, preotul paroh din comuna băcăuană Găiceana, în drumul său spre Bacău , pe DJ 252, a căzut cu mașina într-o groapă din carosabil adâncă de doi metri. Bărbatul era la volanul unui Matiz când a căzut în craterul imens de trei metri lățime, 5,5 metri lungime și 2 metri adâncime.

Potrivit victimei, ci o zi înainte, groapa nu exista, iar în noaptea accidentului ea nu era semnalizată, chiar dacă pe drum se executau lucrări. După câteva zile, în același segment de drum, un tânăr care conducea un scuter a murit.

Conform documentelor, drumul trebuia să fie reabilitat de două firme controlate ale lui Dorinel Umbrărescu, iar contractul încredințat de Consiliul Județean Bacău era pe bani europeni.

Victima a rămas invalidă

În urma accidentului, bărbatul a suferit 15 fracturi și a fost nevoit să stea 6 luni la pat pentru a se recupera, după care a ieșit la pensie pe caz de invaliditate. El a spus că a fost internat de mai multe ori și că a depins de ajutorul soției sale pentru hrană și îngrijiri zilnice.

După recuperare, bărbatul a cerut despăgubiri de 3.000.000 de lei pentru suferințele trăite, dar atunci a aflat că procurorii deschiseseră un dosar penal, nu pentru dministratorul drumului (Consiliul Județean Bacău) sau pentru firmele care executa lucrările (Tehnostrade și UMB Spedition), ci chiar pe numele său.

UMB Spedition este firma care a provocat explozia recentă de la Călimănești.

După ce a câștigat licitația, Umbrărescu a predat lucrarea altei societăți

„Eu, cât am fost cu frica pierderii piciorului, nu am putut să mă ocup de hârtii. După accident dosarul penal mi s-a făcut mie. Eu am căzut într-o groapă nesemnalizată din mijlocul drumului și ei au deschis dosar penal pe numele meu, pentru vătămare corporală din culpă.

S-a dat neînceperea urmăririi penale în noiembrie 2011. Eu m-am dus la Drumuri Județene să-mi spună cine a făcut groapa, ei mi-au spus că groapa este făcută de Tehnostrade – UMB Spedition, a lui Umbrărescu.

Eu am depus plângere la Parchetul Bacău împotriva firmei. Tehnostrade a venit cu un document prin care spune că lucrările au fost date să fie executate de AXA Group prin contract de prestări servicii”, a declarat Valentin Dăscălescu în 2016.

Compania Axa Group SRL, care se afla și ea în Bacău, subcontractase lucrarea de la firmele lui Umbrărescu în momentul producerii evenimentului. Cu toate acestea, Axa Group a fost radiată în scurt timp după accident, ceea ce a determinat procurorii să excludă pur și simplu această societate de sub investigația penală.

La început, s-a decis să se încheie dosarul, dar ulterior s-a elaborat un rechizitoriu, în care singurul inculpat era un angajat al firmei, care avea responsabilitatea de a marca zona. În cele din urmă, și acest individ a fost achitat. Preotul a solicitat ca și firma lui Umbrărescu să fie implicată în acest caz, dar solicitarea a fost respinsă deoarece dosarul era deja în instanță.

Victima cere 3.000.000 de lei de la firmele lui Umbrărescu

În 2020, preotul a adat în judecată pe cale civilă firmele deținute de Dorinel Umbrărescu, UMB Spedition și Tehnostrade, spunând că: „obligația de a semnaliza lucrările pe drumurile publice este una legală și aparținea antreprenorului general, nu firmei subcontractante”.

Conform legislației rutiere, pe timp de noapte, indiferent dacă se desfășoară sau nu lucrări, orice porțiune de drum afectată care prezintă un risc crescut pentru participanții la trafic trebuie să fie marcată cu lumină galbenă în cascadă sau cu bariere simple și direcționale, prevăzute cu folie reflectorizantă galben-roșie.

În procesul-verbal de cercetare la fața locului, nu s-au găsit semne de restricție sau avertizare, precum și semne de avertizare cu privire la groapă. Datele din dosar arată că IPJ Bacău – Serviciul Rutier a comunicat că Tehnostrade (în calitate de lider al asocierii) a solicitat impunerea unor restricții de circulație, iar „normativul tehnic aprobat (semnalizarea) urma să fie utilizat doar pe durata zilei”.

Avocații companiilor dau vina pe reclamant

În apărarea firmelor lui Umbrărescu s-a argumentat că nu există nicio evidență de culpabilitate împotriva lor în ceea ce privește probele din dosarul penal. De asemenea, avocații lor au încercat să atribuie vina șoferului, susținând că acesta conducea cu viteză și pe contrasens, ceea ce a dus la incapacitatea lui de a observa indicatoarele care semnalau „șantier în lucru”.

„Pârâtele apreciază că reclamantul nu a respectat întocmai regulile de circulație și că se poate invocă culpa reclamantului care nu a adaptat viteza la condițiile de trafic de la momentul accidentului, a fapta circulat pe contrasens. În Raportul de expertiză criminalistică nr. 239/19.12.2013 s-a menționat că accidentul ar fi putut fi evitat dacă reclamantul ar fi circulat cu o viteză de cca 25 km/h. Reclamantul nu putea vedea semnalizarea gropii. atât timp cât marcajul era pentru sensul opus din care acesta circulă.

Pe cale de consecință, deși este în totalitate vina reclamantului pentru că a circulat în mod incorect, pe contrasens, acesta încearcă să obțină daune materiale și morale, conștient fiind că a încălcat legea”, se arată în dosarul de fond, potrivit Fanatik.ro.

În iunie 2021, Judecătoria Bacău a decis în favoarea companiilor lui Umbrărescu, dar ulterior, la apel, instanța a acceptat parțial argumentele preotului și a dispus trimiterea dosarului pentru o nouă judecare. Tehnostrade a contestat această hotărâre la ÎCCJ, dar încă nu a fost stabilit primul termen pentru acest caz.

La câteva zile distanță, pe același drum, un tânăr s-a înecat după ce a căzut cu scuterul într-un crater

Tot în 2011, la scurt timp după accidentul în care a fost implicat preotul, un tânăr a pierit înecat după ce a căzut într-o groapă inundată de apă, tot pe același DJ 252. Tatăl acestui tânăr susține că, la fel ca și în cazul incidentului cu preotul, groapa nu fusese semnalizată adecvat, chiar dacă între cele două evenimente nu trecuseră decât câteva zile.

„Am plecat urgent, m-am dus la fața locului, am găsit acolo Poliția, primarul comunei Ungureni, Salvarea, SMURDUL și toți priveau la această gaură fără să intervină să-mi scoată copilul din groapă, din apă. Oamenii știau că este acolo.

Nu am sărit din prima în gaură, fiind foarte mare mi-a fost frică, mă gândeam că ar putea fi fiare, am coborât să văd cât este de adâncă, am văzut cu apa este de 1 metru și am început să caut. Acolo mi-am găsit copilul în apă. Am scos copilul și s-au început resuscitările care au fost în zadar.

Prietena lui era deja într-o salvare și primea îngrijiri medicale. Ei au plecat toți și a venit Rutiera să facem ancheta, un domn de la poliție a vrut să ridice un indicator, dar m-am împotrivit, pentru că am vrut să am probe în instanță, pentru că indicatorul oricum nu era de circulație, și nu era fosforescent”, a declarat tatăl băiatului.

Inginerul, singurul vinovat

Bărbatul a povestit că a avut o întâlnire cu Dragoș Benea, care era președintele CJ Bacău la acea vreme, și că acesta i-a spus că nu are cunoștință despre vreun contract de subcontractare încheiat cu Axa Group. În schimb, i-a indicat că firma lui Umbrărescu a fost declarată câștigătoare a licitației.

În 2016, ancheta privind decesul lui Robert Roșca s-a încheiat cu condamnarea inginerului de șantier. Înainte de pronunțarea sentinței, acesta a divorțat și a transferat toate proprietățile în numele fostei sale soții.