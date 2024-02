Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, spune că în ultima vreme s-a văzut cu mai mulţi oameni de afaceri din România pentru a găsi acea persoană dispusă să facă politică. I-a căutat nu pentru a-i „tenta” să candideze sub sigla PNL, ci pentru a înţelege „ceea ce ţine de mediul de afaceri”.

„Este vorba de a discuta cu oameni, de a identifica oameni care să vrea să vină să facă politică, oameni care au reuşit într-un anumit domeniu. M-am văzut nu doar cu domnul Ostahie, m-am văzut şi cu domnul Horaţiu Ţepeş de la Bilka, m-am văzut şi cu domnul Pavăl (n.red – Dedeman), m-am văzut şi cu toţi cei care au un cuvânt de spus în mediul de afaceri din România, în economia românească”, a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3.

Ciucă insistă asupra faptului că nu vrea să-i convingă să candideze sub sigla PNL la Primăria Capitalei, ci pur și simplu vrea să înţeleagă mediul de afaceri din România.

„Nu este vorba de tentaţie, este vorba de oameni de la care putem să înţelegem tot ceea ce ţine de mediul de afaceri din România, ceea ce ţine de capitalul românesc. Sunt mari contributori la bugetul statului, sunt oameni care au cifre de afaceri de miliarde de euro, sunt oameni care angajează, care au angajaţi 7.000, 6.000, 5.000, 10.000 de oameni. Deci dau de mâncare, pun pâine pe masă la mii de oameni din România. Vreau să vă spun că mediul de afaceri din România, investitorii români asigură salarii la 3.200.000 de români. Mediul de afaceri străin asigură la un milion şi ceva de români salarii”, a precizat liderul PNL.

Întâlnirea lui Ciucă cu Ostahie

Cât despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Dan Ostahie la un restaurant, despre care s-a scris în presă, că s-a băut vin de 3.000 de euro sticla, Nicolae Ciucă neagă aceste informații, despre care spune că sunt un „fake news grosolan”.

„Este momentul să lămurim un fake news grosolan. În primul rând nu ştiu dacă despre mine s-a vorbit sau m-a văzut lumea frecventând restaurantele. A fost o discuţie pe care am avut-o cu un om de afaceri, iar vinul respectiv, vă pot spune cu toată responsabilitatea şi asumarea, a fost un vin românesc. Nici n-am ştiut, acum am aflat că există vin atât de scump. Şi când am auzit că există o sticlă de vin care costă atât de mulţi bani, m-am gândit la cât de preţios ar putea să fie vinul de acasă de la mama. (…) Când cineva construieşte un astfel de fake news trebuie să se gândească şi să se uite şi la istoria persoanei şi să vadă că nu s-a gândit şi nu şi-a permis vreodată”, a spus liderul liberalilor. El a mai declarat că sticla de vin a costat undeva la 300 – 370 lei şi era vin românesc.