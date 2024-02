Un om de afaceri din Maramureș a solicitat declanșarea proceduri de insolvență a companiei imobiliare a Alexandrei Becali, cea de-a doua fiică a lui Gigi Becali.

Compania Deac Invest Construct din Săliștea de Sus, Maramureș, deținută de omul de afaceri Ion Deac, a cerut în instanță declanșarea procedurii de insolvență împotriva Alexandra Becali Imobiliare SRL, firma de imobiliare a Alexandrei Becali, cea de-a doua fiică ca ultracunoscutului Gigi Becali, patronul FCSB. Cerere a fost înregistrată la 25 ianuarie la Tribunalul București.

Firma lui Ion Deac, care a înregistrat vânzări de 7,1 milioane lei în 2022, a inițiat acțiunea în justiție pentru recuperarea unor datorii de la fiica lui Gigi Becali. Dacă analizăm situația financiară a Alexandra Becali Imobiliare constatăm că până în 2022 a acumulat datorii de 32 milioane de lei, probabil ca urmare a neplății unor active circulante.

Tribunalul București a programat primul termen de judecată pentru dosarul nr. 2311/3/2024 pe 23 mai 2024, la aproximativ patru luni de la depunerea cererii. Este al doilea litigiu inițiat de Ion Deac împotriva Alexandra Becali Imobiliare, primul având ca obiect „ordonanță de plată” pentru suma de 265.617,05 lei. Cu toate acestea, deși dosarul nr. 43799/299/2023 a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 în noiembrie 2023, primul termen de judecată încă nu a fost stabilit.

Fondată în aprilie 2021, Alexandra Becali Imobiliare SRL prezintă pe site-ul său un proiect rezidențial premium denumit „North Avenue”, care cuprinde 102 unități locative, inclusiv apartamente cu 2, 3, 4 camere și penthouse-uri, pe o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați. Prețurile pentru aceste unități încep de la 121.500 euro + TVA.

Pentru anul 2022, firma, care are un capital social de 200 lei și este deținută și administrată de Alexandra Becali a raportat un angajat, venituri totale de 17.822.956 lei și cheltuieli de 18.241.144 lei, consemnând o pierdere de 418.663 lei.

Cum comentează Gigi Becali

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că firma fiicei sale nu intră în faliment și că banii nu au fost dați pentru că Alexandra susține că ar fi fost păcălită. „S-a spus că firma lui Becali e în faliment. Păi, aia e firma fetei mele. Are patrimoniu de 20 de milioane de euro și o datorie de 50.000, pe care nu vrea s-o plătească pentru că a fost furată. S-a zis că e faliment! Păi, dacă firma are active două blocuri care costă 20 de milioane? Aia e firma fetei mele Alexandra. Nu are cum să fie în faliment. Au înșelat-o unii cu 50.000, se judecă. Nu vrea să-i plătească. Am zis: «Hai, mă, tată, să-i dăm banii!». «Nu vreau, m-au înșelat, să spună judecătorul». Au cerut insolvența. Cum poate să creadă cineva că vreo firmă în care e implicată fata mea, familia mea, poate să intre în faliment pentru 50.000, care sunt bani de semințe pentru mine?”, a declarat patronul FCSB, potrivit digisport.ro.”