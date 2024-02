Cristian Popescu Piedone: Candidez la Primăria Capitalei!

Într-o declarație neașteptată, făcută în cadrul emisiunii „Selectiv” de la postul de televiziune B1 TV, moderată de jurnalistul Dan Bucura, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a confirmat oficial că va candida la Primăria Capitalei, reprezentând Partidul Unității și Solidarității Liberale (PUSL).

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea PUSL. Ce n-au ei, eu am! Am suportul electoratului. Mi-a venit rândul biologic, am 30 de ani de administrație!”, a declarat Piedone, subliniind că se simte pregătit să preia această responsabilitate.

Primarul a subliniat că este membru al PUSL și a evidențiat orientarea sa socială și liberală. El a exprimat dorința de a realiza o alianță cu partidele indecise din prezent.

„Prin structură și educație, sunt social. Doresc o alianță cu aceste partide astăzi indecise. Nu mi se pare normal să anunți că șansele sunt egale, dar contabilitatea stă doar în ochii electoratului. Am 30 de ani de administrație, eu zic că biologic mi-a venit rândul, raportat la experiența acumulată”, a adăugat Piedone.

Cu această decizie, Cristian Popescu Piedone se lansează în cursa pentru Primăria Capitalei, aducând cu el un bagaj extins de experiență în administrație. Candidatura sa promite a stârni dezbateri aprinse în mediul politic și va atrage atenția opiniei publice pe măsură ce se apropie alegerile locale.