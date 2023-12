Cum s-a făcut de a ajuns George Simion în aceeași încăpere cu Papa Francisc

Grație unui foarte distins confrate aflăm cum s-a infiltrat Georgică cel de AUR în prezența Sfântului Părinte, Papa Francisc.

Păi cum credeți că a ajuns acolo? Pe șestache, ca găinarii de cartier la furat de salam și spumă de drojdie de la Alimentara din colț. Chiar își imagina cineva că ar fi fost posibil și altcumva?

Poate ar fi fost posibil, cine știe, deși Georgică nu a fost de găsit pe vreuna dintre listele de acces. Care liste sunt alcătuite cu foarte mare atenție de ofițerii Oficiului Central de Pază (în strânsă corelare cu Gărzile Elvețiene). Noi preferăm să credem că, la o cercetare atentă a personajului, Georgică n-ar fi ajuns nicicând să se pozeze cu Papa Francisc în mod oficial.

Sigur, planul inițial era să se strecoare la pupat inelul sub fustele doamnei Georgia Meloni, premierul Italiei și președintele partidului Fratelli d’Italia (o formațiune politică nu foarte departe de AUR).

Dar Bacio di Mano (Sărutarea Mâinii) ceremonia anuală în cadrul căreia Papa primește omagiile celor care doresc să-l felicite de ziua sa de naștere s-a anulat. Papa Francisc a dorit să aniverseze cei 87 de ani pe care i-a împlinit duminică, pe 17 decembrie, alături de invitați speciali: copiii care primesc asistență sanitară la Dispensarul ”Sfânta Marta” din Cetatea Vaticanului.

Georgică, descurcăreț ca tot românul, a găsit rapid o soluție. Și a ajuns în prezența Sfântului Părinte pe 16 decembrie, în cursul dimineții. Cum?

S-a ascuns într-un grup de muzicanți!

Artisti del Concerto di Natale – artiști ai Concertului de Crăciun. Ultimii delegați de pe următoarea listă, publicată de Vatican în Buletinul Audiențelor:

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:(Sfântul Părinte Francisc a primit în această dimineață în Audiență:)

– Em.mo Card. Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi;

– Em.mo Card. Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille (Francia), con un gruppo di Volontari della Visita del Santo Padre;

– Figuranti e operatori del Presepio vivente della Basilica di Santa Maria Maggiore;

– Em.mo Card. Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali;

– S.E. Mons. Aurelio Pesoa Ribera, O.F.M., Vicario Apostolico di El Beni (Bolivia); Presidente della Conferenza Episcopale Boliviana; con S.E. Mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Arcivescovo di Sucre, Vice Presidente; S.E. Mons. Giovani Edgar Arana, Vescovo di El Alto, Segretario Generale; Rev.do Diego Plà, Segretario Generale Aggiunto;

– Enzo Bianchi;

– Il Professor Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio;

– Artisti del Concerto di Natale.

Asta-i! Misterul s-a dezlegat. Georgică chiar a fost acolo. Clandestin.

Nu a știut nimeni ce mare bărbat de stat a stat față-n față cu Papa. Dar, în mintea de șmenar politic a lui Simion, s-a pus la mari victorii. Trofeul real al întâlnirii, o fotografie făcută cu telefonul mobil, dintr-un unghi de mare repezeală, a fost postată triumfător peste tot unde s-a putut. Și a fost preluată ca știre.

Două zile mai târziu, Vaticanul a anunțat într-o hotărâre istorică aprobată de Papa Francisc, că preoţii romano-catolici pot oficia binecuvântări ale cuplurilor de acelaşi sex, atât timp cât aceste binecuvântări nu fac parte dintre ritualurile sau liturghiile obişnuite ale Bisericii.

Ehee, ce perdaf i-ar mai fi tras Georgică cel de AUR dacă ar fi știut la timp ce are de gând Sfântul Părinte! Cum adică să binecuvânteze Biserica cupluri de același sex?!?

Oricum pupătura de inel papal l-a inspirat profund, a revenit în Țară cu chef de treabă.

Și s-a pus pe treabă. S-a văzut marți seară, în Parlament.

Oare ce alt cuvânt ar fi folosit Georgică în deja nemuritoarea imprecație „Te agresez sexual, scroafo!” dacă nu i-ar fi ajuns pe la ureche cuvintele agresez și sexual?

Hai că știți, nu vă suflu.