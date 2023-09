Cum poate salva o mină din Bihor aprovizionarea Europei cu materiale critice

Din punct de vedere istoric, UE s-a bazat pe țări precum China pentru aprovizionarea cu materii prime critice, dar companii mici, precum Leading Edge Materials, se zbat să schimbe situația.

În martie 2023, UE a propus Critical Raw Materials Act (CRMA) să stimuleze furnizarea de materii prime strategice, care sunt esențiale în avansarea mișcării UE către un viitor durabil, digital și suveran.



Aceasta vine ca o mișcare de a muta aprovizionarea din China, care procesează în prezent aproape toate elementele pământurilor rare. Chiar dacă țara produce în prezent aproximativ 70% din producția globală de elemente de pământuri rare, există locuri în Europa care ar putea înlocui marfa chinezească, iar unul dintre aceste locuri se găsește în Bihor, România, scrie Stock House.

Leading Edge Materials se află într-o poziție oportună pentru a-și concentra eforturile asupra materialelor critice din UE și pentru a deveni un schimbător de joc în spațiu. În acest sens, compania are un portofoliu de proiecte critice de materii prime situate în Uniunea Europeană, inclusiv:

Mina de grafit Woxna construită și autorizată în centrul Suediei (doar una în UE), din care deține 100%

Depozitul său de pământuri rare Nora Karr este 100% din centrul-sud al Suediei

Proiectul de nichel și cobalt Bihor Sud din România, în care deține o cotă de 51% (cu potențial de creștere la 90%) printr-un joint venture cu un partener român

Din cauza prețurilor scăzute ale grafitului, mina de grafit Woxna este în îngrijire și întreținere din 2015. Acest lucru a permis companiei să se concentreze pe proiectul Nora Karr și pe cel de la Bihor Sud, care fără îndoială vor avea un impact masiv asupra aprovizionării cu materiale critice în UE.

Mutarea concentrării materialelor critice înapoi în Europa

Într-un interviu acordat The Market Herald Canada, Eric Krafft, CEO al Leading Edge Materials, a declarat că până de curând Europa se simțea confortabil să externalizeze exploatarea și prelucrarea materialelor în alte țări precum China.

Cu toate acestea, având în vedere geologia impresionantă a continentului, Krafft a spus că a existat „un interes reînnoit” și un sentiment puternic pentru minerit în Europa. Cu legislația propusă de CRMA, înseamnă, de asemenea, că firme precum Leading Edge Materials au putut să-și planteze rădăcinile în Europa și să exploreze și să exploateze materiale „la un standard mai înalt”.

Fabi Lara, fondatorul The Next Big Rush, a explicat pentru The Market Herald Canada că sentimentul în schimbare în Europa față de mine pentru materialele critice este fără precedent și pozitiv pentru industrie în ansamblu, adăugând că ceea ce se consumă în Europa este, de asemenea, ideal să fie produs într-o măsură mai mare în Europa.

În septembrie 2022, de exemplu, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că materialele critice precum litiu și pământurile rare continuă „să înlocuiască gazul și petrolul în centrul economiei noastre”.



Cu toate acestea, există constrângeri de timp atunci când vine vorba de aducerea la viață a unui proiect minier în Europa, care poate dura până la 15 ani, dar este ceva pe care CRMA încearcă să-l ajusteze.

Proiectul Bihor Sud

În România, Leading Edge Materials a lucrat activ la proiectul Bihor Sud. În 2018, compania a încheiat un acord de asociere în participație în care deține 51 la sută din proprietate, cu potențial de a-l crește la 90 la sută.

Proiectul se într-o zonă minieră cu o serie de mine istorice, una fiind o mină semnificativă de uraniu.

În iunie, compania a lansat rezultatele testelor din proiect, subliniind teste de 30% nichel și 4,7% cobalt. La momentul anunțului, Krafft a spus că rezultatele inițiale de explorare evidențiază amploarea și potențialul de înaltă calitate al licenței de explorare a proiectului.

Krafft a explicat că societatea a obținut în 2022 o licență exclusivă de explorare pentru cinci ani. Explorarea a dovedit existența unei mineralizări extrem de ridicate de cobalt și nichel.

„În ceea ce privește nichelul și cobaltul, nu cred că există așa ceva, cu siguranță în Europa”, a spus el pentru The Market Herald Canada . În plus, Lara a spus că ultima dată când compania a trimis mostre la laborator, a crezut că Leading Edge Materials trimitea concentrate, deoarece probele de nichel erau mai mult de 30% (concentratul de nichel este de obicei în jur de 20%, a explicat Krafft).

Poate cel mai interesant aspect al proiectului este că în urmă cu câteva decenii fusese extras anterior pentru uraniu, deși nichel și cobalt au fost prezente pe proprietate tot timpul. Lara a spus că nichelul și cobaltul au fost trecute cu vederea pentru că doar uraniul era căutat.

Cu alte cuvinte, descoperirea de nichel și cobalt pe proprietate a fost benefică pentru Leading Edge Materials, deoarece trecerea la furnizarea de materiale critice în UE a devenit mai presantă.

Krafft a spus că testele din eșantionarea liniei sunt așteptate în curând. El a mai declarat că este în desfășurare un alt program de eșantionare a canalelor, ceea ce înseamnă că vor veni o mulțime de știri din proiect în termen scurt, care vor menține investitorii implicați și interesați.

„Vom face un program de foraj de suprafață și un program de foraj subteran”, a spus el.