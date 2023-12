Scenele care au avut loc în Parlamentul României au intrat și în atenția ministrului Energiei, Sebastian Burduja, care se declară rușinat de circul petrecut.

Sebastian Burduja nu s-a putut afla la dezbaterile pentru aprobarea bugetului din 2024. Prin intermediul unei postări pe Facebook, oficialul motivează absența și susține că a luat parte la consiliul de miniștri, desfășurat la Bruxelles.

„Revin de la Bruxelles, de la consiliul de miniștri. Am semnat ieri mai multe documente importante, alături de ceilalți miniștri ai energiei din UE, atât pentru susținerea producției de energie din surse regenerabile, cât și pentru programul nuclear civil românesc. Dar nu la acestea mă gândesc acum, în drum spre țară, a postat Burduja la puțin timp de la coborârea din avion.”

Burduja: Parlamentul ar trebui să fie templul democrației românești, un etalon de eleganță, dialog și echilibru

Oficialul a declarat că, în momentul întoarcerii în țară, a fost profund dezamăgit de scenele de violență și haos petrecute în Parlamentul României.

„Am văzut aseară târziu scenele din Parlamentul României. Din păcate sau din fericire, nu am putut fi prezent. Mă întreb unde am greșit, ca țară si ca popor, de am ajuns aici, după 34 de ani de democrație. Acum 34 de ani, Timișoara devenea primul oraș liber de comunism. Nu pentru asta au murit eroii noștri. Nu pentru circ, șmechereală și violență în Parlament. Acolo ar trebui să fie templul democrației românești, un etalon de eleganță, dialog și echilibru.

Sunt în arena publică din 2016. Am revenit în România după 12 ani în SUA pentru un vis: să facem o țară în care copiii noștri să își dorească să rămână. Imaginile de ieri din Parlamentul României nu pot fi motive de mândrie pentru niciun român, indiferent ce partid susține. Imi este mie rușine de rușinea lor.”, se mai arată în postarea realizată de acesta.

Ministrul Energiei a subliniat că Parlamentul ar trebui să fie „templul democrației românești, un etalon de eleganță, dialog și echilibru”, nu un loc marcat de violență și conflict.

„E timpul să ne trezim, înainte de a aluneca înapoi în bezna dictaturii minciunii, a șmecherilor și a impostorilor incompetenți și corupți. Oameni fără școală și fără scrupule. Nu poți să iubești România și să transformi Parlamentul țării într-un birt îmbâcsit.

Îmi amintesc de ceea ce era cândva Parlamentul României. Locul unde Ionel Brătianu i-a dat replica lui Nicolae Iorga, întrebat fiind ce are de învățat un mare savant ca el de la un inginer: “Măsura, domnilor, măsura,” a răspuns Brătianu. Ați înțeles, stimați colegi deputați și senatori? Măsura.