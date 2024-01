Dezvăluiri șocante ale unor cadre militare: Corupție și abuzuri în Brigada de Informații Militare

Un grup de cadre militare din cadrul Brigăzii de Informații Militare din Buzău (U.M. 02000) a trimis redacției noastre un manifest în care aduce la cunoștința publicului grave abuzuri și acte de corupție care au loc în cadrul instituției militarizate. Dezvăluirile includ promovări nejustificate, construcții ilegale, favorizarea unor persoane, acordarea discreționară a unor sporuri și o atmosferă generală de nepotism și abuz de putere.

Dezvăluiri despre corupție și abuzuri în Brigada de Informații Militare din Buzău

Un grup de cadre militare din cadrul Brigăzii de Informații Militare din Buzău a ales să iasă în fața opiniei publice, dezvăluind o serie de practici corupte și abuzuri în cadrul instituției. Semnalând probleme la nivelul conducerii, cadrele militare atrag atenția asupra unui mediu corupt și favoritist, în care deciziile sunt influențate de interese personale și relații neortodoxe.

Redăm materialul primit pe adresa de email mai jos:

”Bună ziua!

Suntem un grup de cadre militare ale Brigăzii de Informații Militare din Buzău care dorim să semnalizăm abuzurile pe care conducere acestei instituții le face.

Brigada de informatii militare are o dublă subordonare: către Direcția Informații Militare și implicit DGIA și către SMAp.

Am ales această cale deoarece, deși eșalonul superior DIM știe ce se întâmplă, nu se ia nicio măsură.

Să începem cu începutul: Cine ne conduce

Nr 1 in Brigada este generalul Irimia I. Acesta a fost numit la conducere in 2016, datorita faptului ca este finul de cununie al fostului nr 2 al SMAp, gl. Tonea. Care de altfel l-a promovat, desi era un personaj obscur. Acesta este la a 2-a casnicie, prima fiind un esec datorita infidelitatii.

Nr 2 este col. Oltenu F. un personaj avar, rauvoitor, duplicitar, care invarte totul in brigada. Si nu in sensul bun. Acesta este casatorit cu OE, angajata a unitatii, care are un amant de la biroul unde este incadrata. Despre amantlac stie tot personalul brigazii, acestia fiind surprinsi in diferite ipostaze comptomitatoare de-alungul timpului. Si acest personaj O.F. a fost lasat de esalon sau nr 1 sa decida viitorul unor oameni care au muncit corect, in conditiile in care nu este in stare sa isi faca ordine in familie. Sa il vedeti ce discursuri moraliste tine, si cum ii jigneste pe altii. Vorba aia, nici gura nu ii miroase…

Nr. 3 este un personaj cu probleme pshice, col. Ghita.S. Acesta si-a mutat sotia in unitate si o favorizeaza in toate modurile posibile. Actuala sotie a fost o prietena de familie, careia i-a decedat sotul, dar care avea o relatie cu GS de mai inainte. Pt a se casatori cu aceasta, GS a renuntat la sotie si 2 copii, de care nu se mai preocupa acum.

Nr. 4 este seful administrativului, personaj sters profesinal care nu se ocupa decat de manevre, col. Mitea G. Poreclit bufonul regelui. Al numarului 1. Acesta provine dintr-o unitate unde, din ce spun fostii colegi, s-a preocupat de manarii in folosul nr 1 si al lui personal, materiale sustrase din fosta unitate gasindu-se la locuinta acestuia.

Nr. 5, Lt.col. Jecu M., un personaj dubios, care hotareste destinele noastre in ceea ce priveste cariera sau participarea la misiuni externe, implicat in tot ceea ce are legatura cu obtinerea de spagi, in special pt nr 2. Si probabil si pt nr 1. De altfel este poreclit Jegu. Acesta se comporta foarte urat, incalcand in repetate randuri regulamentele militare. Se preocupa numai cu barfa si promovarea discretionara a celor care ii soptesc la ureche cancanuri. De altfel, de curand un subordonat i-a intocmit raport de abuz, pe care nr 1-3 nu a vrut sa il inregistreze si astfel nu a fost sanctionat fiind scos basma curata. Acesta pozeaza in familist convins, fiind capabil sa sustina cu tarie o minciuna. Insa pe ascuns are relatii cu mai multe personaje feminune din subordine. De altfel si-a favorizat amanta S.C. sa fie detasata pe o functie astfel incat sa poata intra zilnic in biroul lui si mai apoi a ajutat-o sa plece in misiune.

Nr 6, sotia nr.2, Olteanu. E. angajata la structura care se ocupa cu achizitiile. Este cunoscuta ca fiind o sotie infidela inca din tinerete. De altfel aceasta a si fost batuta intr-o dimineata in fara angajatilor care veneau la munca de sotia lui LN. Insa si-a vazut in continuare de amantlac neclintita.

Nr 7, Lacatus N, amantul dovedit al nr 6, angajat in aceeasi structura de achizitii. Personaj principal prin care se achizitioneaza, sustrag materiale si bonusuri. Acesta se preocupa de constructia caselor nr 2, afaceri cu nr 1 si 4 si duce oamenii unitatii la lucru.Ori de cate ori este nevoie de ceva pt nr 1-4, de la o piesa auto pt autoturismul proprietate sau de orice altceva, el este cel care se ocupa sa se realizeze.

Acuzațiile

1. Nr 2 si nr 5, din 2016, cu largul concurs al nr 1, au fost implicati in trecut si inca sunt in prezent, in tot ceea ce inseamna promovari ale personalului, selectarea personalului pt participarea acestuia la misuni externe. JM este cel care colecteaza spaga si o remite catre nr. 2 si 1.

Selectia personalului se face arbitrar, inventandu-se criterii noi, care nu sunt prevazute in instructiuni. Sunt selectate in special femeile. De altfel in unitate se stie ca cine vrea sa plece in misiune, trebuie sa treaca pe la O.F. sau J.M. si sa cotizeze. Asa s-a intamplat si cu amanta lui JM, care a fost promovata sa plece pe o functie pe care nu avea niciun fel de pregatire. Ea era incadrata pe o alta functie care avea un nivel ridicat al limbii engleze, pe care ea nu il avea si atunci a incadrat o alta functie cu nivel de engleza mai mic. Asta in detrimentul altor militari, specialisti in domeniu, cu experienta si engleza corespunzatoare.

Spre exemplu, a fost promovat la plecare in misiuni, peste rand, si in zone bune un militar a carui sotie are un cabinet de recuperare medicala la care se trateaza nr 2 si 3, evident gratis.

Sau un alt militar a carui sotie lucreaza la o societate de unde unitatea cumpara constant materiale de constructii, ea fiind cea care acorda discounturi. Revenim despre asta.

In unitate sunt foarte multe cadre care indeplinesc in totalitate conditiile de participare la misiuni externe insa nu sunt lasate efectiv sa intocmeasca rapoarte. Nr 1-3 si JM prefera sa minta esalonul superior si nu ii lasa sa plece, decat daca cotizeaza.

De asemenea selectiile pentru participarea la misiuni externe, care se desfasoara in unitate, sunt trucate de aceleasi personaje. Cum spune un coleg, se mimeaza exigenta comisiei de selectie, participantii emotiile si la final pleaca cine trebuie.

De altfel J.M. si-a permis sa isi achizitioneze in ultimii 2 ani un autoturism Octavia nou si o vila intr-o localitate de langa Buzau.

O.F. si-a construit 2 case de vacanta…dar aici vom reveni.

2. In unitate, la dorinta expresa a nr 1 2, 3 si 4, a fost promovat un nou stat de organizare, caruia noi ii spune statul Mitrea, dupa numele nr. 4, caruia acest nou stat ii face loc pe o functie dedicata lui, cea de sef peste statul major al unitatii.

De altfel, nr 1, i-a amenintat pe 4 lt.col. din unitate sa isi vada de treaba lor si sa nu il concureze pe M.G..Totul din dorinta de a promova acest personaj cu care nr1 merge in concedii peste hotare sau in tara, multe fiind platite numai de MG. Sau la care merge la gratare si chermeze. De altfel MG nu are studiile necesare si zero experienta in domeniul viitoarei functii, insa se bazeaza pe lipsa de concurenta si interventia salvatoare a nr 1 la comisia SMAp.

Mai nou s- a preocupat ca nr 1 sa achizitioneze un teren, pe care MG deja il pregateste pentru construcia unei vile, pt nr 1. Revenim.

Din ordinul abuziv al nr 1, functiile din stat sunt scoase pentru incadrare asa cum dicteaza interesele nr 1. Mai mult, abuziv, a dat ordin ca pe aceste functii sa nu fie niciun fel de concurenta, prin diverse tertipuri, urmand sa fie promovate numai acele rapoarte ale caror solicitanti sunt pe placul lui JM, OF sau II. Sau au cotizat de-a lungul timpului. Rapoartele, desi sunt personale si legea spune ca se inregistreaza si apoi se prezinta la nr 1 pentru rezolutie, nu se inregistreaza. Se inregistraza numai cele ale celor alesi. Ceilalti sunt sfatuiti sau amenintati sa si le retraga, desi dupa lege toate rapoartele trebuie sa ajunga la SMAp, a carui comisie hotaraste castigatorii pe functii.

Despre noua organizare, nr 1-3 au fost instiintati ca nu trebuie promovat, pentru ca va fi durere. De altfel noua reorganizae trebuia facuta in 2022, insa s-a dorit promovarea lui Mitrea G. Desi este mutat de numai 4 ani in unitate si nu s-a remarcat prin munca, ci numai prin smecheri pt folosul propriu sau al nr 1-3. De altfel, gl Irimia il vrea in functie pentru a-l ajuta la ridicarea casei, gardului, etc.

Noul stat face ca noi, 10 locotenenti colonei sa ramanem fara functii si sa fim nevoiti fie sa ne pensionam, fie sa ne mutam la alte unitati din tara. De altfel aici este un abuz, deoarece noi avem hartie care spune ca putem ramane pe functii. Dar nr 1 nu este de acord. El a mintit in toate adunarile ca nu va fi nicio problema pentru nimeni si ca toata lumea se va regasi pe noul stat. Dar, a mintit. Un general al Armatei Romaniei, comandant al unei structuri de elita, si-a mintit in fata subordonatii. Fara clipire, fara onoare, si ne mai intrebam de ce merge prost totul. Nr 1-4 nici nu au catadicsit sa ajute. De altfel imediat dupa anuntarea noii reorganizari, nr 1 si 3 au intrat in concediu de odihna pentru 2 saptamani.

Acesta reorganizare aduce dupa sine promovarea unor cadre in functii pentru care nu au pregatirea necesara, insa numai pentru ca nr. 1-4 sa nu isi recunoasca greseala de a o promova si de a ascunde abuzurile fata de superiori. Tot la capitolul minusuri trebuie sa trecem si faptul ca mai mult de jumatate dintre cei ramasi vor avea salariul mai mic.

Pentru a-si motiva actiunile, nr 1-5, inventeaza tot felul de principii care trebuie respectate. Insa acestea au dublu standard, fiind impuse acelora care nu au sustinere, cei aflati in gratiile conducerii find deasupra acestora.

Daca ati vedea cu ocazia diverselor adunari cum conducerea ne minte in fata. Se bate cu pumnul in piept de corectitudinea actiunilor, insa tot personalul unitatii stie cum stau lucrurile.

La constituirea noului stat, nr. 1-5 nu s-au consultat cu nimeni. Au facut cum au crezut ei. De altfel hartiile au fost intocmite de un locotenet si nu de seful personalului, asa cum era normal.

O alta problema este ca in unitate sunt multe functii superioare care nu sunt incadrate, si sunt duse prin cumul de catre militarii aflati in functii imediat inferioare acestora. Ghici ce, acum la incadrarea personalului pe noul stat, aceste functii nu sunt scoase la concurs. Probabil asteapta ceva spaga pentru scoaterea acestora la concurs .

In esenta ,1-3 au hotarat ca unele functii sunt mai prioritare ca altele si trebuie incadrate, insa nelasand sa plece toate rapoartele personalului. Practic nu lasa sa fie concurenta pe functii, ci lasa sa plece numai rapoartele celor alesi. Sa nu incurce apele cumva comisia de selectie a SMAp. Deci unde este corectitudinea? Legea spune clar ca trebuie promovate toate rapoartele si comisia SMAp este cea care hotaraste castigatorii. Dar aici, din abuz, nr 1-3 hotarasc ei cine trebuie sa castige si prin intimidari si amenintari ii fac sa renunte pe cei care nu sunt alesi, desi multi dintre acestia sunt profesionisti si probabil ar castiga la selectie corecta. Culmea ca aceste lucruri au fost semnalate si la DIM, insa nimeni nu a luat atitudine, lasandu-i pe 1-5 sa isi faca cum vor mendrele.

3. Acordarea sporului pentru lucrari de exceptie. Se acorda in sedinta restransa numai intre 1-4. Ei hotarasc cine primeste si nu se face cunoscuta niciodata această lista.

Se face discretionar, in functie de cotizatii sau gen, de regula feminin sau serviciile aduse nr 1-4. Spre exemplu au primit acest spor militari care au stat in unitate mai putin de 2 ani, dupa care s-au pensionat, dar au executat sau inca executa lucrari de constructii, istalatii termice sau sanitare la nr 1-4, de regula cu materiale din unitate. Sau a primit spor un militar a carui sotie are un cabinet de recuperare medicala pe care il frecventeaza nr 2 si 3. Gratis.

De asemenea a primit spor, si nu numai o data, o doamna locotenent, subordonata lui nr 4, care petrece concediile si revelioanele cu nr 2, la a carei nunta au fost nr 1, 2 si 4. O doamna care nu prea are nimic de a face cu meseria si mai ales cu disciplina militara. Singurul merit este legat de faptul ca sotul este angajat la contrainformatii, ca si nasul lor si mai mult ca sigur nu raporteaza la esalon nimic din ce se intampla aici. Mai mult probabil ca le si spune ce se discuta despre ei si cine anume. De asemenea, aceasta a si fost imputernicita de cateva ori, pe o functie cu 4 trepte mai sus, pentru care nu detinea competentele necesare. Dar, probabil mai detine altceva.

De altfel 1-4 se adreseaza tuturor femeilor cu prenumele, desi regulamentele militare spun ca trebuie adresat cu numele de familie.

Tot la abuz poate fi semnalata si incadrare pe o functie de comanda a lui Lt.col. Volosincu, un personaj care depaseste limita bauturii des. Acesta provine de la contrainformatii si probabil a fost recompensat de nr 1 si 2 cu aceasta functie, ca urmare a serviciilor personale pe care le-a adus celor doi, in sensul neraportarii abuzurilor. In unitate erau cadre mai vechi care puteau ocupa acea functie, insa a fost preferat el.

Nr 2-5 sunt abonati permanent la sporul pentru lucrari de exceptie. Oare de ce?

4. Delapidări

Nr 2, cu complicitatea celorlalti 1, 3 dar mai ales 4, si-a ridicat 2 case in jurul Buzaului. Una in localitatea Dimbroca, de unde este sotia lui, si una in Monteoru. De ridicarea acestora s-a preocupat indeaproape nr 7, Lacatus N si sotia O.E, care sunt amanti. De altfel O E a si fost batuta la poarta unitatii, in vazul tuturor de sotia lui LN. Filiera este simpla, cei 2 achizitioneaza materialele necesare de la firmele agreate, care ofera bonus, de multe ori eludand legea achizitiilor publice, si numai o parte ajung in unitate. Celelalte ajung la santier. De asemenea bonusul ajunge pe santier. Datorita faptului ca un coleg lucreaza la una din aceste firme si acorda bonusul numai lui LN, sotul a fost recompensat cu o plecare in misiune intr-o zona buna, ferita de riscuri. Fostul sef al achizitiilor l-a informat pe gl Irimia de delapidarile care se petrec, insa acesta nu a luat nicio masura, fortandu-l pe acesta sa iasa la pensie. De altfel, imediat dupa iesirea acestuia la pensie, cei doi LN si OE au primit spor pentru lucrari de exceptie. Doar trebuie ca nr 1 si 2 sa beneficieze de materiale. Si pe langa ei si nr 3 si 4.

Materialele se scad de catre MG, pe lucrari fictive, sau care s-au facut din contributia personalului unitatii. Fier beton, glet, var, ciment, cherestea, gazon, porti etc.

Inclusiv sunt folosite masinile unitatii pentru a cara materiale la diverse locatii detinute de cei din conducere.

O parte din materiale au ajuns si acasa la MG, pentru lucrari de marire a spatiilor, gardului, etc. De altfel el si-a ridicat casa cu materiale si oameni de la fosta unitate. In continuare in brigada foloseste oameni si sustrage materiale in folosul propriu. Pana si gazon a achizitionat pt ca avea nevoie la casa nr 2. O parte a ajuns si la unitate.

Ca sa revenim la constructia caselor, dupa ce au fost discutii masive ca isi construieste case cu materiale si oameni de la unitate, O.F. a vandut-o pe cea din Dimbroca.

Lucrarile pt imobilele nr 1-4 se executa cu oameni de la unitate, pe care abuziv ii invoieste in timpul programului. Pe unii i-a detasat la paza, ca sa aiba mai mult timp liber. De spor a beneficiat pana si instalatorul unitatii, dupa lucrari executate la nr 2, 3 si 4.

Nr 2 are un fiu samsar de masini, astfel ca atelierul unitatii este in permanenta ocupat de masini personale care necesita reparatii. La fel procedeaza si nr. 4.

Practic toti meseriasii unitatii lucreaza pentru 1-7, iar brigada este compania lor privata.

5. Personajele 1,2,3 si 5 au fost actionate in judecata, pentru abuz in serviciu de un militar din cadrul unitatii. De altfel acum dosarul este pe rol la Parchetul Militar Bucuresti. Acestia incearca sa atraga de partea lor personaje din unitate care sa le serrveasca drept martori, prin acordarea de recompense. Fie prin acordarea sporului pentru lucrari de exceptie, fie prin inaintari in grad inainte de termen, fie prin acordarea de medalii cu ocazia zilei unitatii, zilei armatei sau zilei Romaniei.

6. Pensionări, mutări, demisii

Din 2016 si pana in prezent, o multime de cadre militare, multi dintre ei specialisti au ales sa paraseasca unitatea, scarbiti de ceea ce se petrece. Militari cu misiuni multiple in teatrele de operatii, cu expertiza in domeniul in care activau. Oameni loiali institutiei, inca de ka infiintarea acesteia. Oameni care meritau aprecierea conducerii chiar si sub forma unui spor de lucrari de exceptie. Oameni care nu se mai regaseau in acesta mocirla.

Fostul nr 3 spre exemplu nu a mai suportat si s-a pensionat. Contabilul sef spre exemplu a fost fortat sa isi dea demisia, la fel seful achizitiilor. Un fost comandant la una din structurile din compune si cel putin 4 lt.col. foarte buni specialisti pe domeniul lor de responsabilitate, au ales de asemenea sa se pensioneze. De asemenea o serie de cadre de perspectiva ale unitatii, din lehamite au ales sa isi faca rapoarte de mutare in alte unitati. Oameni care aveau toate cursurile facute si perspectiva incadrarii unor functii de conducere. Seful informatiilor este obligat sa se mute. Alti ofiteri de cariera se muta in alte structuri. Intreaga conducere a comunicatiilor a fost decapitata prin mutari sau iesiri la pensie. Ofiteri si subofiteri cu experienta din structura actuala a lui MG sunt fortati sa plece. Si exemplele pot continua.

Ce face conducerea brigazii? Nu ii pasa. La fel esalonul superior. Nu ii pasa. De altfel au fost capabili sa modifice indicatorii unei testari anuale in care cadrele au infierat conducerea brigazii. Au falsificat analiza climatului organizational numai pt a arata un fata superiorilor ca tin lucrurile sub control. Si au fost crezuti.

Astfel de oameni conduc o unitate de elita, ce a mai ramas din ea, a Armatei Romaniei. Cu largul concurs al superiorilor.

Daca ati putea sa vedeti atmosfera sumbra care este acum in unitate, cadrele care discuta nemultumite la o tigara, bataia de joc la care sunt supuse. Nu a mai ramas mai numic din ceea ce odata definea spiritul acestei structuri.

Hartia de fatase vrea un apel disperat la stoparea abuzurilor si nu se vrea un cancan.

De aceea am ales sa dam publicitatii acest manifest. Este o actiune disperata. Speram noi ca acesta va fi publicat si mai ales ca va schimba ceva in acesta structura de elita.

Stim ca presa trebuie sa prezinte realitatea asa cum este si nu deformata. Speram sa faceti public aceste randuri si toti cei care se fac vinovati sa suporte consecintele propriilor fapte.

Ar mai fi foarte multe de spus, insa protectia documentelor clasificate ne impiedica sa scriem in clar.

Speram insa ca sa fie de ajuns pentru un articol exploziv.

Semneaza, colectivul de cadre care ia atitudine.”