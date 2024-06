Viitorul afacerilor One United Properties în Capitală, sub semnul întrebării! Nicușor Dan – un primar ostil dezvoltatorilor

Realegerea lui Nicușor Dan în funcția de primar general al Capitalei este o veste neplăcută pentru oamenii de afaceri Victor Căptianu și Andrei Diaconescu, proprietarii One United Properties, dezvoltatorul caracterizat de edil ca fiind parte din ”mafia imobiliară”.

La foarte puțin timp după încheierea alegerilor locale din 9 iunie, Nicușor Dan a suprins cu o declarație prin care anunța un referendum care să stabilească modul în care se vor împărți banii din București, între Primăria Generală şi cele de sector, miza fiind transferul acordării autorizațiilor de construcție de la sectoare la Capitală. Știind cât de parcimonios este Nicușor Dan cu dezvoltatorii imobiliari, ne punem întrebarea ce viitor vor avea afacerile One United Properties în Capitală, având în vedere că e societatea care deține practic cele mai multe dezvoltări în București. Ce vor mai vinde Căpitanu și Diaconescu după ce termină actualul stoc de apartamente precum și pe cele aflate în construcție și cu ce argumente vor veni în fața investitorilor de pe piața de capital? Cum vor fi tranzacționate acțiunile One la Bursa de Valori București dacă mai rămâne nimic de vândut în București? Nicușor Dan are acum toate pârghiile la dispoziție să pună piedici dezvoltării One pentru că are și majoritatea în Consiliul Local.

Scandalul Cîrstoiu a afectat cotațiile One

Un lucru este cert, Nicușor Dan va fi un primar ostil pentru One United Properties. Iar investitorii au simțit asta chiar în trimpul precampaniei electorale. În momentul când a izbucnit scandalul cu medicul de la Universitar, Cătălin Cîrstoiu, desemnat candidat alianței PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, cotațiile One au luat-o la vale, după cum se vede în acest grafic:

Era clar de atunci că medicul va fi retras și că șansele lui Nicușor Dan la Primărie creșteau, ceea ce pentru investitorii One nu era o veste foarte bună. În acele zile a apărut și anunțul celor doi proprietari, Căpitanu și Diaconescu, cum că vor să vând accelerat o parte din acțiuni. Ziarul Puterea a atras atenția asupra acestei mișcări și a pus întrebarea dacă nu avem de a face cu o acțiune de îmbogățire bruscă a acționarilor, în condițiile în care nivelul cotațiilor era încă foarte sus, alimentat de foarte desele anunțuri de deschidere de șantiere, sau e o evenutală bulă imobiliară. Căptianu și Diaconescu au vrut ca acel text să dispară și au cerut instanței, printr-o ordonanță președințială cenzurarea publicației noastre. Tribunalul București ne-a dat dreptate, respingând ca nefondată solicitarea greilor de la One United Properties.

One maschează indiferența: nu ne interesează ce face Nicușor Dan

Pe fondul scăderii bruște a cotațiilor One, Victor Căptianu a apelat la presa prietenă, care doar copiază orbește comunicatele triumfaliste ale companiei și pune întrebări servite acționarilor, într-o încercare de calmare a investitorilor. El a spus că nu contează pentru One dacă Nicușor va fi reales, pentru că societate sa are în derulare foarte multe șantiere și au destule apartamente de vândut pentru ani buni de acum înainte. „Nu facem business în funcţie de politic şi administraţie, noi ne organizăm afacerea în funcţie de priorităţi, tocmai de asta avem cam 5.700 de apartamente autorizate, inclusiv cele în stare avansată de construcţie. Chiar dacă administraţia actuală ar mai primi un mandat şi nu am mai depune nicio autorizaţie în următorii cinci ani, avem ce construi doar pe autorizaţiile existente. Ne-am pregătit că, dacă administraţia devine şi mai conservatoare, să putem construi şi livra apartamente“, a spus Căptianu.

Anunțul șoc al lui Nicușor: referendum pentru transferul autorizațiilor de construcție de la sectoare la Capitală

Doar că Victor Căpitanu nu avea de unde să știe despre intențiile lui Nicușor Dan cu privire la referendum, făcute public în seara alegerilor. ”Este absurd ca primarii de sector să arunce cu autorizații pentru zeci și sute de blocuri în București a căror legalitate nu le controlează nimeni, iar primarul Capitalei să răspundă pentru traficul din București. Îmi asum responsabilitatea pentru rezolvarea traficului din București, dar cer bucureștenilor să îmi dea responsabilitatea pentru dezvoltarea urbană a acestui oraș”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei le-a cerut și viitorilor candidați la prezidențiale să își clarifice până la alegeri poziția cu privire la legea urbanismului și cu privire la spațiile verzi.

“Parlamentul are în dezbatere două legi: Codul urbanismului și Legea spațiilor verzi urbane. Solicit candidaților la alegerile prezidențiale să se pronunțe în campania pentru alegerile prezidențiale pe chestiunile cele mai importante din aceste două legi și solicit partidelor parlamentare ca până la alegerile parlamentare să tranșăm aceste două legi. Numai așa vor fi în situația în care bucureștenii să poată gestiona ei înșiși, prin organele pe care le-au ales, situația spațiilor lor verzi și dezvoltarea lor urbană și aceste lucruri să nu fie făcute pe jocuri de culise deasupra intereselor bucureștenilor”, a spus edilul.

One United Properties, inclusă de Nicușor Dan în ”mafia imobiliară”

Primarul general al Capitalei a folosit cuvinte grele când s-a referit la proiectul imobiliar One Modrogan: mafie imobiliară. În cadrul unei conferințe de presă, primarul a detaliat modul în care proiectul imobiliar de pe Aleea Modrogan nr. 1 exemplifică practicile tipice ale mafiei imobiliare. ”Am prezentat astăzi (joi, 23 mai, n.r.), în cadrul unei conferințe de presă, modul în care proiectul imobiliar din Aleea Modrogan nr. 1 este un exemplu tipic de mafie imobiliară”, a spus Nicușor Dan.

Ansamblul de locuințe a fost ridicat pe spațiul verde al monumentului istoric Palatul Modrogan, beneficiind de o autorizație de construire emisă într-o perioadă anterioară.

Primarul a subliniat că PUZ-ul Zonei Protejate a început să fie aplicat abia sub administrația actuală, deși a fost emis acum 24 de ani. Pe baza acestuia, au fost respinse cereri de emitere a autorizațiilor de construire care depășeau limitele legale referitoare la înălțimea clădirilor, distanțele laterale, procentul de ocupare al terenului și altele.

Anularea autorizațiilor de construire ilegale din zona istorică a dus la o serie de procese legate de Planul Urbanistic Zonal. Cu toate acestea, există încă aproximativ zece astfel de procese în curs, însă primarul susține că are încredere deplină în justiție.

Nicușor a atacat megaproiectul de pe malul Lacului Tei

De asemenea, Nicuşor Dan a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere de chemare în judecată a companiei pentru anularea autorizaţiei de construire emisă pentru proiectul rezidenţial One Lake Club, situat pe malul Lacului Tei. One Lake Club este o dezvoltare rezidenţială care reuneşte şapte blocuri turn situate chiar pe malul Lacului Tei din Capitală (5 turnuri de 16 etaje şi două de 8 etaje).

PUZ-urile din sectoarele 2 și 4 sunt suspendate. Cum au reacționat patronii One?

Nicușor Dan a anunțat într-o conferință de presă că PUZ-urile sectoarelor 2 și 4 sunt suspendate din nou, începând din data de 25 martie. Andrei Diaconescu a reacționat la această decizie în condițiile în care multe dintre dezvoltările lui imobiliare sunt în sectorul 2. Omul de afaceri consideră că subiectul suspendării PUZ-urilor trebuie depășit, fiind întreținut în mod artificial, deoarece o schimbare a modului în care se dezvoltă în orașul era necesară și că trebuia să se întâmple, iar singurul lucru pe care trebuie să-l facă jucătorii din imobiliare, autoritățile, dar și opinia publică este să privească spre viitor.

„În opinia mea, ce a făcut Nicușor Dan a fost foarte bine. Practic, a oprit majoritatea dezvoltărilor haotice. Din punctul meu de vedere, (suspendarea PUZ-urilor – n.r.) este un subiect închis. S-a terminat. Nu mai poate fi folosit cu aceeași greutate. A fost un lucru bun pentru oraș. Orașul trebuie să se dezvolte mai frumos. Cei care întrețin subiectul o fac în mod artificial. Oricum, nu mai poți da înapoi ce s-a întâmplat”, a declarat, pentru wall-street.ro, Andrei Diaconescu.

Declarațiile vin din partea unui om de afaceri a cărui companie s-a confruntat în instanțe cu Nicușor Dan. Potrivit lui, suspendarea PUZ-urilor a curățat acest segment, că „a disciplinat piața”. Era un segment pe care compania ar fi vrut să intre, dar nu a dorit să o facă, deoarece competiția nu era cea mai sănătoasă. Diaconescu nu a dezvoltat acest subiect, și nici măcar nu a fost solicitat să o facă.

Având în vedere cele de mai sus, e de urmărit activitatea companiei One pe piața bucureșteană, în zodia primarului Nicușor Dan. Ziarul Puterea va sta în continuare cu ochii pe mișcările lui Căpitanu și Diaconescu și va analiza la sânge toate comunicările lor extrăgând din acestea aspectele esențiale ale business-ului, nicidecum traiectoria pe care cei doi vor să o dea opiniei publice. Fără ură și părtinire, cum spunea un respectabil antic, ci doar din repect pentru profesiunea de jurnalist!